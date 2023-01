La valeur du jour à Paris - Ipsen en baisse après l'annonce du rachat d'Albireo pour près d'un milliard de dollar

(AOF) - Ipsen fléchit de 1,96% à 100,20 euros. Ce recul intervient alors que le laboratoire a annoncé l’acquisition d’Albireo, spécialiste des maladies du foie chez l'enfant, pour un montant total initial estimé à 952 millions de dollars. S'ajoutera à ce prix, des certificats de valeur garantie qui pourront représenter, selon Jefferies, un montant total de 227 millions de dollars. L'analyste estime que cette transaction « s'intègre bien au portefeuille d'Ipsen et contribuera à compenser le déclin de l'actif principal d'Ipsen, Somatunline, qui fait face aux génériques ».

Ipsen lancera une offre publique d'achat en vue d'acquérir la totalité des actions en circulation d'Albireo au prix de 42 dollars par action en numéraire, auquel s'ajoute un certificat de valeur garantie (CVG) par action.

Chaque CVG donnera droit à son détenteur à un paiement en espèces différés de 10 dollars par CVG, disponible à l'approbation de Bylvay par les autorités réglementaires américaines (FDA) dans l'indication de l'atrésie des voies biliaires au plus tard le 31 décembre 2027, permettant une augmentation potentielle du nombre de patients dans l'étude BOLD.

Le prix par action de 42,00 dollars représente une prime de 104 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume d'Albireo sur un mois, soit 20,60 dollars, avant l'annonce de la transaction. La transaction sera intégralement financée par la trésorerie et les lignes de crédit existantes d'Ipsen.

Ipsen souligne que l'opération est focalisée sur Bylvay (odévixibat), le premier traitement approuvé chez les patients atteints de cholestase intrahépatique familiale progressive (CIFP) aux États-Unis et au sein de l'Union européenne, avec un potentiel dans d'autres Maladies Rares

Les membres du conseil d'administration d'Albireo ont approuvé à l'unanimité l'opération et recommandé aux actionnaires d'Albireo d'apporter leurs actions dans le cadre de l'offre d'achat.

La clôture de l'offre publique d'achat sera soumise aux conditions habituelles. Il est prévu que la transaction soit conclue d'ici la fin du premier trimestre 2023.

Compte tenu du niveau des dépenses actuelles en R&D, la transaction devrait avoir un effet dilutif sur le résultat opérationnel des activités d'Ipsen jusqu'à fin 2024. Ceci est conforme aux perspectives à moyen terme d'Ipsen au regard de son orientation stratégique visant à construire un portefeuille de produits en R&D à haute valeur ajoutée et pérenne par le biais de l'innovation externe

Points clés

- 3ème biopharmaceutique française spécialisée, focalisée sur l’innovation et la médecine de spécialités, créée en 1929 ;

- Chiffre d’affaires de 2,9 Mds€ réparti entre la médecine de spécialité pour 92 % (dont l’oncologie pour 75 %), les neurosciences pour 15 %, les maladies rares pour 2 % et le reste en santé familiale (Smecta, Forlax, Fortrans...), pôle cédé en 2022 ;

- Présence internationale majoritairement en Europe (50,2 %) et aux Etats-Unis (32 %) ;

- Vision : être une biopharmaceutique leader dans les médicaments en oncologie (Cabometyx, Décapeptyl, Onivyde, Somatuline), maladies rares (NutropinAct et Increlex) et neurosciences (Dysport) via la R&D et les partenariats scientifiques ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices Beaufour (54 % des actions et près de 70 % des droits de vote) et par la famille Swabe pour 4,34 %, Marc de Garidel présidant le conseil de 10 membres, David Loew étant directeur général ;

- Solidité du bilan avec, à fin juin, des capitaux propres de 3,1 Mds€, un effet de levier de la dette inférieur à 1 et une trésorerie de 1 Md€ qui sera renforcée par la cession du pôle santé familiale pour 350 M€, finançant l’acquisition d’Epizyme.

Enjeux

- Stratégie 2024 capitalisant sur la médecine de spécialité aux objectifs rehaussés : visant 4 à 6 % de croissance annuelle du chiffre d'affaires, réduction des frais administratifs et généraux et progression des efforts de R&D ;

- Stratégie d'innovation ouverte, soutenue par une R&D exercée dans 3 centres (Oxford, Cambridge, Saclay et Shangaï) et financée par 3 Mds€ d’investissements d’ici 2024 (14,9 % des revenus) :

- aboutissant à la création d'un portefeuille de 25 médicaments dont 3 enregistrés

- accélérée par des acquisitions (7 en 2021) ;

- Stratégie environnementale « Génération Ipsen » :

- en 2030, recul de 50 % (vs 2019) des émissions de CO2 par les infrastructures et la flotte automobile,

- point d’étape 2024 : baisse de 21 % des émissions de CO2, de 24 % de la consommation d’eau et hausse de 20 % du volume de déchets traités,

- intégration depuis 2019 des critères ESG dans les émissions obligataires ;

- Elargissement de la gamme contre les maladies rares (NutropinAct et Increlex) ;

- Renforcement dans les épigénétiques anti-cancéreux après la fusion avec l’américain Epizyme.

Défis

- Forte dépendance à 3 médicaments assurant près des 2/3 des ventes : le Dysport (challenger du Botox, commercialisé aux Etats-Unis), le Décapeptyl et la Somatuline ;

- Report par l’autorité américaine -FDA- de la réunion prévue le 31 octobre sur le palovarotène ;

- Décisions attendues : réglementaire avec Onivyde contre le cancer du poumon aux Etats-Unis et clinique pour le Cabometyx-atezolizumab contre le cancer du foie ;

- Retombées des partenariats avec Genfit autour du médicament Elifibranor, assorti d’une prise de participation de 8 % et avec Marengo Therapeutics ;

- Après une hausse de 9,5 % des ventes à fin septembre, objectifs confirmés d’une croissance des ventes de + 7 % et d’une marge opérationnelle de + 36 % ;

- Rachat d’actions.

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.