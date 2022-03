La valeur du jour à Paris - Danone, une mission : faire ses preuves

(AOF) - Danone gagne 0,8% à 48,4 euros, sous-performant le CAC 40. Ce matin, le groupe agro-alimentaire français a dévoilé son très attendu plan stratégique à horizon 2024 intitulé "Renew Danone". Un slogan aussi sobre que la réaction du marché. Pour Jefferies, les objectifs 2022 sont en ligne avec les attentes du consensus, mais le moyen terme semble mal défini. Mais comme rappelle le broker, "c'est en goûtant le pudding que l'on sait s'il est bon". Autrement dit, Danone, qui a très souvent déçu par le passé, sera jugé à l'aune des promesses tenues.

Sous la férule de son nouveau directeur général, Antoine de Saint-Affrique, Danone a donc présenté une stratégie lui permettant "de renouer avec un modèle de croissance rentable et durable tout en conjuguant avec davantage d'efficacité "performance économique de l'entreprise et sa mission". Une pierre dans le jardin d'Emmanuel Faber débarqué en septembre dernier parce qu'il semblait, aux yeux de ses détracteurs, privilégier "la mission" à la rentabilité. Danone a été le premier membre du CAC 40, et à ce jour le seul, à adopter le statut "d'entreprise à mission".

Une société à mission implique la définition d'une raison d'être, des objectifs sociaux et environnementaux à atteindre dans le cadre de la mission et des modalités de suivi de l'exécution de la mission par des organismes ad hoc.

Le propriétaire des eaux Evian et Badoit et des yaourts Petits Gervais et Danette fait de 2022 "une année fondatrice". Il table sur une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3 et +5% portée par l'effet prix, et une marge opérationnelle courante supérieure à 12%, tenant compte du réinvestissement de la totalité des économies générées par le plan Local First, d'une productivité supérieure à celle de l'année dernière et d'une inflation du coût des intrants comprise entre 10 et 15% (selon les hypothèses macroéconomiques actuelles).

Le géant de l'agroalimentaire s'attend ainsi à une poursuite de l'inflation et prévoit donc une hausse de ses prix de vente pour la compenser en partie. L'objectif de marge opérationnelle courante ressort en effet assez nettement inférieur au chiffre de 2021, soit 13,7%.

En revanche, le groupe s'inscrit bien sur le chemin de la croissance puisque ses ventes avaient progressé l'an dernier de 3,4%.

En 2022-2023, Danone ambitionne un retour à la croissance rentable : croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3 et +5%, croissance du résultat opérationnel courant supérieure à celle du chiffre d'affaires en données comparables.

Concernant la création de valeur durable et le rendement pour les actionnaires, Danone prévoit une amélioration séquentielle du ROIC (retour sur capitaux investis) sur la période, portée par l'allocation disciplinée du capital, par une rotation du portefeuille équivalente à environ 10% du chiffre d'affaires, par une enveloppe annuelle d'investissements ne dépassant pas 4,5% du chiffre d'affaires, ainsi que par une amélioration du besoin en fonds de roulement.

Enfin, Danone promet une politique financière disciplinée articulée autour d'une structure de bilan saine, un objectif de ratio dette nette/Ebitda inférieur à 3 fois, et un dividende annuel stable ou en croissance.

Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 64 euros sur le titre. Au-delà des objectifs financiers, le courtier souligne la mise en place de quatre grandes zones géographiques : l'Europe, l'Amérique du Nord, la Chine avec l'Asie du Nord et l'Océanie et enfin, le Reste du Monde.

