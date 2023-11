La valeur du jour à Paris - Orpea en baisse après le lancement de sa première augmentation de capital

(AOF) - Orpea, lanterne rouge du SBF120, perd plus 10% à 0,99 euro à l'annonce du lancement de son augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’un montant d’environ 3,9 milliards d’euros. L'opération annoncée de longue date s’inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée arrêté par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 juillet 2023. Elle a pour objectif l’apurement (par conversion en capital et/ou remboursement) de l’intégralité de l’endettement non sécurisé de la société, d’un montant d’environ 3,9 milliards d’euros.

Le prix de souscription a été fixé à 0,0601 euro par action nouvelle, selon une parité de souscription de 999 actions nouvelles pour 1 action existante. La période de souscription court du 16 au 27 novembre 2023 inclus. Le droit préférentiel de souscription peut faire d'objet de négociation du 14 au 23 novembre 2023 inclus.

Dans son communiqué, Orpea souligne qu'un actionnaire existant qui déciderait de souscrire à cette augmentation de capital "en exerçant ses droits préférentiels de souscription s'exposerait ainsi à une perte potentielle de valeur de marché des actions ainsi souscrites de 70% sur le montant investi".

Cette opération intervient après le rejet par la Cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 9 novembre, des recours initiés par certains actionnaires et créanciers minoritaires d'Orpea à l'encontre de la décision de l'Autorité des marchés financiers de consentir au groupement composé de la Caisse des dépôts et consignations, CNP Assurances, MAIF et MACSF, une dérogation à leur obligation de déposer une offre publique sur les titres de la société.

Orpea a indiqué aujourd'hui qu'il proposera à la prochaine Assemblée générale, prévue le 22 décembre, un nouveau conseil d'administration. Il propose notamment de nommer en qualité d'administrateurs de la société des représentants de la Caisse des dépôts et consignations, CNP Assurances, MAIF et MACSF. Le président d'Orpea, Guillaume Pepy et le directeur général, Laurent Guillot demeureront administrateurs.

Le groupe rappelle que dans le cadre du plan de sauvetage, l'augmentation de capital lancée aujourd'hui doit être suivie de deux autres : une deuxième augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, sera réservée aux quatre membre du groupement et à des sociétés affiliées, et assortie d'un droit de priorité accordé aux actionnaires existants.

La troisième augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, sera d'un montant de 390 millions d'euros. Les membres du groupement se sont engagés à y souscrire en exerçant leurs droits préférentiels de souscription, à hauteur d'environ 196 millions d'euros, le solde, soit environ 194 millions d'euros, étant garanti par cinq institutions détenant une part significative de la dette non-sécurisée de la société.

Le groupe rappelle une fois de plus que les trois augmentations de capital entraîneront "une dilution massive pour les actionnaires existants". Ceux qui souhaiteraient maintenir leur niveau de participation actuel au capital post-augmentations de capital en y souscrivant "devraient investir des sommes significatives" dans la souscription des actions nouvelles émises et "pourraient subir ensuite une très forte perte de valeur sur leur investissement", est-il précisé.

Points-clés

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec plus de 90 000 lits et près de 1000 établissements dans 21 pays, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 4,7 Mds€, réparti entre la France-Bénélux pour 60 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 9 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5 % puis la Chine ;

- Remise en cause du modèle de création de valeur (croissance à l’international et forte détention, à 46 %, des actifs immobiliers d’exploitation) à la suite des critiques portées à l’encontre des soins aux résidents ;

- Bilan très tendu avec un levier (dette nette / EBITDA pre-IRFS 16) supérieur à 25x à fin 2022, exigeant une restructuration de la dette et des apports de fonds nouveaux par dettes garanties et augmentation de capital.

Enjeux

- Plan de refondation « Orpea change avec vous et pour vous » 2025 :

- association des parties prenantes à la refondation et amélioration des pratiques médicales,

- redressement des performances : 9% de croissance annuelle des revenus et marge opérationnelle de + 12 %,

- cessions d’actifs immobiliers (1 Md€ identifiés), restructuration ou cession dans les pays sans position attractive et restructuration financière ;

- Stratégie d’innovation et d’anticipation des prises en charge de toutes les fragilités;

Défis

- Impact de l’inflation fort sur les consommations alimentaires et d’énergie, les achats d’électricité en France n’étant pas couverts ;

- Mise en oeuvre du projet de restructuration financière dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée ouverte le 24 mars 2023;

- Attitude des actionnaires et créanciers, la restructuration passant par la capitalisation des dettes non sécurisées détenues par ces derniers à hauteur de 3?8 Mds€ et par une augmentation de capital de 1,3 à 1,5 Md€ ;

- Intérêt de nombreux fonds : Mat Immo Beaune, Nextstone.

