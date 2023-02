La valeur du jour à Paris - Orange en tête du CAC 40 après avoir plus que triplé son résultat net en 2022

(AOF) - Orange affiche la plus forte progression de l'indice phare de la place parisienne, bondissant de 5,05% à 10,48 euros et signant par la même occasion sa plus forte hausse journalière depuis octobre 2020. Les résultats annuels du l'opérateur télécoms sont ressortis globalement conformes aux prévisions alors que le nouveau plan stratégique présenté ce jour a eu pour effet de rassurer les investisseurs. Le résultat net de l'ex-France Télécom a atteint 2,62 milliards d'euros l'an passé, contre 778 millions d'euros en 2021.

Sur la période, l'EBITDAaL (Ebitda après loyer), indicateur de référence du secteur, est ressorti à 12,96 milliards d'euros, en hausse de 2,5% conformément à l'objectif, grâce à la discipline de l'opérateur télécoms sur les coûts.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 43,47 milliards d'euros, en croissance de 0,6% en données comparables sur un an. Les analystes tablaient au point médian sur un chiffre d'affaires de 43,3 milliards d'euros pour 2022.

Les investissements ("eCapex") se sont élevés à 7,37 milliards d'euros, hors licences, en diminution de 0,7% par rapport à ceux réalisés en 2021 sur une base comparable.

Le flux de trésorerie organique des activités télécoms s'est établi à 3,06 milliards d'euros l'an passé, alors qu'il était attendu supérieur à 2,9 milliards d'euros par les dirigeants et à 2,98 milliards d'euros par les analystes. En 2021, il avait atteint 2,4 milliards d'euros.

Au 31 décembre 2022, la dette nette d'Orange ressortait à 25,3 milliards d'euros, en hausse de 1 milliard d'euros sur un an.

Le conseil d'administration d'Orange a confirmé qu'il proposerait à l'assemblée générale des actionnaires du 23 mai prochain le versement d'un dividende ordinaire de 0,70 euro par action au titre de l'année 2022. Un acompte de 0,30 euro par action a été payé le 7 décembre dernier.

"Je suis fière de pouvoir annoncer des résultats solides qui confirment l'ensemble de nos objectifs sur l'année, malgré le contexte de forte inflation et d'instabilité géopolitique", a indiqué la directrice générale d'Orange, Christel Heydemann.

Les performances annuelles d'Orange ont été jugées "sans surprise" et "rassurantes" par plusieurs analystes.

La société a par ailleurs annoncé ce jeudi son nouveau plan stratégique "Lead the future", qui a pour ambition "de valoriser l'excellence reconnue dans son coeur de métier et de croître durablement en Europe, Afrique et Moyen-Orient". Orange confirme également avec ce plan "le repositionnement de ses activités Entreprise dans les solutions de connectivité de nouvelle génération et l'accélération dans la cybersécurité".

Les objectifs 2025 du groupe Orange comprennent une légère croissance de l'EBITDAaL sur la période, une discipline accrue sur les investissements, la poursuite de la croissance du cash-flow organique des activités télécoms pour atteindre 4 milliards d'euros d'ici 2025 et une dette nette inchangée à 2 fois l'EBITDAaL à moyen terme.

L'opérateur télécoms veut enfin faire croître sa rentabilité des capitaux investis de 100 à 150 points de base d'ici 2025.