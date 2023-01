La valeur du jour à Paris - LVMH a généré des profits record en 2022, mais la marge opérationnelle déçoit

(AOF) - LVMH s'effrite de 0,02% à 801,40 euros au lendemain de la présentation de résultats annuels historiques. Le géant du luxe a dévoilé un résultat net part du groupe de 14,1 milliards d’euros en 2022, en croissance de 17 %. Le résultat opérationnel courant a, lui, progressé de 23% à 21,1 milliards d’euros, faisant ressortir une marge de 26,6% contre 26,7% un an auparavant. Les analystes sont déçus par la quasi-stabilité de la marge, qui était anticipée en amélioration de 90 points de base, selon Credit Suisse.

Stiffel explique cette déception par l'augmentation des dépenses de marketing et un repli des ventes plus important que prévu en Chine.

Les ventes du groupe ont pour leur part augmenté de 23%, dont 17% en organique, à 79,2 milliards d'euros.

L'activité Mode & Maroquinerie, qui est la plus importante du groupe, affiche la croissance interne la plus élevée : +20%. Son résultat opérationnel courant est en hausse de 22 % à 15,7 milliards d'euros.

L'activité de LVMH en Europe, aux Etats-Unis et au Japon est en forte hausse, grâce à une forte demande de la clientèle locale et de la reprise des voyages internationaux. L'Asie est stable sur l'année en raison de l'évolution de la situation sanitaire en Chine.

" Avec un mois de janvier qui a bien démarré et malgré un contexte géopolitique et économique incertain, LVMH est confiant dans la poursuite de la croissance observée en 2022. Il aborde l'année 2023 avec confiance et se fixe l'objectif d'accentuer encore son avance sur le marché mondial du luxe et continuer de contribuer au rayonnement de la France à travers le monde. " a indiqué LVMH à propos de ses perspectives.

Suite à la publication de ces résultats annuels, Credit Suisse a maintenu sa recommandation sur LVMH à " Surperformer " en augmentant son objectif de cours de 785 à 960 euros. L'analyste affiche son optimisme pour l'avenir du groupe de luxe " en raison de son positionnement, de la forte valeur de ses marques, de sa diversification, de sa forte génération de flux de trésorerie et de son orientation vers le luxe 'doux', qui pourrait surperformer cette année ".

Toutefois, Credit Suisse apporte de la nuance sur les perspectives du secteur du luxe : " bien que les commentaires de LVMH soient restés largement optimistes, en l'absence de signes de ralentissement sur les marchés occidentaux et avec des transactions en janvier montrant des signes forts de reprise en Chine, il y a toujours une certaine incertitude jusqu'à la fin de l'exercice 2023 pour le secteur dans son ensemble ".

Invest Securities, qui reste à Neutre avec un objectif de cours passant de 635 à 730 euros, partage cet avis. Le broker justifie sa décision expliquant : " LVMH peut difficilement faire l'économie d'un retour à une normalisation de sa croissance dans un contexte de ralentissement de la conjoncture mondiale. Tout miser sur un retour à meilleure fortune de la Chine serait hasardeux, d'abord parce que le rebond doit s'apprécier dans la durée, mais surtout parce que LVMH, bien que très diversifié, est beaucoup plus impliqué aux USA (27% des ventes sur le seul cluster domestique). Le marché américain a un fort potentiel mais il est soumis actuellement à quelques vents contraires ". " Cette normalisation n'a rien d'inquiétant pour un leader de plus en plus dominateur. ", conclut Invest Securities.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial du luxe né en 1987, regroupant 75 maisons de luxe, dont 25 centenaires (Louis Vuitton, Moët Hennessy, Dior, Céline, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Bulgari, TagHeuer, Tiffany…) ;

- Positions géographiques solides avec des revenus de 44,7 Mds€ répartis entre la France pour 8 %, le reste de l’Europe pour 16 %, les Etats-Unis pour 24 %, le Japon pour 7 % et le reste de l’Asie pour 34 % ;

- Répartition équilibrée des activités entre les 2 métiers historiques -mode & maroquinerie pour 47 %, vins & spiritueux pour 11 %- et la distribution sélective pour 23 %, les parfums et cosmétiques pour 12 % et les montres & joaillerie ;

- Modèle opérationnel fondé sur 6 piliers : organisation décentralisée, intégration verticale de l’approvisionnement aux canaux de distribution (DFS en Asie, Miami Cruise, Sephora et Le Bon Marché), pérennisation des savoir-faire, équilibre des activités et des implantations, synergies et croissance interne ;

- Capital verrouillé par le groupe familial Arnault (47,3 % du capital, directement et indirectement et les 2/3 des droits de vote), Bernard Arnault étant président directeur général du conseil d’administration de 15 membres.

Enjeux

- Stratégie d’innovation au service de 3 enjeux : attrait des talents : Institut des métiers d’excellence de la mode, programme « inside LVMH » pour les étudiants, programme DARE pour les innovations en interne, accueil de 50 start-ups dans l’incubateur « le LVMH Luxury Lab » / R&D dans la cosmétique (200 brevets et « centres de recherche) / digitalisation des réseaux de distribution et expérience client ;

- Stratégie environnementale « LIFE 360 » : circularité créative : éco-conception à 100 % des produits et emballage zéro plastique fossile en 2030 / transparence avec la traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement en 2030 / engagement climat (trajectoire 15 ° et 100 % d’’énergie renouvelable pour les sites en boutiques en 2030) / biodiversité : certification de la préservation des écosystèmes ((2026) et régénération de la flore et la faune sur 5 Mhas en 2030 ;

- Capacité à augmenter les prix dans la joaillerie et l’horlogerie, secteurs très concurrentiels.

En savoir plus sur le secteur du luxe

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.