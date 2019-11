La valeur du jour à paris DELTA PLUS GROUP : Une sixième famille qui devrait s'enrichir

(AOF) - Delta Plus progresse de 2,07% à 44,4 euros, soutenu par un nouveau projet d'acquisition. Le spécialiste français des équipements de protection individuelle est entré en pourparlers exclusifs en vue de prendre une participation dans Gamesystem, une société française présente également en Espagne et en Italie. Le but de Delta Plus est d'accélérer son développement sur le segment de la sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur. Gamesystem a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 11,5 millions d'euros.

Fondée en 1979 dans la région de Grenoble, Gamesystem est spécialiste de la sécurité de travail en hauteur et de la prévention contre les chutes.

La société propose des solutions standards et sur-mesure tant dans le domaine de la protection collective (garde-corps, échelle à crinoline, plateforme, ...) que dans celui de la protection individuelle (longe, enrouleur, harnais).

Tout comme Vertic, Gamesystem intègre aujourd'hui dans son offre l'ingénierie (bureau d'étude), la fabrication et l'installation des solutions, ainsi que le contrôle, la maintenance et la formation des utilisateurs.

Dans une note publiée ce matin, GreenSome Finance souligne qu'il n'est pas dans l'habitude du groupe de publier autant en amont, la conclusion d'un accord ferme étant envisagé pour mi-février, mais la direction veut éviter toute fuite au regard des nombreux échanges engagés.

Le bureau d'études observe par ailleurs que Gamesystem est plus proche de Vertic (acquis en janvier 2017) que d'Odco (acquis il y a un mois), plus orientée ingénierie. En revanche, alors que Vertic adresse essentiellement l'Europe du Nord, Gamesytem est tournée vers l'Europe du Sud.

Par ailleurs poursuit-il, la première société adresse plus la construction alors que la seconde est plus orientée industrie. Il y a donc une vraie complémentarité géographique et sectorielle.

Si cette opération se concrétise, Delta Plus disposera en 2020 d'une vraie sixième famille à forte valeur ajoutée. Avec un chiffre d'affaires additionnel proche des 12 millions d'euros, cela ferait un chiffre d'affaires de près de 45 millions pour un chiffre d'affaires groupe de 295 millions, soit 15%.

En France, Delta Plus détiendrait alors 30% de parts de marché ce qui consoliderait sa position de leader.

Soulignant que Delta Plus continuait de démontrer sa volonté d'être un acteur consolidateur du marché, GreenSome Finance a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 66,5 euros.