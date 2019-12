La valeur du jour à Paris : Mauna Kea flambe grâce à Johnson et Johnson

Cet investissement stratégique fera avancer la collaboration de Mauna Kea avec la Lung Cancer Initiative (LCI) de Johnson & Johnson, laquelle travaille sur le développement de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques pour lutter contre le cancer du poumon .

" Nous sommes très fiers d'annoncer un accord stratégique d'investissement avec Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. ", déclare Robert L. Gershon, directeur général de Mauna Kea Technologies.

JJDC détiendra environ 17,5% du total des actions en circulation et n'aura aucun droit à être représenté au conseil.

JJDC, l'entité stratégique de venture investissement de Johnson & Johnson, fera donc l'acquisition de 5,4 millions d'actions de Mauna Kea Technologies émises pour l'occasion au prix de 1,40 euro par action, représentant un montant total de 7,5 millions d'euros, soit avec une prime de 26,8% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier, et une décote de 46% par rapport au plus haut de l'année.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.