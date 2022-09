La valeur du jour à Paris - Poker et courses hippiques : la FDJ veut tenir la corde !

(AOF) - Le titre de la Française des Jeux (FDJ) gagne 1,85% en bourse à 31,94 euros, après avoir annoncé être entrée en négociation exclusive en vue de l'acquisition de ZEturf. Ce projet d'acquisition s'inscrit dans la stratégie de la FDJ de renforcer sa présence sur le marché français des jeux en ligne ouverts à la concurrence, notamment dans les activités dans lesquelles il n'est pas aujourd'hui présent, les paris hippiques et le poker. La finalisation de cette transaction sera soumise à l'autorisation des autorités compétentes.

Fondé en 2001, ZEturf est présent sur les paris hippiques en ligne ainsi que sur les paris sportifs en ligne sous la marque ZEbet. ZEturf est également présent sur les marchés néerlandais, belge et espagnol.

Avec une centaine de collaborateurs, ZEturf a enregistré en 2021 des mises de près de 800 millions d'euros, dont plus de 100 millions d'euros en B2B (mutualisation des paris hippiques de ZEturf avec ceux enregistrés par d'autres opérateurs au sein de sa masse commune).

Les paris hippiques en ligne représentent plus de 50% des mises B2C du groupe, ce qui le positionne comme le deuxième opérateur sur ce segment en France, avec une part de marché de l'ordre de 20%.

Selon le baromètre marché clients 2021 établi par la FDJ, le marché français des jeux d'argent compte environ 27,9 millions de joueurs (+ 9,8 % vs 2020) : dont près de 25,3 millions pour la loterie (vs 23 millions en 2020), 6,2 millions pour les paris sportifs (vs 5 millions en 2020), plus de 3,3 millions pour les paris hippiques (vs 3 millions en 2020), 2,1 millions pour le poker (vs 2 millions en 2020) et près de 4,1 millions pour le casino (vs 4 millions en 2020).

Selon des données publiées dans le rapport annuel 2021 de la FDJ, le poker offre un réservoir de croissance conséquent. Le marché français des jeux d'argent et de hasard a représenté un produit brut des jeux (PBJ) de 10,3 milliards d'euros en 2020, contre 11,1 milliards d'euros en 2019. Le poker a connu une croissance de 64% passant de 0,3 à 0,04 milliard entre 2019 et 2020.

Quant aux activités de paris sportifs, dont font partie les courses hippiques, ils ont progressé de 19,5% par an entre 2010 et 2020 (20,8% entre 2010 et 2019), les mises en points de vente ayant progressé de 11,6 % sur cette période (13,1% entre 2010 et 2019) et les mises en ligne de 27,7% (30,9 % entre 2010 et 2019).

L'organisation de la FDJ s'articule autour de trois segments opérationnels : deux Business Units (BU), la Loterie et les Paris sportifs, et les activités de diversification qui regroupent elles-mêmes trois activités en développement (International, Paiement et Services, et Divertissement).

Le chiffre d'affaires de la BU Loterie au premier semestre 2022 est ressorti à 946 millions d'euros. Sa progression de +17% a été en ligne avec celle des mises de 1,138 milliard d'euros. Il devrait donc ressortir d'autant plus renforcé par l'acquisition de ZEturf.

Points-clés

- Deuxième loterie européenne, créé en 1933 et 4 ème mondiale, acteur de référence des paris sportifs en France sous les marques Loto, Cash, Euromillions, Parions Sport… avec 50 % de parts de marché en France ;

- Chiffre d’affaires de 2,3 Mds€ réalisé à 76 % dans la loterie, 21 % dans les paris sportifs puis dans la diversification portée par les Acceleration business units ;

- Modèle d’affaires « Raison d’être » fondé sur 4 piliers –l’offre de jeux, le modèle sociétal, l’ancrage territorial et la durabilité : bénéficiant d’un cadre régulé, d’un monopole sur la loterie assuré pour 25 ans et d’un réseau de 30 000 points de vente assurant une croissance régulière des ventes / visant la place d’acteur international de référence dans les jeux et services ;

- Capital détenu à 20,46 % par l’Etat français (27,42% des droits de vote), la mutuelle des anciens combattants (14,78 % et 19,31 %), Stéphanie Pallez présidente directrice générale du conseil d’administration de 13 membres ;

- Situation financière solide avec 829 M€ de capitaux propres et un excédent net de 891 M€ de trésorerie.

Enjeux

- Plan stratégique 2020-2025 : en 3 points : dynamique de la loterie, progression des paris sportifs et leviers de croissance (exportation de l’expertise, nouveaux services en points de vente) / aux objectifs rehaussés : hausse annuelle de 4 à 5 % du chiffre d’affaires avec un doublement à 20 % des mises digitales, taux de marge opérationnelle de + 25 % et taux de distribution entre 80 et 90 % à partir de 2022 ;

- Stratégie d’innovation : démultipliée à partir de l’infrastructure technologique détenue en propre, d’où une optimisation des coûts, une meilleure connaissance, segmentation et fidélisation des clients, une montée en puissance de l’offre numérique et l’accélération des services B2B : partenariats avec des fonds de capital-risque dans les start-up, lancement de 2 fonds d’investissements propres, Aria et V13Invest et, en interne, un Lab inno ;

- Stratégie environnementale : réduction des émissions de CO2 de 20 % entre 2017 et 2025, neutralité carbone depuis 2019 par financement de projets de compensation carbone ;

- Elargissement de l’offre e-sport avec des rumeurs d’un lancement prochain de poker en ligne ;

- Accélération des activités de diversification : offre B2B international et paiements & services renforcés par les acquisitions de Aleda et L’Addition.

Défis

- Incertitudes sur le maintien de la participation dans le chinois BZCP;

- Après une hausse de 12 % des revenus et de 9 % du bénéfice net au 1 er semestre, objectifs 2022 confirmés d’un chiffre d’affaires en hausse de près de 5 % et d’un taux de marge de 23,5 % au moins.

