La valeur du jour à Paris - Kering dépasse les attentes au troisième trimestre mais est pénalisé par Gucci

(AOF) - Kering (-3,98% à 450,90 euros) enregistre l’une des plus fortes baisses du CAC 40, la croissance décevante de Gucci reléguant au second plan la performance globale meilleure que prévu du groupe. Gucci est non seulement la plus importante marque possédée par Kering mais aussi la plus rentable. Au troisième trimestre, le concurrent de LVMH a réalisé un chiffre d'affaires de 5,14 milliards d'euros, en croissance organique de 14%. Le marché anticipait pour sa part une progression interne de 12%.

Les analystes soulignent la croissance décevante de Gucci, qui s'est élevée 9% contre +10% attendus.

"Nous pensons que les estimations du consensus de résultats pourraient être réduites de 1% à 5% (low single digit) en raison de la performance décevante de la marque Gucci, qui est la plus rentable, et des craintes que l'évolution de ses revenus ne devienne négative au quatrième trimestre lorsque la base de comparaison sera plus difficile", prévient UBS. L'analyste a abaissé son objectif de cours de 584 euros à 575 euros.

Dans une autre note d'analyse, Invest Securities a lui réduit l'objectif de son cours à 524 euros contre 588 euros auparavant tout en confirmant sa recommandation Neutre. Cet analyste explique : "Notre objectif de cours viendrait presque pouvoir justifier un changement de recommandation mais les conditions de faible visibilité qui entourent l'évolution chaotique des marchés financiers, s'opposent à cette prise de risque dans un contexte d'évolution du coût du capital adverse et d'un momentum sectoriel proche d'un déclin".

Si Gucci n'a pas été à la hauteur des attentes, Kering a connu une forte dynamique grâce à sa marque Yves Saint Laurent, dont le chiffre d'affaires a bondi de 30% en comparable.

La bonne dynamique du groupe est par ailleurs marquée par la croissance continue de son chiffre d'affaires du réseau de magasins en propre (+19 % à données comparables). Toutes les régions affichent une croissance. L'Europe de l'Ouest (+74%) et le Japon (+31%) réalisent des performances particulièrement remarquables.

En Amérique du Nord (+ 1 %), la stabilité de l'activité reflète la base de comparaison élevée ainsi que la forte contribution des touristes américains à la dynamique des ventes européennes. La croissance en Asie-Pacifique (+ 7 %) a été robuste, malgré l'impact des restrictions Covid en Chine continentale.

Commentant cette publication, François-Henri Pinault, président-directeur général du groupe mondial de luxe a déclaré : " Dans un environnement de plus en plus complexe, nous gardons la flexibilité nécessaire pour soutenir notre rentabilité et pérenniser nos investissements dans la perspective de long terme de toutes nos Maisons, Gucci en tête. Nous sommes plus que jamais confiants dans le potentiel et les perspectives du Groupe ".

- Groupe de luxe né en 1963 propriétaire des marques Bottega Veneta, Gucci et Yves-Saint-Laurent ;

- Chiffre d'affaires de 17,6 Mds€ réalisé à 44 % en Asie-Pacifique, 26 % en Amérique du nord et 23 % en Europe % ;

- Modèle d'affaires de « pure player » du luxe, fondé sur une croissance supérieure à celle des marchés, sur l’autonomie créative des Maisons, la mutualisation des fonction supports et les expertises transverses et la transformation digitale au service de la distribution et des clients ;

- Capital contrôlé à 41,74 % (58,44 % des droits de vote) par le holding Aremis de la famille fondatrice, François-Henri Pinault étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres et Jean-François Palus directeur général délégué;

- Bilan sain, avec une dette nette de 168 Ms€ face à 13,7 Mds€ de capitaux propres et qui a été renforcé en janvier par la cession des activités horlogères..

Enjeux

- Stratégie d’innovation sur 3 piliers : nouveaux modèles d’affaires, nouveaux matériaux et fonctions supports / investissement dans les sociétés aux modèles d’affaires innovants, tel Vestiaire Collective, laboratoires MIL pour les alternatives durables dans la joaillerie et le textile, recours à la blockchain pour contrer la contrefaçon… / robustesse des infrastructures logistiques au service de l’expérience client : application Luce sur la disponibilité des produits, offre virtuelle fondée sur les data, internalisation des sites… / croissance de l'e-commerce (15 % des ventes en 2021) ;

- Stratégie environnementale 2025 « Care for the planet », reportée dans un compte de résultat environnemental : utiliser les ressources dans le respect des « limites planétaires » et réduire de 50 % les émissions de CO2 du groupe / travailler sur les impacts environnementaux de la chaîne d’approvisionnement (émissions de CO2, consommation d’eau, pollution de l’air et de l’eau, production des déchets et utilisation des sols) / créer un « Index de développement durable des fournisseurs » et élever la traçabilité de bien-être animal, d’utilisation des produits chimiques / promouvoir le « design durable » / créer Materials Innovation Lab (MIL) dédié aux Montres et à la Joaillerie après celui des tissus et textile / compléter la compensation des émissions de CO2) pour la biodiversité.

Défis

- Forte dépendance à Gucci, 1er contributeur au revenu et marque la plus rentable ;

- Accélération de la croissance de YSL et de Bottega Venetta et résistance de Gucci aux confinements en Chine ;

- Impact de la guerre Russie-Ukraine : très faible, avec fermeture des 2 magasins et 4 corners ;

- Dividende 2021 de 12 € avec acompte.

