La valeur du jour à Paris EssilorLuxottica : les perspectives tapent dans l’œil des investisseurs

(AOF) - EssilorLuxottica gagne 1,56% à 175,56 euros pour signer l'une des plus fortes hausses du CAC 40. Le géant franco-italien de l'optique a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et relevé ses prévisions annuelles. Par rapport à 2019, il vise désormais une croissance des ventes comprise entre 5% et 9%, contre +5% auparavant. Le consensus table sur +8,5%. La société prévoit par ailleurs une amélioration de sa marge opérationnelle pouvant aller jusqu'à 100 points de base. Elle escomptait jusque-là une marge en progression. Les analystes tablent sur une marge stable à 16,2%

Au troisième trimestre 2021, EssilorLuxottica a réalisé un chiffre d'affaires de 5,465 milliards d'euros, en progression de 33,2% par rapport à 2019, à taux de change constant. Il grimpe de 9,3% à périmètre et change constant en intégrant le néerlandais GrandVision. Il s'agit de son premier trimestre de consolidation au sein du groupe.

Le cash flow libre a atteint sur les neuf premiers mois de l'exercice 2,3 milliards d'euros.

En excluant GrandVision, le chiffre d'affaires affiche un gain de 9% par rapport à 2019 à taux de change constants.

Les ventes ont connu en Amérique du Nord une croissance à deux chiffres et ont accéléré dans les régions EMEA et Amérique latine. La tendance est toujours négative en Asie-Pacifique. La division Professional Solutions a été croissance et en accélération dans toutes les régions.

Les ventes à magasins comparables toujours sur une tendance positive, avec une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord.

L'activité e-commerce a bondi de 50%, représentant 8% du chiffre d'affaires total depuis le début de l'année.

