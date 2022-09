La valeur du jour à Paris - Pernod Ricard : exercice annuel record

(AOF) - Pernod Ricard cède 0,5% à 182,65 euros, surperformant nettement le CAC 40. Le numéro deux mondial des vins et spiritueux a dévoilé ce matin des résultats annuels supérieurs aux attentes, marqués notamment par un chiffre d'affaires record. Le propriétaire de la vodka Absolut et du whisky Jameson a gagné des parts de marché dans la plupart de ses marchés. Il est parvenu à relever ses prix pour compenser l'inflation. L'activité a bénéficié du rebond des ventes dans les lieux de transports (travel retail) et de la dynamique retrouvée dans a consommation dans les bars et restaurants (on-trade).

Au titre de l'exercice 2021/2022 clos fin juin, le numéro deux mondial des vins et spiritueux a réalisé un bénéfice net de 1,996 milliard d'euros, en progression de 53%.

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 3,024 milliards, en croissance organique de 19% (+25% en données publiées) avec une amélioration de la marge opérationnelle de 52 points de base en organique. Les analystes tablaient sur une croissance organique du résultat opérationnel courant de 18,1%.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 10,701 milliards d'euros, en hausse de 21%. La croissance organique atteint 17%.

Le chiffre d'affaires 2021/22 est en croissance à deux chiffres dans toutes les régions.

En Amérique, les ventes ont grimpé de 12% avec une très forte croissance en Amérique du Nord et croissance très dynamique en Amérique latine, soutenues par un fort rebond du Travel Retail.

Dans la zone Asie/Reste du Monde, les ventes ont gagné 19%, une croissance tirée par l'Inde, la Turquie, la Chine et l'Afrique sub-saharienne. Les performances en Corée et au Japon sont également très bonnes.

En Europe enfin, les ventes ont progressé de 19%, une croissance tirée par l'Espagne, l'Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni, avec un très fort rebond du Travel Retail.

Par ailleurs, l'exercice 2021/22 a enregistré une génération de cash record avec un free cash-flow courant qui s'élève à 1,926 milliard d'euros.

Fort de ces performances, le groupe a annoncé un bond de 32% de son dividende à 4,12 euros par action et un programme de rachat d'actions pour l‘exercice 2022/23 de 500 à 750 millions d'euros, soit 1% à 1,6% du capital au cours actuel.

Pour l'exercice en cours, Pernod Ricard prévoit une croissance dynamique et diversifiée du chiffre d'affaires, sur une base de comparaison qui se normalise, et un bon démarrage au premier trimestre.

"Face à un environnement économique difficile et instable, je suis confiant dans l'atteinte de nos objectifs financiers à moyen terme 2023-2025 grâce à nos avantages concurrentiels et à la mise en œuvre rapide de notre transformation digitale", a indiqué le PDG Alexandre Ricard en termes de perspectives.

Le groupe continue donc de tabler sur croissance organique annuelle des ventes dans la partie supérieure d'une fourchette de 4% à 7% et, si cette croissance est réalisée, une augmentation de sa marge opérationnelle de 50 à 60 points de base par an.

Stifel a confirmé sa recommandation "Conserver" et son objectif de cours de 192 euros sur la valeur dans le sillage de cette publication.

Après un exercice où Pernod Ricard a sous-performé Diageo en termes de chiffre d'affaires et de progression des marges, le bureau d'études va mettre l'accent sur la rentabilité, estime le broker.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 2 mondial, derrière Diageo, des vins et spiritueux, né en 1975 de la fusion entre Pernod, fondé en 1805, et Ricard, en 1932 ;

- Activité de 8,8 MdsE, équilibrée entre l’Europe (29 % des ventes), les 2 Amérique (24 %) et l’Asie (41 %, répartie à parts égales entre la Chine, l’Inde et le reste de l’Asie) et apportée à 63 % par les 12 marques stratégiques et internationales, 18 % par les 15 marques stratégiques locales, 13 % par les 4 marques de prestige et le reste par les spécialités et vins de prestige ;

- Modèle d'affaires fondé sur une organisation décentralisée entre le siège, 6 sociétés de marques -Absolut, Chivas, Martell-Mumm-Perrier-Jouët, Irish Distillers, Pernod-Ricard et Havana Club- et 5 sociétés de marché en support des marques internationales et locales ;

- Capital détenu à 16,3 % (+ 22 % des droits de vote) par la famille fondatrice, devant les salariés (1,7 %), Alexandre Ricard, directeur général, présidant le conseil de 13 membres ;

- Structure financière très saine, l’activité générant un flux de trésorerie de 1,4 Md€, avec une dette nette de 7,2 Mds€, soit un effet de levier de 1,8 à la mi 2021-2022.

Enjeux

- Plan stratégique « Transform & Accelerate » avec 4 accélérateurs -positionnement dédié pour chaque marque, services premium et luxes, innovation et accélération digitale ;

- Stratégie digitale visant à faire du groupe une « conviviality platform » : la collecte et analyse des données au service de l’offre, sur chaque marché du « bon produit au bon moment, au bon consommateur et au bon prix » / le BIG (Breakthrough Innovation Group) en charge des innovations de rupture modifiant codes et perception d'un produit ou d'une marque par le consommateur / le Kangaroo Fund ouvert aux collaborateurs apporteurs d'idées « disruptives » ;

- Stratégie environnementale « S&R roadmap 2030 » en 3 points : zéro émission nette de CO2 en 2030 pour les opérations propres et d’ici 2050 pour l’ensemble des activités / préservation des terroirs par agriculture régénératrice, par partenariats avec + 5 000 agriculteurs et par projets de maintien de la biodiversité et de réutilisation des eaux /économie circulaire vers zéro déchet en décharge, 100 % d’électricité renouvelable sur les sites de production et 100 % d’emballages recyclables ou compostables d’ici 2025 ;

- Segment peu dépendant de la consommation des ménages, d'où montée en puissance dans les pays matures avec de fortes positions dans les alcools blancs, rhums et anisés (n° 1 mondial), les whiskies et liqueurs (n° 2), les cognacs, brandies et amers (n° 3 ) ;

- Fort « pricing power » donnant visibilité aux bénéfices et préservation des marges.

Défis

- Forte saisonnalité : 2/3 de l'activité réalisés au premier semestre (juillet-décembre), 1/4 en décembre et sensibilité des bénéfices aux ventes en Asie et dans les Amériques ;

- Guerre Russie-Ukraine : arrêt des exportations vers l’URSS ;

- Confirmation de la forte hausse des ventes au 1 er semestre de l’exercice 2021-22 ;

- Objectif 2021/22 d’une forte dynamique du chiffre d’affaires, d’une amélioration de la marge d’exploitation

- Dividende 2021-2022 de € et programme de rachat d’actions renforcé à 750 M€.

