La valeur du jour à Paris - Dassault Systèmes : nouveau Directeur général et objectif de doublement du bénéfice par action

(AOF) - Dassault Systèmes (-1,77% à 40,48 euros) figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40, la présentation de ses objectifs à 5 ans s'accompagnant d'un changement de directeur général. Pascal Daloz, actuellement Directeur général délégué sera nommé Directeur général le 1er janvier 2024. Il remplace Bernard Charlès, qui était PDG depuis janvier 2022 et occupe le poste de Directeur général depuis 1995. Il continuera d’occuper le poste de Président du Conseil d’administration de l'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur.

Dassault Systèmes, qui organise ce jour sa journée investisseurs, prévoit un doublement de son bénéfice par action ajusté à 2,20 – 2,40 euros en 2028. Il vise également un croissance à deux chiffres de ses revenus.

Rappelant que le consensus s'élève à 2,40 euros pour 2028, Jefferies souligne que cet objectif est un peu court. " Compte tenu de la progression du cours de l'action avant l'événement, nous ne serions pas surpris par des prises de bénéfices ", ajoute l'analyste.

" La bonne surprise provient de la guidance 2028 de croissance à 2 chiffres du chiffre d'affaires qui marque une accélération par rapport à la dynamique actuelle, +8% environ ", observe pour sa part Invest Securities. Il ajoute que la feuille de route 2028 s'inscrit dans la continuité des précédents plans.

" Dassault Systèmes devrait accroître ses marchés adressables de 100 milliards d'euros aujourd'hui à 1 000 milliards d'euros en 2040 " a déclaré Pascal Daloz.

Avant d'ajouter : " Dassault Systèmes a commencé avec des applications puis s'est transformé en une entreprise de plateforme et débutera son prochain chapitre comme l'entreprise des jumeaux virtuels d'expérience, en offrant 'l'expérience en tant que service'. (…) Nous étendrons notre proposition de valeur et nos publics – les consommateurs, les patients et les citoyens ".

" Le taux élevé de conversion en trésorerie, combiné à une stratégie d'allocation du capital disciplinée, nous offre une flexibilité financière confortable pour poursuivre le développement de Dassault Systèmes, aussi bien de manière organique qu'au travers d'acquisitions. " a ajouté le Directeur financier, Rouven Bergmann.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Société d'édition de logiciels créée en 1981 ;

- Chiffre d'affaires de 5,7Md€, dont 1,43 Md€ apportés par les logiciels et réalisés à 41 % dans les Amériques, à 37 % en Europe et 22 % en Asie ;

- Modèle d'affaires fondé sur la plateforme virtuelle 3DEXPERIENCE de plusieurs logiciels utiles aux clients dans leur recherche d'innovations durables harmonisant produit, nature et vie, avec 3 secteurs clés –industries manufacturières, sciences de la vie & santé et infrastructures & villes ;

- Capital contrôlé à 40,2 % (53,69 % des droits de vote) par la famille Dassault, 5,96 % (7,96 %) par Charles Edelstenne, président du conseil d’administration de 12 membres, et 1,72 % (2,15%) par Bernard Charlès, président-directeur général, Pascal Daloz étant nouveau directeur général délégué ;

- Bilan très sain : dette notée A ramenée à 275 M€ grâce à un flux de trésorerie opérationnelle de 1,53 Md€.

Enjeux

- Stratégie 2025 :

- ouverture des plateformes à tous les acteurs, des fournisseurs aux consommateurs,

- accélération de la récurrence des revenus, via le cloud (25 % des revenus en 2021, soit 860 M€ et ambition de 2 Md€),

- capitalisation sur les 15 grandes marques du groupe,

- objectif financier d’une croissance annuelle de 10 % du chiffre d’affaires ;

- Stratégie d’innovation soutenue par une R&D de 935 M€ avec 73 centres employant 41 % des salariés:

- 3DEXPERIENCE Lab, innovation ouverte soutenant les offres d'innovation de rupture en phase de prototypes portées par start-up, innovateurs ou laboratoires,

- thèmes soutenus : ville, mode&style de vie et sciences de la vie, faisant appel à la fabrication additive, le big data ou la réalité virtuelle,

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2040 :

- 2/3 des nouvelles licences avec un impact positif sur l’environnement en 2025,

- fédération des parties prenantes ;

- Offre jumeaux virtuels :

- exploitation de la plateforme spécialisée de synchronisation entre les produits réels, y compris humains, et les données traitées dans les produits virtuels,

- positionnement sur l’économie circulaire via l’anticipation du recyclage des produits dès leur conception ;

- Lancement de la Software République, avec Renault, STMicro et Thalès : offre et commercialisation communes de systèmes et logiciels de mobilité ;

- Visibilité de l'activité avec un chiffre d'affaires récurrent générant 78 % des revenus.

Défis

- Impact négatif pour le résultat des parités € / $ et € / ¥ ;

- Positionnement porteur dans le cloud, renforcé par l’acquisition de StyleStage, complémentaire de CENTRIC PLM, et dans la santé ;

- Impact encore pénalisant des restrictions anti-Covid en Chine, notamment pour SOLIWORKS ;

- Objectifs 2023, après impact des parités de change :

- 1er trimestre : hausse de 7 à 9 % des revenus et bénéfice par action entre 1,18 et 1,2 €,

- exercice total : repli de 5 % des revenus et croissance de 4 à 6 % du bénéfice par action, entre 1,18 et 1,2 €,

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Les acteurs européens du cloud portent plainte contre Microsoft

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.