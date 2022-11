La valeur du jour à Paris - OVHcloud obtient un prêt de 200 millions d'euros de la BEI

(AOF) - OVHcloud figure parmi les plus fortes hausses de SBF 120 depuis l’ouverture, s’adjugeant 2,06% à 14,58 euros. Le spécialiste européen du cloud a dévoilé l’obtention d’un financement de 200 millions d'euros de la part Banque européenne d’investissement (BEI). Ce prêt sera dédié à ses investissements en Europe. Dans un marché en plein essor, OVHcloud entend accélérer ses déploiements à l’international avec l’ouverture de 15 nouveaux datacenters d’ici fin 2024 pour adresser de nouveaux marchés et de nouvelles géographies, tout en démontrant ses avancées en termes de développement durable.

Ainsi, 10 de ces 15 nouveaux sites ouvriront leurs portes sur le territoire européen dans les 24 prochains mois.

" Cette marque de soutien contribue ainsi activement aux efforts entrepris par les décideurs publics européens afin de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe dans ses infrastructures numériques, et tout particulièrement dans les activités clés de la Recherche et Développement, mais aussi de la production, sur un marché qui pourrait excéder celui des télécoms à l'horizon 2027 ", a expliqué OVHcloud.

Fin octobre, le spécialiste européen du cloud avait dévoilé une croissance annuelle plus forte que prévu. Sur l'exercice 2022, clos fin août, le chiffre d'affaires a atteint 788 millions d'euros, en croissance de 18,8 % alors qu'il visait une progression comprise entre 16 % et 18 %. La croissance en comparable est ressortie à 12,4 %. L'Ebitda ajusté s'est élevé à 308 millions d'euros, soit une marge de 39%, et croissance de 17,4 % en données publiées.

Cette année, OVHcloud cible une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 4 % et 16 %, et une marge d'Ebitda en ligne avec 2022.

En 2023, OVHcloud vise des capex (investissements) récurrents et de croissance respectivement compris entre 16 % et 20 % et entre 28 % et 32 % du chiffre d'affaires de l'année 2023.

Points clés

- Numéro 1 européen des services de cloud, créé en 1999, doté d’un réseau de 33 centres de données hébergeant 450 000 serveurs sur 4 continents ;

- 788 M€ de chiffre d’affaires, réalisé majoritairement en Europe (78 %, dont 49 % en France), réparti entre le cloud privé pour 61 %, l’activité historique (hébergement de sites et enregistrement de domaines) pour 23 % et le cloud public pour 16 % ;

- Modèle de production verticalement intégré, de la fabrication des serveurs, l’exploitation des centres de données et les ressources réseau à la gestion des infrastructures informatiques, cette technologie propriétaire donnant un avantage de coûts substantiel ;

- Capital contrôlé à hauteur de 69,6 % par la famille Kabla (les salariés détenant 2,1 %), Octave Kabla, fondateur, présidant le conseil d’administration de 9 membres et Michel Paulin étant directeur général ;

- Bilan maîtrisé avec une dette nette de 525 M€, soit un effet de levier de 1,7, d’où un financement sécurisé de la croissance jusqu’en 2026.

Enjeux

- Stratégie « Move to PaaS » :

- hausse annuelle de 25 % des revenus et marge opérationnelle de 42 % à partir de 2025 :

- pénétration du marché des nouvelles utilisations du cloud (intelligence artificielle, cryptage…) et des solutions PaaS intégrées par partenariats ;

- consolidation en Europe et développement aux Etats-Unis et en Asie (Inde, Indonésie, Japon, Corée et Thaïlande),

- acquisitions de taille moyenne et maintien à 30-34 % des capex de croissance ;

- Stratégie d'innovation par écosystème de partenariat et open source :

- mise en commun des brevets Lunix au sein de l’Open Innovation Network articulée avec la protection intellectuelle des brevets propres,

- partenariats avec 350 intégrateurs de systèmes et 300 fournisseurs d’application,,

- partenariats scientifiques et industriels, présence dans les plateformes collaboratives,

- Start-up Program, Marketplace, liens étroits avec les fabricants de composants ;

- Stratégie environnementale 2025:

- zéro carbone net pour la production et les fournisseurs (40 % de l’empreinte du groupe),

- 100 % d’énergie bas-carbone d’ici 2025;

- refroidissement exclusif à base d’eau, reconditionnement des composants,

- zéro déchet en 2030,

- revue des centres de données, souvent installés dans d’anciens bâtiments industriels ;

- Maintien du taux de rétention du chiffre d’affaires, de 114 % à fin juin ;

- Forces spécifiques : prix concurrentiel, solutions open source et souveraineté des données via le positionnement « cloud de confiance » et modèle intégré limitant le risque de disruption logistique.

Défis

- Forte concurrence américaine (près des trois quarts du marché français du cloud détenu par AWS, Microsoft et Google) et résultat de la plainte contre Microsoft déposée auprès de la Commission européenne pour abus de position dominante avec le cloud Azure ;

- Inflation de l’énergie : vers une hausse de 5 à 10 % des coûts de la consommation d’électricité en 2023, compensée par des hausses des prix de vente ;

- Après une hausse de 19 % des revenus et une marge opérationnelle de 39 %, objectif 2022-2023 d’une croissance de 16 à 20 % du chiffre d’affaires et d’une marge « en ligne avec celle de 2022 » ;

- Absence de distribution, les investissements allant à la croissance de l’activité.

