La valeur du jour à Paris - Les ventes d'Interparfums bondissent de 60% au quatrième trimestre 2022

(AOF) - Interparfums recule en bourse à Paris (-1,61% à 61,20 euros) après avoir enregistré une croissance de ses ventes de plus de 60% à 192,6 millions d’euros au quatrième trimestre. Cette forte hausse a permis au groupe d’afficher un chiffre d’affaires annuel de 706,6 millions d’euros, en progression de 26%, réalisant au passage une nouvelle année record en 2022. Cette bonne performance n’est pas une surprise pour le marché, le fabricant de parfums ayant relevé au début du mois son objectif de revenus. Il visait des ventes entre 705 et 710 millions d’euros, en progression de plus de 25%.

Auparavant, il ciblait entre 670-680 millions d'euros

Cette hausse sur ce quatrième trimestre " est avant tout organique avec une progression des volumes de 17% environ ", précise Interparfums, qui a aussi bénéficié de la hausse des prix facturés en début d'année et de l'évolution favorable de la parité euro-dollar.

Par zone géographique, l'Amérique du Nord (41% du chiffre d'affaires total) affiche une belle performance avec une croissance de 27% sur l'exercice malgré les difficultés logistiques (expéditions), suivi par l'Europe de l'Ouest (17% du chiffre d'affaires total) en croissance de 28%. La France affiche une croissance de 10 % sur la période, grâce à l'ensemble des marques du portefeuille d'Interparfums. Aucune zone géographique n'affiche de recul sur la période.

Les ventes du groupe ont été portées principalement par la commercialisation de plusieurs de ses parfums phares. Les parfums "Montblanc" réalisent un chiffre d'affaires de 184 millions d'euros, en progression de près de 30 %, poursuivant leur croissance grâce à l'ensemble des lignes Montblanc Legend, renforcée par le lancement de la ligne Montblanc Legend Red en début d'année.

Ses parfums Jimmy Choo affichent eux aussi un chiffre d'affaires de plus de 180 millions d'euros, en hausse de près de 40 %, avec une demande très soutenue sur l'ensemble des lignes historiques. Ce chiffre a été atteint grâce aux succès constant des ventes de la ligne I Want Choo lancée en 2021 et le lancement des lignes I Want Choo Forever et Jimmy Choo Man Aqua et aux nouvelles extensions mises sur le marché en 2022.

Commentant ces chiffres, Philippe Santi, Directeur général délégué, a déclaré " La hausse des prix de facturation et l'appréciation du dollar vont nous permettre non seulement de compenser les effets de l'inflation, mais aussi d'améliorer la marge brute en 2022. En 2023, la nouvelle hausse des prix de vente prévue au cours des prochaines semaines et le maintien d'une partie euro/dollar favorable devraient nous permettre de limiter l'impact de cette inflation, toujours présente et significative ".

Début janvier, Interparfums annonçait ne pas changer ses objectifs pour 2023 (viser un chiffre d'affaires compris entre 710 et 720 millions d'euros et marge d'EBITA de 17%) avant la publication de ses résultats de l'année 2022 prévue le 1er mars 2023, évoquant " le contexte économique et géopolitique, ainsi que les difficultés persistantes d'approvisionnement ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Distributeur de parfums de prestige créé en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 561 M€ réalisé à 94 % à l’international dont 40 % en Amérique du nord, 22 % en Europe de l’ouest (dont 6 % pour la France), 14 % pour l’Asie, 9 % pour l’Europe de l’est, 8 % pour l’Amérique latine et 6 % pour le Moyen-Orient ;

- Modèle d’affaires de création et développement à long terme de lignes de parfums de prestige – Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Lagerfeld, Lanvin, Montblanc, Rochas, Van cleef & Arpels…- avec un contrôle strict des distributeurs partenaires ;

- Capital contrôlé indirectement à 31,7 % par la holding familiale, Philippe Benacin étant président-directeur général du conseil d’administration de 11 membres ;

- Situation financière saine avec 541 M€ de capitaux propres, soit un taux d’endettement de 20 %.

Enjeux

- Stratégie fondée sur des partenariats de long terme avec les marques de parfum, sur la maîtrise du processus de création et fabrication et sur l’externalisation du conditionnement et de la logistique ;

- Stratégie d’innovation limitée, la société étant à la fois donneur d’ordres aux créateurs et un distributeur ;

- Stratégie environnementale :

- accompagnement des fournisseurs, l’entreprise ne disposant pas de sites industriels,

- réduction de l’empreinte écologique par réduction des emballages et recours aux matières recyclées et recyclables ;

- Part élevée dans les ventes et dans la croissance des marques Montblanc, Jimmy Choo et Coach ;

- Succès attendu des ventes de parfums Moncler, lancés depuis le printemps ;

- Visibilité de l’activité par la durée –de 10 à 30 ans- des contrats avec les marques.

Défis

- Abaissement des stocks dû à l’allongement de la production pénalisée par les retards ou manques de livraison de matières 1ères, ;

- Exposition à la Russie : arrêt des exportations vers la Russie et risque limité (5,3 % des ventes en Russie et encours client de 13,5 M€, dont 10 couverts par assurance-crédit ) ;

- Inflation des matières 1ères et du conditionnement plus que compensée par la hausse des prix de vente ;

- Après une hausse de 16,5 % des ventes à fin septembre, objectifs 2022 relevés d’un chiffre d’affaires de 640 à 650 M€ et d’une marge opérationnelle de 17 % environ ;

- Depuis 23 ans, politique d’attribution annuelle gratuite d’actions.

En savoir plus sur le secteur du luxe

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.