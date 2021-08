La valeur du jour à Paris Novacyt repart de l'avant en Bourse dans le sillage de son point d'activité du premier semestre

(AOF) - Sur une place parisienne morose, Novacyt bondit de 12,44 % à 3,97 euros l'action, dans le sillage de son point d'activité du premier semestre 2021. Le champion franco-britannique des tests PCR a vu son chiffre d'affaires augmenter de plus de 50 % pour atteindre 94,7 millions de livres sterling (environ 111,13 millions d'euros). Au total, 54 millions de livres résultent d'un mix de ventes à l'étranger et d'un marché privé de tests en croissance au Royaume-Uni.

Cela mène à une augmentation de 20 % du chiffre d'affaires hors DHSC (Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique) comparé à l'année précédente. Dans son communiqué, Novacyt rappelle que le chiffre d'affaires de 40,8 millions de livres relatif aux ventes à son principal client, le DHSC, est toujours en conflit.

" Novacyt poursuit ses efforts pour répondre à la demande actuelle et future de tests Covid-19 ", a commenté Graham Mullis, le directeur général de Novacyt. " Nous continuons à veiller à ce que l'innovation soit au centre de notre stratégie et à ce que notre portefeuille croissant de tests Covid-19 soit disponible pour les clients des secteurs privé et de la santé publique afin de développer les partenariats existants et d'en soutenir de nouveaux ", a poursuivi le dirigeant.

Du côté des perspectives, Novacyt prévoit la poursuite d'une forte croissance des tests privés avec la réouverture des marchés et des voyages et, alors que l'hémisphère Nord entre dans l'hiver, le potentiel de taux d'infection plus élevé augmentera le besoin de tests Covid-19.

Depuis le début de l'année 2020, ce sont 16 nouveaux produits CE-IVD que le groupe a lancés, et il prévoit d'en lancer 10 autres d'ici la fin de l'année 2022.

Par conséquent, Novacyt a réitéré ses prévisions de chiffre d'affaires de 100 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année, à l'exclusion des revenus du DHSC, comme annoncé le 22 juin dernier.

Si l'an dernier le titre Novacyt avait été multiplié par plus de 50, il affiche toujours une chute d'environ 60 % depuis le 1er janvier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.