La valeur du jour à Paris - Les ventes d'Alstom stimulées par ses commandes en Europe

(AOF) - Alstom cède 0,64% à 26,54 euros en dépit de sa bonne performance au troisième trimestre. Soutenu par d'importantes commandes en Europe, le groupe spécialiste des transports ferroviaires a fait état d'une hausse de 8% de son chiffre d'affaires à 4,22 milliards d'euros (contre 3,92 milliards à la même période un an plus tôt), pour la période octobre-décembre, son troisième trimestre fiscal. Ses commandes ont bondi de 13% à 5,15 milliards d'euros sur cette période, grâce à l'Europe qui constitue son plus gros marché.

Sur les 3 mois, les commandes en Services, Signalisation et Systèmes ont atteint d'ailleurs 58 % de la prise de commandes totale.

Alstom a ainsi dépassé les estimations des analystes. Invest Securities a rappelé les consensus qui s'élevaient à 4,6 milliards d'euros de prises de commandes et à 4,18 milliards d'euros de revenus.

Sur le plan régional, l'Europe représente la majorité des prises de commandes, soit 55% du total du groupe. Alstom a notamment remporté un contrat de près de 370 millions d'euros pour la fourniture de 49 trains supplémentaires de type Coradia Stream grande capacité à Renfe, en Espagne.

Après la publication de ces revenus trimestriels, UBS a maintenu sa recommandation à l'Achat avec un objectif de cours à 37 euros. Le broker prévoit une " dynamique positive du cours de l'action d'Alstom en raison des commandes et des ventes, ainsi que de la reconfirmation des prévisions pour l'exercice 22/23 et à moyen terme du groupe ferroviaire ".

Alstom a présenté également ses résultats sur neuf mois d'activité. Sur cette période, son niveau de prises de commandes atteint les 15,2 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires s'élève lui à 12,3 milliards d'euros, en hausse de 8 % comparé à l'année dernière.

" Nous avons constaté une dynamique commerciale soutenue, marquée par la levée de nouvelles options sur plusieurs contrats-cadres, notamment en Espagne, en Irlande et au Kazakhstan. Cela se produit au moment où l'activité Services enregistre une performance solide, plus particulièrement au Royaume-Uni. L'environnement de marché reste positif, les clients confirmant leurs plans d'investissement dans toutes les régions ", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, PDG d'Alstom.

Sur le front des perspectives, Alstom les a annoncé en tenant compte des perturbations liées à la crise des composants électroniques, de la chaîne d'approvisionnement et de l'énergie. Le groupe table alors sur un Ratio " commandes sur chiffre d'affaires " au-dessus de 1, une progression des ventes conformément à l'objectif à moyen terme. Il vise, en outre, une marge d'exploitation ajustée dans la fourchette de 5,1 à 5,3% et une génération de cash-flow libre prévue entre 100 et 300 millions d'euros.

D'ici 2024/25, Alstom vise à accroître sa part de marché de 5 points de pourcentage en s'appuyant sur son positionnement stratégique unique, soutenu par la dynamique de son groupe élargi et son offre compétitive.

Il rappelle viser une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires supérieure à 5 % entre 2020/21 et 2024/2025.

Par ailleurs, la marge opérationnelle ajustée devrait atteindre entre 8 et 10% à partir de 2024/25, bénéficiant des initiatives d'excellence opérationnelle, de la complète exécution des projets difficiles en carnet.

