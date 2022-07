La valeur du jour à Paris - Hermès : champion du CAC 40 et de la rentabilité

(AOF) - Hermès (+7,61% à 1 335,50 euros) déploie ses ailes et atteint le faite de l’indice CAC 40, soutenu par une marge opérationnelle record au premier semestre. Elle est le fruit d’une croissance plus forte que prévu au cours d'une période marquée par le retour de la croissance en Chine en juin et le fort dynamisme de la région Amérique (+34%). UBS se dit surpris par le niveau élevé de la marge et le broker anticipe un relèvement du consensus de profits.

Hermès a enregistré une progression de 40% de son bénéfice net à 1,64 milliard d'euros au premier semestre. Le résultat opérationnel courant du groupe de luxe a, lui, augmenté de 34 % à 2,304 milliards d'euros. " Grâce à l'effet de levier généré par la forte croissance des ventes et des taux d'écoulement des collections exceptionnels, la rentabilité opérationnelle courante atteint son plus haut niveau historique à 42,1 % contre 40,7 % à fin juin 2021 ", explique Hermès. Elle a dépassé le consensus s'élevant à 37,8%.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 5,475 milliards d'euros, en croissance de 29,3 % à taux de change courants et de 23,2 % à taux de change constants, dont 19,5% à taux de change constants au deuxième trimestre. Cette dernière était attendue à 13%.

" Tous les métiers confirment leur forte dynamique, avec une progression remarquable de la Soie, des Vêtement et Accessoires, de l'Horlogerie et des Autres métiers Hermès (Bijouterie et produits de la Maison) ", a précisé le champion de l'ultra-luxe.

" La croissance organique de toutes les régions et divisions de produits a été meilleure que prévu ", souligne Stifel. L'analyste met en particulier en avant la résilience du groupe en Asie Pacifique où la croissance est ressortie à 9,6% contre +5% attendu par les analyses. Hermès a observé un rebond de la Grande Chine en juin.

Points clés

- Groupe familial de luxe créé en 1837 de taille moyenne mais de notoriété mondiale, avec 320 magasins exclusifs dans le monde ;

- Ventes de 6,4 Mds€, réparties entre l’Europe pour 25 % dont la France pour 10 %, le Japon pour 13 %, l’Asie-Pacifique hors Japon pour 46 % ;

- L’une des marques les plus diversifiées dans l’univers des produits de luxe, de la maroquinerie (50 % des ventes), aux vêtements et accessoires (22 %), en passant par la soie et textiles (7 %), les parfums (4 %), l’horlogerie (3 %), les arts de la table…;

- Modèle d’affaires fondé sur l’intégration verticale, le « pouvoir de la main », le maintien en France des savoir-faire des plus de 6 000 artisans qui fabriquent 7/10èmes des produits vendus, un ancrage territorial et le partage aux 3 tiers de la valeur créée (investissements, actionnaires, mise en réserve) ;

- Société contrôlée par les actionnaires familiaux (66,6 % du capital et 78,2 % des droits de vote) dont Axel Dumas et Henri-Louis Bauer (représentant de la société Emile Hermès) sont gérants commandités ;

- Structure financière saine avec 7,4 Mds€ de capitaux propres, une trésorerie de 4,2 Mds€, combinant maintien des investissements opérationnels et générosité envers les actionnaires.

Enjeux

- Stratégie de croissance fondée sur un réseau de distribution exclusif, renforcé par l’ouverture régulière de nouveaux magasins et sur la qualité professionnelle des salariés ;

- Stratégie d’innovation inhérente au métier de créateur, avec Petit H, Hermès Horizon / déploiement d’une plateforme d’e-commerce disponible dans 29 pays, recours au flagship digital de parcours de vente omnicanaux… ;

- Stratégie environnementale organisée autour de 2 ambitions : d’ici 2020, réduction de 50 % des émissions carbone des activités propres, par rapport à 2018 et renouvellement de l’engagement dans le 3 ème fonds carbone Livelihoods;

- Capacité de résistance aux effets de mode et aux contextes économiques grâce à son image « classique » et son caractère intemporel ;

- Pouvoir de négociation élevé, forte capacité à augmenter ses prix grâce à un positionnement très haut de gamme, stratégie de sécurisation des approvisionnements et politique active de rachat des concessions, facteur de soutien des marges.

L'axe du développement durable désormais prioritaire

C'est l'une des attentes les plus fortes des clients âgés de 25 à 40 ans, qui représentent une proportion croissante des ventes. Cela représente également un atout dans le recrutement pour les grandes marques de luxe. LVMH, Fendi, l'Imperial College London et la Central Saint Martins UAL se sont associés autour d'un projet de recherche de deux ans pour développer de nouveaux biotextiles pour la fourrure dans le secteur. Récemment le manifeste pour une mode regénérative, élaboré en partenariat avec l'Alliance pour la bioéconomie circulaire (CBA) a été signé par Burberry, Chloé, Stella McCartney, ou Armani. Quant à Kering, il a mis au point un outil mesurant tout au long de la chaîne d'approvisionnement ses émissions de CO2, la consommation d'eau, ou l'utilisation des sols.