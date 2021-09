La valeur du jour à Paris Pernod Ricard domine le CAC 40 après une belle cuvée 2020/2021

(AOF) - Pernod Ricard bondit de 3,3% à 183,8 euros, soutenu par des résultats annuels dopés par la forte reprise de la demande aux Etats-Unis et en Chine. Le numéro deux mondial des vins et spiritueux a profité à plein de la réouverture des bars et restaurants (on-trade) tandis que la consommation à domicile (off-trade) est restée solide. Le groupe familial a continué de bénéficier de ses investissements dans les marques premium, haut-de-gamme et de luxe. Elles connaissent la plus forte croissance et sont les plus rentables.

Pernod Ricard a publié au titre de son exercice 2020/2021 clos fin juin un chiffre d'affaires de 8,824 milliards d'euros, en croissance interne de 9,7%. La croissance faciale est de 4,5%. Le chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre s'élève à 1,883 milliard, en croissance interne de 56,5%, amplifiée par une base de comparaison faible. L'exercice a connu une croissance très forte et diversifiée, tirée par les marchés Must-Wins avec les États-Unis et la Chine atteignant des ventes record supérieures à 2 milliards de dollars et 1 milliard d'euros respectivement, a indiqué le groupe.

La premiumisation a été forte, grâce à la croissance des Marques Internationales Stratégiques et des Marques Specialty. Pernod Ricard a gagné des parts de marché sur la plupart des marchés clés.

Le résultat opérationnel courant de l'exercice s'élève à 2,423 milliards d'euros, en croissance interne de +18,3% (+7,2% en facial) avec une très forte amélioration de la marge opérationnelle de +213 points de base.

Avec un cash-flow courant record de 1,745 milliard d'euros à fin juin, le groupe va reprendre son programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros au cours de l'exercice 2021/22.

Un dividende de 3,12 euros sera proposé au vote de l'Assemblée Générale le 10 novembre 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d'un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu'au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.