Alstom s'engage à livrer une rentabilité soutenue à ses actionnaires avec un taux de distribution de dividendes compris entre 25 et 35 %.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV, renforcé par l’acquisition, en 2021, de Bombardier Transport ;

- Activités de 15,5 Mds€ à fin d’exercice 2021-2022 réalisées à 62 % en Europe, 17 % dans les Amérique, 14 % en Asie-Pacifique et 7 % dans le reste du monde ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 56% des ventes, signalisation pour 15 %, systèmes pour 7 % et services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 22 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur :

- la complémentarité des zones géographiques entre Alstom -France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil- et Bombardier Transport -Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Chine et Amérique du Nord,

- la création de valeur allant de la conception et réalisation d’un système ferroviaire à la maintenance ;

- Capital ouvert, détenu à 17,48 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec, Henri Poupart-Lafarge, directeur général, présidant le conseil d’administration de 13 membres;

- Bilan solide : 9 Mds€ de capitaux propres et 4,6 Mds€ de liquidités face à 2,3 Mds$ de dette nette.

Enjeux

- Stratégie de croissance Alstom in Motion 2024/25 aux objectifs confirmés :

- hausse annuelle de + 5 % des revenus, marge opérationnelle de 8 à 10 % et investissements industriels à 2 % des revenus,

- conversion à 80 % du résultat en autofinancement libre,

- distribution aux actionnaires entre 25 et 35 % ;

- Stratégie d’innovation soutenue par une R&D de 3,4 % et 9 400 brevets avec 3 axes :

- gamme complète de traction verte, propriété d’une technologie de piles à combustibles et, bientôt, flottes de transports entièrement connectés,

- écosystèmes d’innovation : partenariats industriels (Engie, DeutscheBann…), avec les start-up via le fond Aster, avec les fournisseurs via le programme Alliance, participation à 30 programmes européens, dont Shift2Rail, et, en interne, intrapreneuriat avec I move you,

- déploiement de la suite digitale sur 100 % du groupe ;

- Stratégie environnementale de décarbonation de l’activité :

- intégrée dans la stratégie d’innovation - écoconception des principales solutions dès 2025, et visant au renforcement du capital naturel – usage d’électricité renouvelable, revalorisation des déchets, recyclage,

- visant pour 2025 (vs 2019) une réduction de 10 % de l’intensité énergétique et de 25 % des émissions de CO2 ;

- écocircularité : déchets valorisés à 98 %,

- lancement de la 1ère facilité de garantie verte ;

- Maîtrise de la rotation du portefeuille -cessions contraintes par le rapprochement avec Bombardier et renforcement de participations, notamment dans Cylus, au Kazakhstan et en Afrique du sud ;

- Bonne visibilité, avec des prises de commandes de 10,1 Mds à fin septembre, soit plus d’1 an de revenus.

Défis

- Après la perte accusée en 2021-22 du fait des provisions liées à l’acquisition de Bombardier Transport, exécution des synergies du rapprochement avec Bombardier -200 M€ en 2022/23, 400 M€ par an en 2024/25 et 475-500 M€ ensuite- mais impact positif sur le bénéfice 2023 ;

- Impacts négatifs de l’inflation sur la marge 2022/23 (80 points de base à fin septembre) mais faible exposition à la pénurie de composants électroniques ;

- Après une hausse de 8,1 % des revenus et de 18,5 % de la marge d’exploitation au 1er semestre clos le 30 septembre, perspectives 2022-23 relevées d’une marge d’exploitation de 5,1 à 5,3 % et d’un autofinancement libre entre 100 et 300 M€ ;

- Après un dividende de 0,25 € pour 2021-2022, volonté d’une distribution entre 25 et 35 %.

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Une autonomie allemande pas si simple

La Chine est depuis six ans le premier partenaire économique de l'Allemagne. Or, Outre-Rhin, les entreprises sont appelées à réduire leur forte dépendance envers le géant asiatique du fait d'une montée en puissance des tensions géopolitiques avec le pays. Dans ce contexte, la puissante VDMA pointe l'importance du marché chinois et le danger que représenterait un arrêt trop brutal des liens avec la Chine. Le pays constitue, en effet, le second marché d'exportation et la première destination des investissements pour l'ingénierie mécanique et industrielle allemande. La fédération reconnaît néanmoins la nécessité de diversifier les partenaires commerciaux de l'économie allemande.