La valeur du jour à Paris - Icade plus optimiste pour 2021 après un bon premier semestre

(AOF) - Icade (-0,13% à 75,10 euros) a relevé ses objectifs 2021. Grâce à un bon premier semestre, le groupe immobilier vise désormais un cash-flow net courant groupe et action 2021 en croissance d'environ 6% hors effet des cessions 2021. Cette nouvelle guidance intègre l'impact du dividende 2020 payé pour partie en actions. Le cash-flow net courant était auparavant anticipé en hausse d'environ 3%, hors effet des cessions. Les investisseurs attendent désormais l'introduction en Bourse de l'activité Foncière Santé d'ici fin 2021.

Sur les six premiers mois de l'exercice, le cash-flow net courant a atteint 191,1 millions d'euros, soit 2,57 euros par action, en hausse de 18%. Il a de plus progressé de 8,9% comparé au premier semestre de 2019. Les revenus locatifs ont pour leur part augmenté de 3,5% à 348 millions d'euros.

" La Foncière Tertiaire se montre particulièrement solide, avec des revenus locatifs bien orientés et une reprise très soutenue de la rotation du portefeuille, explique Olivier Wigniolle, Directeur général d'Icade ; La Promotion poursuit son rebond avec un chiffre d'affaires en hausse de +79%, porté par l'activité résidentielle, confortant ainsi la feuille de route à horizon 2025. La Foncière Santé confirme également son potentiel avec une hausse de 5,6% de ses revenus locatifs et la poursuite de ses investissements en France et à l'International : autant d'atouts, dans un contexte porteur, pour l'introduction en Bourse prévue d'ici la fin de l'année ".

Au 30 juin 2021, la valeur totale du patrimoine (part du groupe) s'établit à 11,8 milliards d'euros, en hausse de 0,5% à périmètre constant. La légère baisse à périmètre constant sur la Foncière Tertiaire (-0,7%) s'explique principalement par des hypothèses locatives plus prudentes, tandis que le portefeuille de la Foncière Santé affiche une hausse à périmètre constant de 3,4%, reflétant notamment une compression des taux de l'ordre de 20 points de base, en ligne avec l'attractivité croissante du marché de la santé. Sa valeur est ressortie à 3,5 milliards d'euros en quote-part Icade (6 milliards d'euros à 100%).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.