La valeur du jour à Paris - Danone soutenu par la spéculation

(AOF) - Danone bondit de 7,9% à 56,78 euros. Le groupe agroalimentaire a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et confirmé ses objectifs annuels. Pour autant, le titre semble plutôt soutenu par la spéculation. Selon La Lettre A, Lactalis envisage une offre sur la totalité ou une partie de Danone. Toutes les options seraient sur la table. Un porte-parole de Danone a réagi en assurant que son groupe n'avait aucun plan de cession de ses trois catégories d'actifs (lProduits laitiers et d'origine végétale, Eaux, Nutrition Spécialisée).

A première vue, l'opération s'annonce complexe. En premier lieu, elle poserait des problèmes de concurrence dans le lait. Lactalis et Danone se partageant les titres de numéro un mondial selon les produits (laits en bouteille, yaourts frais, bio, etc.).

De plus le flottant de Danone est élevée (63,8%) et plusieurs fonds d'investissement et sociétés de gestion sont au capital (Artisan Partners, BlackRock,...). Il faudra les convaincre.

La capitalisation boursière de Danone dépasse ce matin les 39 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires 2021 de 24,3 milliards d'euros.

Lactalis n'est pas coté en Bourse. Les informations financières communiquées sont donc bien moindres. En 2020, son chiffre d'affaires s'est établi à 21 milliards d'euros avec des marques comme Lactel, Président ou Galbani. Le groupe est dirigé par Emmanuel Besnier, petit fils du fondateur, André Besnier.

Ce matin, avant la rumeur, Danone a confirmé ses objectifs annuels dans la foulée de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel solide. Le groupe agroalimentaire a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 6,236 milliards d'euros, en hausse de 10,2%. En organique, la croissance ressort à 7,1%. La multinationale propriétaire de Danao ou Evian s'est félicitée d'une "croissance de toutes les géographies en données comparables".

L'activité en Europe a grimpé de 5,7% et en Amérique du Nord, de 5,5%. Les ventes ont bondi de 15,3% en Chine et Asie du Nord portées par la Nutrition Spécialisée.

L'activité a progressé de 7% dans le Reste du Monde, soutenue par les Produits laitiers et d'origine végétale (EDP) ainsi que les Eaux.

Pour autant, Danone reconnait que l'environnement opérationnel va demeurer très volatil, marqué par des difficultés d'approvisionnement et une inflation généralisée attendue autour de 15% en 2022.

Aussi, malgré ce bon début d'année, le groupe a préféré confirmer son objectif d'une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +3 et +5% en données comparables, portée par l'effet prix. La marge opérationnelle courante est attendue supérieure à 12%.

Jefferies reste à l'Achat sur Danone avec un objectif de cours de 58,5 euros. Les ventes trimestrielles sont ressorties supérieures aux attentes, soutenues par la Nutrition Spécialisée. "Un bond début d'année" reconnait le courtier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points-clés /=

- Leader mondial de l'industrie alimentaire : premier dans les produits laitiers frais (marques Activia, Gervais, Alpro, Oikos, Actimel…), deuxième mondial dans la nutrition infantile et médicale (Blédina, Dumex, SGM, Aptamil, Theocate…) et troisième dans les eaux embouteillées (Mizone, Volvic, Evian et Acqua) ;

- Ventes de 24,3 Mds€ réparties en 3 pôles : produits laitiers ou végétaux pour 54 %, nutrition spécialisée pour 31% et les eaux embouteillées ;

- Revenus équilibrés entre l’Europe-Amérique du nord (57 %, dont 22 % pour les Etats-Unis) et le reste du monde -Argentine, Brésil, Mexique, Chine, Indonésie, Russie, Turquie et Maroc ;

- Modèle 2030 « One Planet. One Health » pour la première entreprise à Mission cotée : à partir de la raison d’être « apporter la santé par l’innovation », accélérer la croissance, maximiser l’efficacité, développer les marques engagées et accroître la rentabilité par une croissance annuelle de 5 à 10 % ;

- Capital ouvert mais bloqué (droits de vote doubles, vote limité aux AG, autorisation financière en période d’offre publique, 5 % des actions étant détenues en propre ou par auto-contrôle), Gilles Schnepp étant président du conseil d’administration de 16 membres, Antoine de Saint-Affrique assurant la direction générale ;

- Bilan sain avec une dette nette de 10,2 Mds€ notée A ou Baa et un autofinancement libre de 2,5Mds€ .

=/ Enjeux /=

- Stratégie de retour à moyen terme à une croissance annuelle entre 3 et 5 % et d’une marge opérationnelle entre 15 et 25 % :

- 3 directions générales ; Amérique du nord, International et chaîne de valeur« Design to Delivery »,

- revue du portefeuille de marques et actifs (vente de la participation dans le chinois Mengniu Dairy et cession de Vega),

- finalisation du plan « local first » au 1 er trimestre 2021,

- 1 Md€ d’économies de coûts d’ici 2023 ;

- Stratégie d’innovation contribuant à ¼ des ventes annuelles et réalisée dans 2 centres internationaux et 7 centres spécialisés ;

- 6 thèmes : microbiotes, matrices végétales, emballages et après-plastique, naturalité et organique, allergies et vieillissement en bonne santé,

- co-construction avec les consommateurs par recours aux méthodes agiles ;

- Stratégie environnementale de longue date :

- « Plan d’accélération pour le climat » avec 2 Mds€ investis (2020-22 ) dans les marques du groupe, l’agriculture, les emballages (84 % recyclables) et la digitalisation,

- « WeActForWater » : réduction de moitié de l’usage de plastique vierge soit, en 2025, 50 % de PET recyclé (rPET) au niveau mondial et 100 % en Europe, accélération de la neutralité carbone en Europe d’ici 2025 (2020 pour Evian et Volvic), fonds d'accès à l'eau (50 millions de personnes d’ici 2030),

- certification B Corp pour 50 % du chiffre d’affaires ;

- Renforcement, avec l’achat de Follow your Heart, de l’activité produits d’origine végétale dont les mentes devront passer de 2 Mds€ en 2020 à 5 Mds€ en 2025 ;

- Revue en cours du portefeuille .

=/ Défis/=

- Forte sensibilité aux variations de change et des cours du lait (1O % du chiffre d’affaires), aux risques sanitaires et aux aléas climatiques pour les eaux ;

- Après la cession d’Aqua d’Or, attente de cessions d’autres « eaux » ;

- Renouvellement total du conseil d’administration, de 12 membres à terme, d’ici 2023 ;

- Malgré l’inflation des coûts alimentaires et de la chaîne d’approvisionnement, capacité à améliorer la marge opérationnelle ;

- Maintien du dividende au titre de 2021 à 1,94 €.

Un commerce équitable en plein essor en France

Ce commerce a presque triplé en cinq ans, atteignant 1,83 milliard d'euros en 2020 en France. Reposant sur un modèle plus rémunérateur pour les producteurs des pays du Sud, il a été développé par l'ONG Max Havelaar en 1988. Cette dernière labellise 90% du commerce équitable dans le monde avec un total de 10,7 milliards de dollars en 2019. Ce commerce porte à 95% sur des produits alimentaires. Le café, le chocolat, les bananes et le sucre de canne concentrent les trois quarts des ventes. Sur notre territoire l'ONG va labelliser du blé du Gers et du lait de Poitou-Charentes. Le marché français se développe à travers la grande distribution qui a représenté 54% des ventes en 2020 contre 42% en 2018. Toutefois, alors que le bio pèse 6,5% de la consommation en France , la part du commerce équitable est limitée à 1,5%.