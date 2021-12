La valeur du jour à Paris - Orange Belgium signe un accord pour mettre la main sur l'opérateur belge VOO information fournie par AOF • 27/12/2021 à 10:36



(AOF) - Après être entrés en négociations exclusives le mois dernier, Orange Belgium, une filiale détenue à 53% par Orange SA (+0,23% à 9,41 euros), et le groupe Nethys ont annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition de la part du premier de 75% du capital moins une action de l'opérateur belge VOO SA. L'opération s'effectue sur la base d'une valeur d’entreprise de 1,8 milliard d'euros pour 100% du capital de VOO, ce qui correspond à un multiple d’EBITDA 2021 de 9,5x avant synergies et de 6,5x après synergies. Un prêt intra-groupe permettra son financement.



"Cette transaction génèrera d'importantes synergies, liées principalement au transfert de l'activité MVNO de VOO sur le réseau d'Orange Belgium", précise l'opérateur de télécommunications, qui ajoute que la complémentarité des actifs et des équipes ainsi que la culture sociale des deux entreprises offriront des perspectives attractives pour les collaborateurs des deux sociétés.



Par ailleurs, Orange Belgium s'est aussi engagé à développer WBCC, le call center de VOO, et entend renforcer BeTV, anciennement Canal+ Belgique.



Selon les termes de l'accord, Nethys conservera une participation minoritaire dans VOO ainsi que des droits de gouvernance. Le groupe aura aussi la possibilité de convertir sa participation dans VOO en titres Orange Belgium afin de "sécuriser le développement de VOO et d'Orange Belgium par une intégration plus poussée entre les deux sociétés".



Avec cette acquisition, Orange Belgium devrait ainsi se doter d'un réseau très haut débit en Wallonie et dans la région de Bruxelles et, ainsi, conforter le déploiement de sa stratégie convergente dans tous les pays où le groupe Orange est présent.



L'enchère avait été remportée au nez à et la barbe de l'opérateur historique belge Telenet, dont l'intérêt comprenait un "projet industriel Telco à l'épreuve du temps en Wallonie et dans tout Bruxelles".



"L'opportunité de synergies de coûts aurait probablement été plus élevée pour Orange Belgium [plutôt que pour Telenet, ndlr] étant donné la taille de sa base convergente (tous les grossistes) par rapport à l'économie de son propre réseau", expliquait Deutsche Bank dans une note d'analyste antérieure à l'annonce officielle de l'acquisition fin novembre.



"Par conséquent, Orange Belgium avait potentiellement une plus grande marge de manœuvre pour faire une offre plus élevée pour l'actif", concluait l'analyste.





AOF - EN SAVOIR PLUS