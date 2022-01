La valeur du jour à Paris Nicox : renforcement de la protection intellectuelle de Zerviate en Europe information fournie par AOF • 05/01/2022 à 10:27



(AOF) - Nicox bondit de plus de 9% à 2,83 euros. Le laboratoire français a annoncé ce matin la délivrance par l'Office Européen des Brevets (OEB) du brevet qui protège Zerviate (solution ophtalmique de cétirizine) jusqu'en 2030. Ce brevet couvre la formulation de Zerviate, produit de Nicox commercialisé aux Etats-Unis par son partenaire américain exclusif, Eyevance Pharmaceuticals, ainsi que son indication dans le traitement des symptômes de la conjonctivite allergique ou rhino conjonctivite allergique.



Le marché des prescriptions pour la conjonctivite allergique en Europe, en Europe de l'Est et en Turquie a été estimé par Iqvia à environ 260 millions d'euros en 2020.



Le brevet européen confère une exclusivité jusqu'en 2030, de sorte que la formulation deZerviate est protégée par des brevets délivrés aux Etats-Unis jusqu'en 2032, et jusqu'en 2030 en Europe, au Japon et au Canada.



"Avec la délivrance de ce brevet européen, Zerviate est désormais protégé par des brevets dans les principaux marchés pharmaceutiques mondiaux. Nous oeuvrons à la commercialisation deZerviate avec nos partenaires et nous continuons à rechercher des opportunités de licence supplémentaires pourZerviate dans d'autres territoires", a déclaré Gavin Spencer, Chief Business Officer de Nicox.



"Les données provenant de la demande d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis facilitent les demandes de mise sur le marché futures de Zerviate, a ajouté le dirigeant. Nous travaillons également avec nos partenaires pour assurer que toutes les données réglementaires supplémentaires nécessaires sont générées. Ainsi, en Chine oùZerviate est licencié à Ocumension Therapeutics, des données d'une étude clinique pivotale de phase 3 sont actuellement collectées en vue d'une demande d'approbation réglementaire dans ce territoire."





LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques. Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires. Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.



AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée(jusqu'à500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.