La valeur du jour à Paris - Hermès : le luxe ne connait pas les crises

(AOF) - Hermès gagne 1,4% à 1 267 euros, soutenu par la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel nettement supérieur aux attentes. Après LVMH, c'est au tour du sellier d'impressionner. Son chiffre d'affaires a bondi de 27% en organique pour atteindre 2,765 milliards d'euros malgré l'inflation, la Chine et l'Ukraine. Les analystes tablaient en moyenne sur une croissance de 15%. L'activité a été particulièrement dynamique dans les magasins du groupe, notamment en Amérique et en Europe, portée par l'accélération de tous les métiers et par "la belle croissance" de la Maroquinerie.

La croissance de la Maroquinerie-Sellerie (+16 %) s'appuie sur une demande soutenue et sur l'augmentation des capacités de production.

Pour 2022, Hermès estime qu'il est encore difficile d'évaluer les impacts du contexte sanitaire. Le groupe aborde cependant l'avenir avec confiance grâce à son modèle artisanal fortement intégré, son réseau de distribution équilibré, la créativité de ses collections et la fidélité de sa clientèle.

À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux.

Stifel a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 1 250 euros sur Hermès. Le broker a salué le très bon début d'année du groupe. Toutes les régions et divisions ont confortablement battu le consensus tant dans la maroquinerie (+16% contre un consensus de +12%) qu'en Asie Pacifique (+20% contre un consensus de +7%). Au final, les ventes sont ressorties 14% supérieures au consensus et plus de 70% au-dessus d''il y a trois ans, observe le broker.

Après la publication par LVMH d'une croissance organique de 30% pour sa Mode et Maroquinerie, la performance d'Hermès n'est pas une grande surprise, mais son ampleur impressionne, reconnaît l'analyste. Selon lui, le groupe français sera sans doute imité par d'autres noms du luxe au cours des prochaines semaines. En première approche, il table sur une révision à la hausse du consensus d'Ebit 2022 d'environ 3%.

Stiffel rapporte que lors d'une interview à Bloomberg, le directeur financier a révélé que trois boutiques à Shanghai étaient fermées (sur 26 en Chine) et que les fondamentaux en Chine étaient excellents.

En conférence téléphonique avec des analystes, Eric du Halgouët a confirmé ces propos.

De son côté, UBS a maintenu son opinion Neutre et son objectif de cours de 1 324 euros. Au-delà des ventes solides, le broker attire l'attention sur la marge opérationnelle courante. Selon lui en effet, cette dernière pourrait pâtir des investissements annoncées par la société pour augmenter ses capacités de production.

Le marché prévoit actuellement un repli de seulement 170 points de base tandis qu'UBS vise une contraction de 330 points de base.

Enfin, Invest Securities reconnaît que les ventes sont bien meilleures qu'au quatrième trimestre où le sellier avait nettement contre performé, notamment pour des problèmes de capacités, dont le groupe ne précise pas s'il a bénéficié d'un effet de rattrapage.

Le broker regrette que, pas plus que LVMH, Hermès ne donne son point de vue sur la situation macroéconomique actuelle de la Chine et sur la façon dont Pékin gère la résurgence de la pandémie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Groupe familial de luxe créé en 1837 de taille moyenne mais de notoriété mondiale, avec 320 magasins exclusifs dans le monde ;

- Ventes de 6,4 Mds€, réparties entre l’Europe pour 25 % dont la France pour 10 %, le Japon pour 13 %, l’Asie-Pacifique hors Japon pour 46 % ;

- L’une des marques les plus diversifiées dans l’univers des produits de luxe, de la maroquinerie (50 % des ventes), aux vêtements et accessoires (22 %), en passant par la soie et textiles (7 %), les parfums (4 %), l’horlogerie (3 %), les arts de la table…;

- Modèle d’affaires fondé sur l’intégration verticale, le « pouvoir de la main », le maintien en France des savoir-faire des plus de 6 000 artisans qui fabriquent 7/10èmes des produits vendus, un ancrage territorial et le partage aux 3 tiers de la valeur créée (investissements, actionnaires, mise en réserve) ;

- Société contrôlée par les actionnaires familiaux (66,6 % du capital et 78,2 % des droits de vote) dont Axel Dumas et Henri-Louis Bauer (représentant de la société Emile Hermès) sont gérants commandités ;

- Structure financière saine avec 7,4 Mds€ de capitaux propres, une trésorerie de 4,2 Mds€, combinant maintien des investissements opérationnels et générosité envers les actionnaires.

=/ Enjeux/=

- Stratégie de croissance fondée sur un réseau de distribution exclusif, renforcé par l’ouverture régulière de nouveaux magasins et sur la qualité professionnelle des salariés ;

- Stratégie d’innovation

- inhérente au métier de créateur, avec Petit H, Hermès Horizon,

- déploiement d’une plateforme d’e-commerce disponible dans 29 pays, recours au flagship digital de parcours de vente omnicanaux… ;

- Stratégie environnementale organisée autour de 2 ambitions :

- d’ici 2020, réduction de 50 % des émissions carbone des activités propres, par rapport à 2018 et renouvellement de l’engagement dans le 3 ème fonds carbone Livelihoods,

- Capacité de résistance aux effets de mode et aux contextes économiques grâce à son image « classique » et son caractère intemporel ;

- Pouvoir de négociation élevé, forte capacité à augmenter ses prix grâce à un positionnement très haut de gamme, stratégie de sécurisation des approvisionnements et politique active de rachat des concessions, facteur de soutien des marges.

=/ Défis /=

- Évolution des écarts de prix –de 50 %- entre l’Europe et le reste du monde ;

- Risques de recul des ventes en raison des taxations des « riches » en Chine ;

- Retombées des investissements 2020 dans le digital et les ouvertures de magasins ;

- Impact de la pandémie : hausse de 77 % des ventes au 1 er semestre, tirées par l’Asie et l’Amérique du nord, et triplement du bénéfice net ;

- Objectifs de moyen terme de « progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux » ;

- Dividende de 4,55 € suivi d’un 1 er acompte versé en mars 2021.

Deux tendances de fond liées au Covid

La crise sanitaire a conforté le développement du digital dans un secteur pourtant peu tourné vers le e-commerce. Sa part a doublé en deux ans pour atteindre 22 % en 2021, soit 62 milliards d'euros. Les accessoires, les sneakers et les produits de beauté sont en tête des ventes. Selon Bain, le numérique devrait devenir le premier canal de ventes du luxe dès 2025. Les acteurs comme Kering souhaitent donc internaliser de plus en plus la gestion de leurs sites. L’autre mouvement de fond lié à la crise sanitaire, et qui s’inscrit dans une logique de développement durable, est l’essor du marché de l'occasion. Il a bondi de 30% depuis 2019 et représente 12% du marché total. Ces évolutions sont portées par les jeunes générations, alors que les 25-40 ans devraient représenter 70% des acheteurs en 2025, contre 45% en 2019.