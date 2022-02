La valeur du jour à Paris - Lexibook en retrait après avoir touché un plus haut depuis mai 2013

(AOF) - En hausse à l'ouverture, le titre Lexibook perd désormais 0,97% à 5,09 euros en dépit d'un dernier trimestre 2021 très dynamique. L'action du fabricant de jeux électroniques pour enfants fait l'objet de prises de bénéfices, mais gagne encore 20% depuis le 1er janvier. Au plus haut de ce matin, Lexibook évoluait sur ses niveaux de mai 2013. Lexibook a réalisé au troisième trimestre, clos fin décembre, de son exercice 2021/2022, un chiffre d'affaires de 21,86 millions d'euros, en hausse de 58,8%.

Ce trimestre est stratégique car il s'agit de celui des fêtes de fin d'année et est donc traditionnellement le trimestre le plus fortement contributeur de chiffre d'affaires de l'année.

La société s'est félicité de cette croissance réalisée en dépit des des décalages de livraisons liés aux tensions sur la chaîne logistique.

" La croissance est généralisée sur toutes les familles de produits les plus rentables, notamment les jouets, les produits audio et musicaux, les consoles de jeux, l'horlogerie et les talkie-walkies " a précisé Lexibook.

Les produits à licence ont également contribué à cette croissance, tant sur les licences existantes très dynamiques comme La Reine des Neiges, Pat Patrouille, Spiderman que sur les nouvelles licences comme Super Mario, Miraculous, et Harry Potter. Les ventes de tablettes, segment le moins rentable, sont désormais insignifiantes.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice fiscal, le chiffre d'affaires progresse de 52,2% à 36,76 millions.

Cette bonne performance s'adjoint de perspectives favorables.

Le carnet de commandes pour le quatrième trimestre est actuellement nettement supérieur à l'an passé alors même que le quatrième trimestre 2020/2021 était déjà en croissance de 66,3%. Dans ce contexte, le groupe anticipe un niveau de chiffre d'affaires au-delà de 41 millions d'euros ainsi qu'une forte progression de son résultat net.

Malgré l'annulation des salons du jouet en raison du Covid, les référencements pour la campagne de Noël 2022 sont excellents et laissent prévoir un prochain exercice 2022-23 dynamique, assure Lexibook.

Afin de parer aux tensions sur les approvisionnements de composants et sur le fret, le groupe a anticipé une partie de ses achats pour assurer le meilleur service possible à ses clients et sécuriser ses livraisons face à une demande très soutenue.

