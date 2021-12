La valeur du jour à Paris McPhy soutenu par un contrat encourageant

(Crédits photo : Site web de McPhy - Station hydrogène Sorigny Vallée de l’Indre )

(AOF) - McPhy bondit de plus de 7% à 21,18 euros. Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène a été sélectionné comme fournisseur privilégié pour équiper, à Sines au Portugal, le projet GreenH2Atlantic d'une plateforme d'électrolyse de 100 MW. Les conditions générales ont été négociées et l'accord de fourniture devrait être finalisé au cours du premier semestre 2022. Le projet vise à démontrer la viabilité de l'hydrogène vert à une échelle de production et d'application technologique sans précédent.



GreenH2Atlantic était l'un des trois projets sélectionnés dans le cadre de l'appel d'offre Horizon 2020 - Green Deal visant à démontrer la viabilité de la production d'hydrogène vert à une échelle sans précédent.



La subvention de 30 millions d'euros contribuera à financer la construction de la plateforme de production d'hydrogène, localisée sur le site de la centrale thermoélectrique de Sines. La construction devrait débuter en 2023 et l'exploitation devrait démarrer en 2025, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités.



En première approche, Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 22 euros sur le titre. Le broker estime que ce contrat devrait soutenir le groupe et le reste du secteur.



"L'ampleur des contrats qui commencent à affluer suggère, malgré une année 2021 lente au départ, que les prévisions de chiffre d'affaires du consensus pour les fabricants d'électrolyseurs pourraient être trop faibles à partir de 2023", explique l'analyste.





