La valeur du jour à Paris - Publicis en haut de l'affiche

(AOF) - Plus fort repli de la place parisienne hier dans le sillage de son homologue américain Omnicom, Publicis brille en tête du CAC 40 ce jeudi. Le géant de la communication s’adjuge 4,17% à 74,50 euros après avoir publié des résultats du premier semestre "plus que solides", selon Invest Securities, reflet d'une croissance sur ses principaux marchés. Le groupe a dégagé un résultat net part du Groupe de 623 millions d’euros contre 537 millions d’euros l’année précédente pour la même période, avec un revenu net en hausse de 7,6% à 6,318 milliards d'euros et une croissance organique à 7,1%.

Son Ebitda s'affiche en hausse de 3,7% à 1,335 milliard d'euros sur les six premiers mois de l'année.

La marge opérationnelle, en croissance de 7,4%, pointe à 1,093 milliard d'euros, tandis que le taux de marge se situe à 17,3%, stable par rapport à 2022.

Malgré des "incertitudes macroéconomiques persistantes", Publicis a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour l'année 2023.

Le groupe s'attend désormais à une croissance organique d'environ 5% cette année, soit le haut de la fourchette fixée entre 3% et 5%.

Il mise sur un taux de marge opérationnelle proche de 18%, contre 17,5% à 18% précédemment et sur un Free Cash Flow "d'au moins" 1,6 milliard d'euros, contre "environ" 1,6 milliard d'euros précédemment.

Arthur Sadoun, le président du Directoire du groupe a déclaré : "Publicis enregistre un très bon premier semestre. Nous continuons au deuxième trimestre à surperformer le marché avec une croissance organique au-delà des attentes à +7,1%. Grâce à notre organisation unique en plateforme, nous affichons les meilleurs indicateurs financiers du secteur au premier semestre, avec une marge opérationnelle de 17,3 %, en ligne avec le niveau historiquement élevé de 2022".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 3 mondial du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises, créé en 1926 ;

- Chiffre d’affaires de 12,6 Md€ réparti entre 4 « Solutions Hub » : Publicis Communications (réseaux créatifs), Publicis Media, Publicis Sapient et Epison (digital et consulting soit 1/3 du revenu net) et Publicis Health ;

- Position forte dans les Amériques (63 % des revenus), devant l’Europe (23 %) et l’Asie-Pacifique (9 %) ;

- Modèle d’affaires décliné en 4 forces -les solutions personnalisées via les données, la créativité, les ciblages à grande échelle pour les médias et les canaux digitaux propriétaires-, organisé en une plateforme unique de « Global Delivery Centers » et décliné par pays avec Marcel;

- Capital ouvert (Elisabeth Badinter détenant 6,74 % du capital et 12,36 % des droits de vote), Maurice Lévy étant président du conseil de surveillance de 12 membres, Elisabeth Badinter vice-présidente et Arthur Sadoun président du directoire ;

- Bilan sain non endetté avec des capitaux propres de 9,6 Md€ et un autofinancement libre de 1,7 Md€.

Défis

- Attente d’un nouveau plan stratégique après la réalisation de “Sprint for the future“ ;

- Stratégie d’innovation axée sur:

- l’analyse des comportements des consommateurs : solutions mathématiques et statistiques de media-planning, gestion numérique des données au sein de MarketForward, organisation du forum annuel Viva Technology, offre aux clients de plateformes technloogiques…,

- plateforme Marcel d’intelligence artificielle de réorganisation du travail ;

- Stratégie environnementale « Consommer moins et mieux »;

- Renforcement de l’offre de transformation digitale des clients via des acquisitions de sociétés (Yieldify, Advertise BG, VIVNetworks…) ;

- Poursuite des gains de gros budgets -n° 1 mondial du « new business »- et de la forte demande en first-party data et digital-first media, portée par Epsilon et Sapient.

Défis

- Sensibilité des ventes et résultats à la parité de l’euro (15 % des revenus) contre le dollar (52 %) et le sterling (10 %) ;

- Après une croissance de 26 % des résultats 2022, objectifs 2023 d’une hausse de 3 % à 5 % des revenus et d’une stabilité de la marge opérationnelle entre 17,5 % et 18% ;

- Dividende 2022 de 2,9 €, en hausse de 21 %, et rachat d’actions.

En savoir plus sur le secteur Communication et Publicité

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.