Jusque là, l'activité était scindé en deux zones : Europe/Amérique du Nord d'un côté et Reste du Monde de l'autre. Cette nouvelle organisation met en lumière la très forte rentabilité du cluster Chine/Asie du Nord/Océanie, dont la marge opérationnelle courante a atteint l'an dernier 31,2%, contre 15,5% en Europe et 10,8% en Noram.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points-clés /=

- Leader mondial de l'industrie alimentaire : premier dans les produits laitiers frais (marques Activia, Gervais, Alpro, Oikos, Actimel…), deuxième mondial dans la nutrition infantile et médicale (Blédina, Dumex, SGM, Aptamil, Theocate…) et troisième dans les eaux embouteillées (Mizone, Volvic, Evian et Acqua) ;

- Ventes de 23,6 Mds€ réparties en 3 pôles : produits laitiers ou végétaux pour 54 %, nutrition spécialisée pour 31% et les eaux embouteillées ;

- Revenus équilibrés entre l’Europe-Amérique du nord (57 %, dont 21 % pour les Etats-Unis) et le reste du monde -Argentine, Brésil, Mexique, Chine, Indonésie, Russie, Turquie et Maroc ;

- Modèle 2030 « One Planet. One Health » pour la première entreprise à Mission cotée : à partir de la raison d’être « apporter la santé par l’innovation », accélérer la croissance, maximiser l’efficacité, développer les marques engagées et accroître la rentabilité par une croissance annuelle de 5 à 10 % ;

- Capital ouvert mais bloqué (droits de vote doubles, vote limité aux AG, autorisation financière en période d’offre publique, 5 % des actions étant détenues en propre ou par auto-contrôle), Gilles Schnepp étant président du conseil d’administration de 16 membres, Antoine de Saint-Affrique assurant la direction générale ;

- Bilan sain avec une dette nette de 11,9 Mds€ notée A ou Baa et un autofinancement libre de 2,1 Mds€ mais effet de levier de 2,8.

=/ Enjeux /=

- Stratégie de retour à moyen terme à une croissance annuelle entre 3 et 5 % et d’une marge opérationnelle entre 15 et 25 % :

- 3 directions générales ; Amérique du nord, International et chaîne de valeur« Design to Delivery »,

- revue du portefeuille de marques et actifs (vente de la participation dans le chinois Mengniu Dairy et cession de Vega),

- finalisation du plan « local first » au 1 er trimestre 2021,

- 1 Md€ d’économies de coûts d’ici 2023 ;

- Stratégie d’innovation contribuant à ¼ des ventes annuelles et réalisée dans 2 centres internationaux et 7 centres spécialisés ;

- 6 thèmes : microbiotes, matrices végétales, emballages et après-plastique, naturalité et organique, allergies et vieillissement en bonne santé,

- co-construction avec les consommateurs par recours aux méthodes agiles ;

- Stratégie environnementale de longue date, Danone étant parmi les mieux notés au monde en terme de « responsabilité sociétale des entreprises » renforcée par

- « Plan d’accélération pour le climat » avec 2 Mds€ investis (2020-22 ) dans les marques du groupe, l’agriculture, les emballages et la digitalisation,

- « WeActForWater » : réduction de moitié de l’usage de plastique vierge soit, en 2025, 50 % de PET recyclé (rPET) au niveau mondial et 100 % en Europe, accélération de la neutralité carbone en Europe d’ici 2025 (2020 pour Evian et Volvic), fonds d'accès à l'eau (50 millions de personnes d’ici 2030),

- certification B Corp pour 50 % du chiffre d’affaires ;

- Renforcement, avec l’achat de Follow your Heart, de l’activité produits d’origine végétale dont les mentes devront passer de 2 Mds€ en 2020 à 5 Mds€ en 2025 ;

- Poursuite de la rotation du portefeuille, avec spéculations sur une vente du pôle eau.

=/ Défis/=

- Forte sensibilité aux variations de change et des cours du lait (1O % du chiffre d’affaires), aux risques sanitaires et aux aléas climatiques pour les eaux ;

- Redressement de la branche « eaux », affectée par les fermetures de restaurants et les modifications, en Europe, de la consommation des particuliers ;

- Renouvellement total du conseil d’administration, de 12 membres à terme, d’ici 2023 ;

- Impact de la pandémie : hausse de 6,6 % des ventes au 1 er semestre ;

- Objectifs 2 ème semestre 2021 : retour à la croissance rentable et stabilité de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2020 de 1,94 € et programme de rachat d’actions de 800 M€ d’ici fin 2021.