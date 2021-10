La valeur du jour à Paris Hermès : L'odyssée suit son cours

(AOF) - Hermès progresse de 0,3% à 1 314 euros, soutenu par la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. "Hermès continue de briller par ses performances autant que par son évaluation stratosphérique, et le troisième trimestre 2021 prolonge la tendance", écrit ce matin Invest Securities. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du sellier a atteint 3,367 milliards d'euros en croissance organique de 31% contre un consensus de 22,5%. Sur deux ans, la croissance ressort à 40%.

L'activité a bénéficié du redressement des ventes en Europe, d'une accélération en Amérique alors que l'Asie a conservé une belle dynamique.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe à fin septembre 2021 s'élève à 6,602 milliards et progresse de 57% à taux de change constants et de 54% à taux de change courants. Cette progression est de 35% sur deux ans.

A fin septembre 2021, tous les métiers enregistrent une croissance à deux chiffres, tant par rapport à 2019 que 2020, "avec une dynamique exceptionnelle sur le troisième trimestre, et une progression remarquable des Vêtements et Accessoires, de l'Horlogerie et des Autres métiers Hermès (Bijouterie et produits de la Maison)".

Toujours sur neuf mois, les ventes de la Maroquinerie-Sellerie (+46% et +27% sur deux ans) bénéficient de fortes livraisons sur le troisième trimestre et d'une demande très soutenue.

La maroquinerie de Guyenne (Gironde), 19e maroquinerie de la maison, a été inaugurée en septembre. L'augmentation des capacités de production se poursuit, avec la maroquinerie de Louviers (Eure) prévue en 2022, celle de la Sormonne (Ardennes) à l'horizon 2023 et un nouveau site à Riom (Puy-de-Dôme) pour 2024.

Le métier Vêtement et Accessoires (+71% et +43% sur deux ans) poursuit sa forte dynamique, grâce au succès des collections de prêt-à-porter, des accessoires de mode et des chaussures.

Sur le seul troisième trimestre, la croissance organique de la Maroquinerie-Sellerie atteint 31,7% sur deux ans et celle de la branche Vêtement et Accessoires, 48,8%.

"Ces derniers chiffres s'inscrivent dans les tendances affichées par la division Mode & Maroquinerie de LVMH (+37% sur deux ans) ce qui ne relativise en rien l'exceptionnelle performance du sellier", écrit Invest Securities.

Dans un contexte d'amélioration graduelle de la situation sanitaire, le groupe poursuit ses investissements et accélère ses recrutements. En dépit d'une base de comparaison élevée au quatrième trimestre, le groupe aborde la fin de l'année avec confiance.

À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux.

"2021 se déroule sous le signe de L'odyssée. Hermès continue son voyage avec confiance, affrontant les incertitudes du monde, fidèle à son identité", a précisé la société.

En première réaction, Goldman Sachs a maintenu sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 1 315 euros sur la valeur.

