La valeur du jour à Paris PUBLICIS en tête du CAC 40 après un semestre très prometteur

(AOF) - En hausse de 4% à 56,22 euros, Publicis signe la plus forte progression du CAC 40. Le titre du géant français de la communication et de la publicité a atteint en matinée 56,5 euros, soit son plus haut niveau depuis fin juillet 2017. Le choc lié à la pandémie est oublié. Pour preuve, grâce notamment au dynamisme du marché américain, Publicis a relevé ses prévisions annuelles dans le sillage de résultats semestriels encore meilleurs que prévu. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe a réalisé un résultat net de 555 millions d'euros, en hausse de 33,1%.

La marge opérationnelle s'est établi à 815 millions d'euros, en hausse de 31%. Le taux de marge ressort ainsi à 16,5%, en hausse de 350 points de base par rapport à 13% au premier semestre 2020, et en hausse de 150 points de base par rapport à 15% au premier semestre 2019 (hors coûts de transaction liés à l'acquisition d'Epsilon).

L'Ebitda s'établit à 1,052 milliard, en hausse de 14%. Le taux de marge ressort à 21,3% du revenu net (+200 points de base par rapport au premier semestre 2020 et +100 points de base par rapport au premier semestre 2019).

Le revenu net a atteint 4,931 milliards d'euros, en hausse de 3,3%. En organique, la croissance est ressortie à 9,7%.

La croissance interne a accéléré au deuxième trimestre à +17,1%, après une croissance de +2,8% au 1er trimestre 2021. Le consensus tablait sur une croissance organique de 10%.

Au premier semestre 2021, toutes les régions enregistrent une croissance organique positive.

Publicis a souligné qu'après ce fort rebond organique au deuxième trimestre l'activité s'établit +2% par rapport au niveau de 2019, grâce notamment aux Etats-Unis et à l'Asie qui sont en croissance de 7% par rapport à 2019.

Pour l'année 2021, la société a relevé l'ensemble de ses objectifs 2021.

Publicis anticipe désormais pouvoir récupérer totalement la baisse organique de son revenu net de -6,3% en 2020, soit un an plus tôt qu'anticipé. Cela implique une croissance organique de 7% en 2021 contre 5,9% attendue.

En ce qui concerne le taux de marge opérationnelle, il reviendra dès 2021 à son niveau d'avant pandémie, à 17%, contre une précédente prévision de 16,5%.

Publicis revoit enfin à la hausse son objectif de free cash flow avant variation du BFR, qui devrait s'établir entre 1,2 milliard et 1,3 milliard d'euros, contribuant ainsi au désendettement du groupe.

Très légère remontée du marché publicitaire françaisAprès une très mauvaise année 2020 du fait de la pandémie, le marché publicitaire mondial devrait battre tous ses records cette année. Le marché français devrait également bénéficier de cette embellie. Amazon, qui bénéficie de la très forte popularité de sa place de marché, séduit de plus en plus les annonceurs et consolide peu à peu ses positions. D'après le Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), au premier trimestre 2021, les recettes nettes publicitaires totales du marché français se sont élevées à 3,02 milliards d'euros, soit une chute de 8,1% par rapport à la même période de 2019. Cela correspond néanmoins à une légère progression (+0,9 %) sur un an, portée par le développement continu du numérique. Sur la période, celui-ci a représenté 1,5 milliard d'euros, en hausse de 5,1% par rapport au premier trimestre de 2019 et de 9% par rapport à celui de 2020. En revanche le segment des cinq médias historiques (presse, radio, télévision, cinéma, publicité extérieure), a reculé de 6% sur un an. La publicité extérieure et le cinéma ont, de nouveau, été particulièrement en difficulté. La télévision a bénéficié d'une très légère augmentation (+0,9 % sur un an), à 747 millions d'euros alors que la presse a reculé de 3,9% sur un an.