La valeur du jour à Paris DANONE : Antoine de Saint-Affrique au porte du pouvoir

(AOF) - Danone progresse de 0,89% à 58,06 euros dans la perspective de l'arrivée d'Antoine de Saint-Affrique au poste de directeur général. Selon l'AFP, la décision du conseil d'administration "semble prise", l'annonce "est imminente" et sera faite après un conseil d'administration prévu aujourd'hui. A 56 ans, Antoine de Saint-Affrique a travaillé trois ans chez Danone et 23 ans chez Unilever. Il a déjà annoncé qu'il quitterait son poste actuel de PDG du leader mondial du cacao, le groupe suisse Barry Callebaut, à la fin du mois d'août.

Dans une étude publiée vendredi dernier, le broker américain Stifel a salué la nomination probable d'Antoine de Saint-Affrique à la tête de la direction opérationnelle de Danone.

Le broker a souligné que Français possède une expérience et une reconnaissance internationales. Il a par ailleurs dirigé la branche Alimentation et Rafraîchissement (glaces et boissons) d'Unilever entre 2011 et 2015. Chez Barry Callebaut, Antoine de Saint-Affrique a construit et exécuté une stratégie axée sur la croissance rentable, une forte génération de cash flow tout en équilibrant une stratégie de croissance durable.

Selon le bureau d'études, cet équilibre entre croissance rentable et durable est la bonne voie à suivre chez Danone. La croissance rentable du groupe a déçu les actionnaires pendant de nombreuses années, le développement durable ayant dominé l'agenda de l'ancien PDG, Emmanuel Faber.

Le courtier a rappelé qu'en Bourse, Danone était clairement à la traîne par rapport à ses pairs avec un multiple de valeur d'entreprise sur Ebit 2021 de 15,6 fois contre 22 fois pour Nestlé.

Aussi a-t-il conclu, le titre offre un potentiel de revalorisation considérable sous la direction du nouveau directeur général. Dans ce cadre, Stifel a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 68 euros.

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d'un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu'au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.