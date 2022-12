La valeur du jour à Paris Orpea lanterne rouge du SBF120 après de nouvelles dépréciations d'actifs

(AOF) - Orpea est lanterne rouge du SBF120, perdant près de 6% à 5,77 euros, après avoir révisé à la hausse le montant des dépréciations d’actifs anticipées à 5,0-5,4 milliards d’euros pour 2022. La descente aux enfers de l’exploitant de maisons de retraite se poursuit, le titre a perdu plus de 93% de sa valeur sur un an, après une brutale chute fin janvier 2022 suite aux révélations du journaliste Victor Castanet dans son livre "Les Fossoyeurs". La société signe également la plus forte baisse du SBF120 sur l'année 2022.

Lors de sa communication de fin octobre dernier, le groupe avait annoncé des dépréciations anticipées entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros qui portaient uniquement sur la partie du patrimoine immobilier faisant l'objet d'une expertise annuelle indépendante et sur les actifs incorporels.

Par ailleurs, et au terme de la revue annuelle réalisée par les experts indépendants sur une partie des actifs immobiliers, la valeur économique totale du patrimoine immobilier au 31 décembre 2022 est désormais estimée à 6,0-6,1 milliards d'euros contre 8,4 milliards au 31 décembre 2021, en incluant 0,3 milliard d'euros d'actifs détenus en vue de leur vente.

" Ces ajustements comptables sont sans impact sur la trésorerie d'Orpea ", a souligné la société.

La société a également annoncé avoir déposé une nouvelle plainte le 20 décembre 2022, à l'encontre cette fois de son ex-dirigeant Yves Le Masne, visant des faits susceptibles de caractériser " des infractions d'abus des biens ou du crédit de la société, d'abus de confiance, complicité, recel ou blanchiment ". Yves le Masne a été Directeur général Délégué d'Orpea à partir de 2006 puis Directeur général à partir de 2010. Le 30 janvier 2022, le Conseil d'administration du groupe de maisons de retraite a mis fin à ses fonctions de Directeur général.

Cette plainte vient compléter une première plainte contre personnes non dénommées déposée en avril 2022 par Orpea et désormais régulièrement alimentée, relative à des agissements de certains anciens dirigeants ou salariés du groupe.

Points-clés

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec plus de 120 000 lits et près de 2 000 établissements dans 23 pays, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 4,3 Mds€, réparti entre la France-Bénélux pour 60 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 9 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5 % puis la Chine ;

- Modèle de création de valeur fondé sur une organisation adaptée au développement à l’international dans les localisations à fort pouvoir d’achat, la détention à 50 % de l’immobilier (46 % en 2021, pour une valeur de 8,2 Mds€) ;

- Capital éclaté (14,5 % pour le fonds de retraite canadien CPPIB et 5 % pour FFP de la famille Peugeot), et gouvernance renouvelée en juillet avec Guillaume Pépy nouveau présidant du conseil de 14 administrateurs, Laurent Guillot étant maintenu comme directeur général ;

- Bilan tendu avec 8,3 Mds€ de dettes face à 1,1 Md€ de trésorerie à fin juin le groupe ayant signé un contrat de crédits assorti d’un programme de cessions d’actifs immobiliers de 3 Msd€ d’ici fin 2025.

Enjeux

- Elaboration du plan de transformation en 4 points : qualité de l’accompagnement et le bien-être du résident, renforcement du dialogue avec les parties prenantes, politique de ressources humaines ambitieuse et pratiques managériales renouvelées ;

- Stratégie d’innovation et d’anticipation des prises en charge de la fragilité humaine :

- Open innovation avec 108 projets autour de la santé & soin, de la restauration & hospitalité, de la construction et des process,

- recherche universitaire avec près de 30 projets innovants ;

- Feuille de route environnementale 2023 :

- 100% des appels d’offres comprenant une évaluation RSE,

- 100% des fournisseurs signataires de la charte achats responsables,

- 100% des nouvelles constructions certifiées HQE,

- lancement d’un emprunt vert ;

- Réservoir de croissance apporté par les 26 000 lits en construction (3 000 lits ouverts en 2022) ;

- Poursuite de la remontée du taux d’occupation et retombées des efforts en recrutement et formation.

Défis

- Impact de l’inflation fort sur les consommations alimentaires et d’énergie, les achats d’électricité en France n’étant pas couverts ;

- Revue stratégique en cours dont les conséquences comptables ne sont pas intégrées dans les comptes semestriels ;

- Dans le cadre du programme de cessions d’actifs, interrogations sur la qualité des actifs, après les dépréciations au Brésil et en Belgique ;

- Manque de visibilité financière : après une hausse de 10,9 % des revenus et une perte nette au 1er semestre, anticipations 2022 d’un risque de dégradation de la marge opérationnelle qui entraînerait une renégociation de covenants financiers.

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.