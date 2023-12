La valeur du jour à Paris - Exel Industries brille en Bourse après une solide performance annuelle

(AOF) - Plus forte hausse du marché SRD, Exel Industries bondit de 6,75% à 50,60 euros dans le sillage de résultats annuels en nette amélioration. Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie, qui restait sur trois séances consécutives dans le rouge, a dégagé un résultat net de 42,5 millions d'euros contre 28,6 millions d'euros un an plus tôt. Les hausses de prix passées pendant l'année et la bonne tenue des volumes dans les agroéquipements et l'industrie ont permis de soutenir cette performance, en dépit du recul du marché du jardin cette année.

Le groupe retrouve des niveaux de rentabilité équivalents à ceux de 2021, avec un Ebitda récurrent annuel de près de 94 millions d'euros (contre 59,9 millions un an plus tôt) et une marge de 8,6 % (contre 6,1%).

Pour la première fois de son histoire, son chiffre d'affaires, en hausse de 12%, dépasse 1 milliard d'euros (1,094 milliard).

Le groupe a poursuivi une politique d'investissement ambitieuse pour continuer de moderniser ses usines et continuera en 2023–2024 avec le lancement des travaux de modernisation de son usine de Stains en France (Industrie).

L'endettement financier net est ressorti à 117,3 millions d'euros au 30 septembre 2023, comparé à 160,5 millions d'euros en 2022.

Le groupe a annoncé le versement d'un dividende de 1,57 euro par action, soit 25% du résultat net consolidé, qui sera proposé à l'assemblée générale du 6 février 2024.

"Les commandes engrangées ces derniers mois permettent d'avoir une bonne visibilité sur l'exercice 2023-2024, quelles que soient les marques et les géographies. Le carnet de commandes, certes inférieur à la même époque l'an passé, reste soutenu et devrait permettre de suivre une saisonnalité des ventes assez similaire à celle de l'exercice 2022-2023", indique le groupe dans un communiqué.

Exel Industries a annoncé, à l'issue du Conseil d'administration réuni le 20 décembre 2023, la nomination de Daniel Tragus en tant que Directeur général. Il succède à Yves Belegaud à la tête du groupe depuis 2019.

L'entreprise dévoilera le 25 janvier 2024, avant bourse son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023–2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.