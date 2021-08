La valeur du jour à Paris Faurecia domine le SBF 120 grâce à l'acquisition d'Hella

(AOF) - Faurecia domine le SBF 120 ce lundi, avec un bond de 6,79% à 41,04 euros l'action. L'équipementier automobile français va mettre la main sur son homologue allemand Hella, dans le cadre d'une opération se chiffrant à près de 6,7 milliards d'euros. Faurecia va acquérir auprès du « pool familial » sa participation de 60% au prix de 60 euros par action, payé par une combinaison de 3,4 milliards d'euros en numéraire et d'actions nouvellement émises. Pour les 40 % restants, Faurecia va lancer une offre publique d'achat en numéraire au même prix.

" Le financement de la transaction par de la dette est entièrement sécurisé à l'aide d'un crédit-relais auprès de banques de premier rang ", a indiqué Faurecia.

Le groupe entend mettre en oeuvre, dès le premier jour, l'exécution d'un plan significatif de synergies et d'optimisation de coûts, générant plus de 200 millions d'euros d'Ebitda supplémentaire sur une base annuelle, avec un impact sur le compte de résultat de 80% en 2024.

De plus, entre 300 et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires provenant de synergies de revenus sont attendus d'ici 2025, ainsi qu'une optimisation des flux de trésorerie d'environ 200 millions d'euros par an en moyenne de 2022 à 2025.

Le groupe combiné se positionnera comme le 7ème fournisseur automobile mondial. En 2021, il devrait réaliser un chiffre d'affaires pro forma de 23 milliards d'euros et une marge d'Ebitda d'environ 14%. En 2025, le groupe ambitionne de porter son chiffre d'affaires à plus de 33 milliards d'euros et sa marge d'Ebitda à plus de 15,5%.

Faurecia entend se concentrer sur quatre domaines de croissance : la mobilité électrique (y compris les solutions hydrogène) ; les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) et la conduite autonome ; le cockpit du futur et la valorisation du cycle de vie des produits (" Lifecycle Value Management ").

" En combinant nos portefeuilles produits et nos positions sur nos marchés respectifs, nous accélérerons notre croissance rentable à travers l'innovation, un contenu en Electronique et Logiciels élargi ainsi qu'une qualité d'exécution encore accrue ", a déclaré Patrick Koller, le directeur général de Faurecia.

La finalisation de l'opération est prévue pour début 2022.

En première approche, Berenberg a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 60 euros sur le titre Faurecia. Pour le broker, cette opération fait sens stratégiquement et permettra au français d'enrichir de manière incontestable son portefeuille de produits, notamment pour Clarion Electronics.

UBS regarde également d'un bon œil cette acquisition et a reconduit, en première approche, sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 51 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Un mouvement de consolidation devrait se produire

Selon une étude réalisée par le cabinet Roland Berger et la banque Lazard auprès de 600 entreprises du monde entier, les équipementiers automobiles ont lourdement pâti de la chute du marché automobile sur les six premiers mois : leur marge d'exploitation (Ebit), a chuté à 1,7% (contre 5,1% l'an dernier). Leur endettement s'est alourdi, dépassant, le plus souvent, trois fois leur Ebitda. D'après l'étude, suite à des ventes de véhicules légers neufs qui ne devraient pas dépasser 72 millions en 2020 sur le plan mondial (- 20% sur un an), les revenus des sous-traitants chuteront de 15 % à 20 %. Dans ce contexte fortement dégradé, le nombre d'opérations de fusions-acquisitions, qui devrait une nouvelle fois baisser en 2020, devrait rebondir l'an prochain. Sur un secteur, en pleine transformation, toutes les entreprises n'auront pas, en effet, les moyens d'adapter leur appareil de production à l'électrification des motorisations par exemple.