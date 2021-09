La valeur du jour à Paris - Legrand garde le cap

(AOF) - Legrand s'adjuge 1,11% à Paris, à 95,06 dollars par action, après avoir confirmé ce matin, à l'occasion de sa journée investisseurs, ses objectifs à moyen terme énoncés en février dernier. Comme attendu par les analystes de Deutsche Bank, le fabricant d'équipements électriques vise ainsi toujours une croissance de son chiffre d'affaires (hors effets de change) de 5% à 10%, une marge opérationnelle ajustée moyenne d'environ 20%, ainsi qu'un cash flow libre normalisé compris en moyenne entre 13% et 15% du chiffre d'affaires.

Pour atteindre ces objectifs et accélérer "sa création de valeur rentable et responsable", Legrand a présenté une nouvelle feuille de route stratégique, mettant l'accent sur des activités à plus forte valeur ajoutée.

"Le Groupe déploie de nombreuses initiatives destinées à accélérer son développement, notamment sur des segments à plus forte croissance (datacenters, offres connectées du programme Eliot et efficacité énergétique), avec pour objectif que leur contribution au chiffre d'affaires, de 31% en 2020, atteigne 50% à moyen-terme", a ainsi précisé la société limougeaude.

Legrand poursuivra par ailleurs "le déploiement d'une démarche ESG exemplaire et ambitieuse, portée par des feuilles de route exigeantes, en particulier dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et la promotion de la diversité". La cinquième feuille de route RSE débutera en 2022, précise le groupe, et sera portée par Virginie Gatin, nommée récemment en tant que Directrice de la responsabilité sociétale et environnementale.

"Nous pensons que les investisseurs sont bien conscients des caractéristiques défensives de Legrand (meilleur pricing power de sa catégorie et capacité à générer des FCF), mais qu'ils sous-estiment généralement la qualité de sa grande offre de produits connectés et verts, ce qui le rend bien positionné pour bénéficier de la vague attendue de rénovation des bâtiments (plans de relance avec un accent sur l'efficacité énergétique ; amélioration des espaces de travail ; amélioration des logements pour le télétravail)", écrivait Deutsche Bank dans une note publiée en septembre, en vue de cette journée investisseurs.

La banque allemande apprécie tout particulièrement l'exposition du groupe aux centres de données, le profil de fin de cycle des marchés de la construction non résidentielle, et estime que sa répartition géographique est attrayante, les Etats-Unis représentant 38% des ventes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Biens d'équipement

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.