La valeur du jour à Paris Le rapprochement entre Carrefour et Auchan ne serait pas enterré information fournie par AOF • 13/12/2021 à 11:01



(AOF) - Carrefour se classe parmi les plus fortes hausses du CAC 40 lundi, avec un gain de 1,86% à 15,87 euros, après des rumeurs de presse selon lesquelles la fusion avec Auchan ne serait pas totalement enterrée. Selon le site de BFM Business, les familles Moulin, premier actionnaire de Carrefour à hauteur de 11%, et Mulliez, propriétaire d'Auchan, seraient en effet toujours en contact et chercheraient de nouvelles solutions pour qu'un rapprochement entre les deux géants de la distribution satisfasse financièrement le numéro 2 mondial du secteur.



Pour rappel, à la suite de discussions entamées au printemps dernier, la famille Mulliez avait formulé en octobre une offre de 21,5 euros par action Carrefour, "dont plus de 70 % en numéraire et un peu moins de 30 % en actions Auchan", révélaient alors Les Echos. Une offre qui, bien que valorisant Carrefour à 16,5 milliards d'euros (contre 12,3 milliards d'euros aujourd'hui), n'avait pas convaincu le management du groupe coté au CAC 40 en raison notamment de la difficulté de valoriser les actifs d'Auchan, non coté en bourse.



Autre problème, "les Moulin sont vendeurs de leurs parts mais ils veulent du cash", a déclaré un proche de la famille à BFM Business. Alors que pour Auchan, il n'est pas possible de formuler une meilleure offre que celle faite il y a deux mois.



"Les Moulin veulent une sortie nette, étant donné la difficulté d'évaluer les fonds propres d'une entreprise privée, tandis que la structure 70/30 cash/actions de la famille Mulliez est dictée par leur objectif de financer entièrement la transaction par le biais du groupe Auchan (plutôt que d'ajouter personnellement des fonds supplémentaires)", explique Jefferies dans une note d'analyse.



Auchan serait donc en train d'explorer diverses options pour satisfaire aux exigences de Carrefour. Il serait alors question d'apporter d'autres actifs détenus par la famille Mulliez, comme Decathlon ou Leroy Merlin, "ce qui permettrait de mieux valoriser les activités apportées par Auchan pour les actionnaires de Carrefour", affirme une source à BFM Business. Mais cela ne convient guère ni aux Moulin, ni aux Mulliez.



L'autre solution consisterait à faire appel à un co-investisseur, capable d'apporter les 30% de cash manquants, de manière à satisfaire les actionnaires de Carrefour.



"La médiatisation aujourd'hui d'un dialogue permanent entre les familles Mulliez et Moulin souligne la logique industrielle de ce rapprochement", écrit Jefferies. L'analyste se dit toutefois "surpris par le manque de volonté du marché public de refléter ce potentiel dans le cours de l'action Carrefour".





