La valeur du jour à Paris - Hermès n'arrive plus à suivre

(AOF) - Hermès cède 3,9% à 1 193,5 euros malgré des résultats annuels supérieurs aux attentes. Les investisseurs sanctionnent le premier faux pas réalisé par le sellier depuis des lustres. Au quatrième trimestre, ses ventes ont nettement décélérée (+11% après +31% au troisième trimestre). Les analystes s'attendaient à pareil atterrissage. Mais d'habitude, le champion de l'ultra-luxe déjoue favorablement les pronostics. Pas cette fois-ci. Les ventes de sa principale branche, la Maroquinerie-Sellerie, ont ainsi reculé de 5,4%.

Au-delà des chiffres, ce qui déçoit le plus est sans doute la raison de cette contre-performance.

Non pas que les sacs Hermès soient brutalement passés de mode, bien au contraire. La société n'est pas parvenue à adapter sa production à l'accélération de la demande ! Un "problème de riche" certes, mais qui montre que la stratégie de restreindre l'offre pour attiser le désir et les prix a des limites. Les principaux concurrents d'Hermès, Louis Vuitton et Gucci, n'ont pas connu pareille déconvenue.

Hermès redoutait un jour d'être confronté à cette situation. Le sellier a fortement investi ces dernières années dans le but d'augmenter ses capacités de production. Depuis 2010, Hermès a ouvert neuf maroquineries en France. L'augmentation des capacités de production se poursuit, avec l'ouverture de la maroquinerie de Louviers (Eure) en 2022, celle de la Sormonne (Ardennes) en 2023 et un nouveau site à Riom (Puy-de-Dôme) à l'horizon 2024. L'accès de faiblesse observé en cette fin d'année 2021 ne devrait donc pas durer.

Si la gestion des capacités de production d'Hermès peut décevoir, sa capacité à générer des profits, elle, reste intacte. En 2021, le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 2,445 milliards (27% des ventes), en hausse de 77%.

Le résultat opérationnel courant, en croissance de 78%, s'élève à 3,53 milliards et le rentabilité opérationnelle courante atteint son plus haut niveau historique à 39% et gagne 8 points par rapport à 2020 et 5 points par rapport à 2019.

Sur l'année, le chiffre d'affaires ressort à 8,982 milliards, en hausse de 41,8% à taux de change constants. Les ventes de la Maroquinerie-Sellerie ont grimpé de 28,9%.

Fort de ces résultats, Hermès a relevé son dividende de 4,55 à 8 euros.

En termes de perspectives à moyen terme, le groupe a confirmé un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux.

UBS, comme les investisseurs, ne s'attendaient pas à une telle baisse des ventes de Maroquinerie-Sellerie au dernier trimestre. Les contraintes dans la maroquinerie ont été bien signalées, mais les autres catégories n'ont pas compensé, observe le courtier. Alors que d'autres géants du luxe ont réussi, eux, à accélérer la croissance de leurs ventes, le broker estime que ces résultats peuvent être considérés comme décevants.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Groupe familial de luxe créé en 1837 de taille moyenne mais de notoriété mondiale, avec 320 magasins exclusifs dans le monde ;

- Ventes de 6,4 Mds€, réparties entre l’Europe pour 25 % dont la France pour 10 %, le Japon pour 13 %, l’Asie-Pacifique hors Japon pour 46 % ;

- L’une des marques les plus diversifiées dans l’univers des produits de luxe, de la maroquinerie (50 % des ventes), aux vêtements et accessoires (22 %), en passant par la soie et textiles (7 %), les parfums (4 %), l’horlogerie (3 %), les arts de la table…;

- Modèle d’affaires fondé sur l’intégration verticale, le « pouvoir de la main », le maintien en France des savoir-faire des plus de 6 000 artisans qui fabriquent 7/10èmes des produits vendus, un ancrage territorial et le partage aux 3 tiers de la valeur créée (investissements, actionnaires, mise en réserve) ;

- Société contrôlée par les actionnaires familiaux (66,6 % du capital et 78,2 % des droits de vote) dont Axel Dumas et Henri-Louis Bauer (représentant de la société Emile Hermès) sont gérants commandités ;

- Structure financière saine avec 7,4 Mds€ de capitaux propres, une trésorerie de 4,2 Mds€, combinant maintien des investissements opérationnels et générosité envers les actionnaires.

=/ Enjeux/=

- Stratégie de croissance fondée sur un réseau de distribution exclusif, renforcé par l’ouverture régulière de nouveaux magasins et sur la qualité professionnelle des salariés ;

- Stratégie d’innovation

- inhérente au métier de créateur, avec Petit H, Hermès Horizon,

- déploiement d’une plateforme d’e-commerce disponible dans 29 pays, recours au flagship digital de parcours de vente omnicanaux… ;

- Stratégie environnementale organisée autour de 2 ambitions :

- d’ici 2020, réduction de 50 % des émissions carbone des activités propres, par rapport à 2018 et renouvellement de l’engagement dans le 3 ème fonds carbone Livelihoods,

- Capacité de résistance aux effets de mode et aux contextes économiques grâce à son image « classique » et son caractère intemporel ;

- Pouvoir de négociation élevé, forte capacité à augmenter ses prix grâce à un positionnement très haut de gamme, stratégie de sécurisation des approvisionnements et politique active de rachat des concessions, facteur de soutien des marges.

=/ Défis /=

- Évolution des écarts de prix –de 50 %- entre l’Europe et le reste du monde ;

- Risques de recul des ventes en raison des taxations des « riches » en Chine ;

- Retombées des investissements 2020 dans le digital et les ouvertures de magasins ;

- Impact de la pandémie : hausse de 77 % des ventes au 1 er semestre, tirées par l’Asie et l’Amérique du nord, et triplement du bénéfice net ;

- Objectifs de moyen terme de « progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux » ;

- Dividende de 4,55 € suivi d’un 1 er acompte versé en mars 2021.