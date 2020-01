La valeur du jour à Paris LVMH : cuvée 2019 éblouissante

(AOF) - La publication des ventes annuelles de LVMH semble plonger les investisseurs dans l'expectative. En repli de près de 2% en début de séance, le titre a en effet rapidement rebondi de plus de 2%. Mais l'embellie fut de courte durée. Vers midi, l'action du premier groupe de luxe mondial ne gagne plus que 0,2% à 412,75 euros. Comme prévu, la société de Bernard Arnaud a réalisé une année 2019 record grâce à l'impressionnant succès de sa marque phare, Louis Vuitton. Le chiffre d'affaires total a dépassé, pour la première fois le seuil des 50 milliards d'euros à 53,7 milliards.

La croissance organique des ventes est ressortie à 10%, soit en léger ralentissement après +11% en 2018. tandis que le résultat opérationnel courant a atteint 11,5 milliards, en hausse de 15%, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 21,4 %, soit globalement stable. Le bénéfice net, en revanche, a progressé de 13% à 7,2 milliards.

Des résultats qui permettent au groupe de choyer ses actionnaires. LVMH a décidé de relevé son dividende du même pourcentage que la hausse de ses bénéfices, soit de 13%, à 6,80 euros par titre.

En guise de perspectives, LVMH dit aborder l'année 2020 avec " une confiance prudente " et se fixe à nouveau comme objectif de " renforcer son avance sur le marché mondial du luxe. "

Ce matin, les analystes ont globalement bien accueilli cette publication. Certes, la croissance des ventes a ralenti un peu plus que prévu au dernier trimestre en raison de la crise à Hong Kong (+8% après +9% un an plus tôt et un consensus de 8,5%), mais pas de quoi susciter d'inquiétude particulière.

Ils observent notamment que le groupe a pratiquement compensé la chute des ventes à Hong Kong au quatrième trimestre, après celle de 15% au troisième trimestre.

Plus particulièrement, Bank of America Merrill Lynch retient les propos du management selon lesquels le mois de janvier avait été solide dans un environnement plus incertain. Le broker a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 455 euros.

UBS aussi affiche son optimisme en réiétérant sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 466 euros.

Plus prudent, Jefferies a maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de seulement 400 euros, estimant que les bases de comparaison pour 2020 sont difficiles et que les multiples de valorisation du titre sont actuellement proches de leur plus haut niveau historique.