La valeur du jour à Paris LVMH signe un début d'année exceptionnel

(AOF) - En hausse de 2,7% à 610,90 euros, LVMH signe la plus forte progression du CAC 40 et emporte le reste du secteur dans son sillage (+1,6% pour Kering; +1,2% pour Hermès). Le numéro un mondial du luxe a atteint un nouveau record à 614 euros pour porter sa capitalisation boursière à un niveau historique de plus de 309 milliards d'euros. Le groupe de Bernard Arnault a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires du premier trimestre nettement supérieur aux attentes du marché grâce à l'envolée des ventes de ses marques phares Louis Vuitton et Dior en Chine et aux Etats-Unis.

Sur les trois premiers mois de l'année, LVMH a réalisé un chiffre d'affaires de 13,96 milliards d'euros, en croissance organique, soit à périmètre et changes constants, de 30%. Après plusieurs trimestres difficiles en raison de la pandémie, le géant de luxe affiche un redressement exceptionnel.

La branche Mode & Maroquinerie, emmenée par Louis Vuitton, a connu une croissance organique de 52%, bien supérieure la prévision du consensus (+30%). Grâce à ce bond, la branche fait mieux qu'effacer le repli de 2020 pour afficher une progression organique sur deux ans de 37%.

La branche Vins et Spiritueux, portée par le cognac Hennessy et le champagne Moët, a connu, elle aussi, une belle progression (+36%, et +17% sur deux ans). Les Montres & Joaillerie n'ont pas à rougir avec une hausse de 35%, effaçant le recul de 2020 (croissance organique de +1% par rapport au premier trimestre 2019).

Même les branches les plus exposées au tourisme international enregistrent des progrès significatifs, avec un recul limitée à 5% pour Retail (Sephora+DFS) et une progression de 18% pour Parfums & Cosmétiques. Dans ces deux divisions, les chiffres restent néanmoins encore en retrait par rapport à 2019 (-30% pour le Retail).

D'un point de vue géographique, les Etats-Unis et l'Asie sont en forte croissance tandis que l'Europe reste en recul sous l'effet des fermetures de boutiques dans plusieurs pays et de l'arrêt du tourisme.

En termes de perspectives, LVMH a déclaré qu'il maintiendra "une stratégie centrée sur le développement de ses marques, porté par une politique soutenue d'innovation et d'investissement ainsi que par une exigence permanente de qualité des produits et de leur distribution".

Ce midi, les analystes sont dithyrambiques. JPMorgan a relevé son objectif de cours sur le titre de 625 à 685 euros, Goldman Sachs de 630 à 660 euros et Deustche Bank de 495 à 531 euros. UBS a maintenu le sien à 640 euros et Jefferies à 660 euros.

Pour Invest Secutities, nous venons peut-être d'entrer dans un super cycle de croissance pour l'ensemble des industries du luxe et pour LVMH en particulier dont la puissance et l'unicité de son portefeuille de marques lui confère a priori un avantage sur ses pairs.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Révolution culturelle pour l'univers du luxe

D'après le cabinet Bain, en 2020, les achats en ligne devraient faire un bond, pour représenter 23% du marché contre seulement 12% en 2019. Si, jusqu'à présent, ce sont essentiellement les inaugurations de boutiques dans le monde qui assuraient la croissance des grandes maisons, le e-commerce devient la priorité. Les points de vente vont devoir devenir plus efficaces, en misant sur les technologies et les data.

Le leader mondial donne l'exemple. Pour LVMH il est nécessaire de changer d'état d'esprit. Il a décidé de passer en «digital first» pour ses défilés et sa commercialisation. Cela constitue un virage stratégique fort car, l'an passé, le groupe a réalisé seulement 8,5% de son chiffre d'affaires en ligne.