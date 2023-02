La valeur du jour à Paris - Faurecia en hausse après une bonne surprise au niveau du flux de trésorerie

(AOF) - Faurecia (+2,2% à 20,40 euros) affiche une des plus fortes hausses du SBF120 après la présentation de comptes 2022 marqués par un flux de trésorerie net plus élevé que prévu. L'équipementier automobile, société du groupe Forvia, a affiché une perte nette part du groupe de 382 millions d'euros pour 2022, creusée par rapport à une perte de 79 millions en 2021. Cette dégradation reflète le désengagement de Russie, ainsi que des coûts d'intégration de Hella, de restructurations ou liés à l'hyperinflation.

Dans le même temps, l'industriel a dégagé un résultat opérationnel de 1,12 milliard d'euros, en amélioration de 29,4% sur un an et représentant 4,4% des ventes, contre un taux de 5,5% affiché en 2021. Les analystes anticipaient, en moyenne, un résultat opérationnel de 987,9 millions d'euros, soit une marge de 3,9%, pour 2022.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 63% sur un an, à 25,46 milliards d'euros alors qu'il était anticipé à 25,04 milliards d'euros. A périmètre et taux de change constants, ses ventes ont progressé de 17%.

Réagissant à cette publication, les analystes soulignent la bonne surprise que constitue l'amélioration bien plus importante que prévu du flux de trésorerie. Ce dernier a progressé de 54,6% par rapport à 2021, à 471 millions d'euros, dépassant largement le consensus s'élevant à 124 millions d'euros.

Forvia, qui a fait du désendettement l'une de ses priorités lors de sa création, affiche un ratio dette nette sur EBITDA ajusté de 2,6 à fin décembre contre 3,1 à fin juin.

Dans le cadre de sa stratégie de désendettement, l'équipementier automobile a atteint son objectif d'un milliard d'euros de cession d'actifs non stratégiques en vendant sa division SAS Cocpit Modules au groupe indien Motherson.

Stifel est à l'achat avec un objectif de cours de 25 euros, jugeant que Faurecia donne un bon exemple de redressement et de désendettement et que les récentes annonces de cessions devraient garantir un apport de liquidités d'environ 850 millions d'euros d'ici la fin de 2023 au plus tard, renforçant le free cash flow de base.

Autre bonne nouvelle de cette publication, Faurecia a fait part de "progrès significatifs dans le processus d'intégration" d'Hella et a ainsi relevé ses prévisions de synergies liées à cette transaction.

Attendues initialement supérieures à 250 millions d'euros en 2025 au niveau de l'Ebitda, les synergies de coûts devraient finalement dépasser 300 millions d'euros. Les synergies commerciales s'établiront à plus de 400 millions d'euros en 2025 au niveau de l'Ebitda, alors qu'elles étaient précédemment estimées entre 300 et 400 millions d'euros.

Pour 2023, Forvia mise sur un chiffre d'affaires compris entre 25,2 et 26,2 milliards d'euros, sur une marge opérationnelle comprise entre 5% et 6% du chiffre d'affaires et sur un cash-flow net supérieur à 1,5% du chiffre d'affaires.

Comme annoncé le 3 novembre lors de sa journée investisseurs, le Conseil d'administration, lors de sa séance du 2 novembre, a décidé de proposer, lors de la prochaine assemblée générale de Faurecia, qu'aucun dividende ne soit versé en 2023.

UBS retient dans sa note l'amélioration du cash flow net à 471 millions d'euros, en progression de 54,6% sur un an, et les perspectives largement en ligne avec le consensus : le broker reste neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 19 euros. Jefferies reste pour sa part à sous performance avec objectif de cours de 15 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Septième équipementier mondial, créé en 1999 sous le nom Faurecia ;

- Ventes de 15,6 Mds€, réparties en 6 activités : la mobilité propre, l’éclairage, les systèmes d’intérieur, les sièges, l’électronique (capteurs, conduite automatisée, gestion de l’énergie) et les solutions de cycle de vie des véhicules ;

- Modèle d’affaires visant à devenir le partenaire d'innovation et d'intégration préféré des constructeurs automobiles mondiaux ;

- Capital ouvert avec 2 positions fortes : les actionnaires familiaux Hueck/Roepke pour 9 % et, pour 12 %, les actionnaires stratégiques -Elior (5,05 %), Peugeot 1810 (3,02 %), BPI France (2,16 %) et Dongfeng (1,97 %), Michel de Rosen présidant le conseil de 12 administrateurs, Patrick Koller étant directeur général ;

- Maintien de la solidité financière après l’acquisition de HELLA ayant généré une dette nette de 8,4 Mds€ à fin juin 2022 : augmentation de capital en juin et refinancements assurés par une convention bancaire et un programme de cessions d’actifs non stratégiques de 1,5 Md€ d’ici fin 2023.

Enjeux

- Vers un nouveau plan stratégique 2025 attendu pour l’automne ;

- Stratégie d’innovation : 63 centres de R&D et portefeuille de près de 15 000 brevets : écosystème dédié soutenu par les partenariats académiques et technologiques, partenariats industriels pour la neutralité carbone du groupe (Schneider Electric, Engie, Artelia, KPMG), l’intelligence artificielle (Accenture), le cloud (Microsoft), l’analyse des données (Palantir) et la cybersécurité (GuardKnox), collaboration ou acquisition de startups et co-entreprises (Michelin, Aptoide) ;

- Stratégie environnementale « inspired to care », validée par le SBTi et visant à la neutralité carbone des scopes 1 et 2 en 2025 et la neutralité totale en 2045 :

via l’éco-conception, l’énergie renouvelable et les investissements, pour 1,1 Md€, dans les technologies durables de 2021 à 2025, création d’une division matériaux durables soutenue par des partenariats : Veolia pour 30 % de modules intérieurs à plastiques recyclés d’ici 2025 / SSAB (acier vert) pour des structures de sièges à très faible empreinte CO2 / le conglomérat GravitHy pour le projet industriel, à Fos-sur-Mer, de production d'acier décarboné / solutions hydrogènes -systèmes de piles, camions et stockages- proposées en partenariat / émissions obligataires « vertes », publiques et privées ;

- Prises de commandes supérieures à 15 Mds€ à fin juin, dans les activités stratégiques et rentables : électronique (5 Mds€), 4,7 Mds€ pour les véhicules électriques, 4,1 Mds€ pour la Chine et 8,7 Mds€ dans les véhicules premium et les SUV.

Défis

- Rapprochement opérationnel avec HELLA, intégré depuis fin janvier (250M€ d’économies de coûts attendues pour 2025) ;

- Impact de l’inflation : compensé à 80 % au 1 er semestre par la répercussion sur les prix de ventes et des politiques contractuelles avec fournisseurs et clients, qui sera pleinement efficiente au 2 nd semestre ;

- Impact des risques de pénurie d’énergie en Europe : stock de sécurité d’un montant de 100 M€ ;

- Après une hausse de 9 % des ventes et une perte nette de 296 M€ au 1 er semestre, objectifs 2022 confirmés : ventes de 23 à 24 Mds€, marge opérationnelle de 4 à 5 %, autofinancement libre à l’équilibre et levier de dette de 3 ;

- Suspension du versement du dividende au titre de 2021.

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.