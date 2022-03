La valeur du jour à Paris - Crédit Agricole a mis fin à tout nouveau financement en Russie

(AOF) - 24 heures après BNP Paribas, Crédit Agricole a annoncé hier soir la suspension de ses activités en Russie. En Bourse, le titre de la banque verte recule de 1,72% à 10,862 euros, pénalisé comme celui de ses concurrentes le recul des taux longs. Le groupe Crédit Agricole a précisé avoir cessé tout nouveau financement à des entreprises russes et toute activité commerciale dans le pays depuis le début du conflit. Le 7 mars, la banque avait détaillé son exposition à la Russie et l'Ukraine.

La banque verte a pris contact avec les entreprises internationales clientes pour déterminer avec elles les modalités de suspension des services qui leur sont rendus localement par sa division de banque d'investissement, Crédit Agricole CIB, pour une mise en œuvre dans les prochaines semaines.

Pour rappel, la filiale de Crédit Agricole CIB présente en Russie comprend 170 collaborateurs russes, n'exerce pas d'activité de banque de détail. Elle a réalisé l'an dernier un résultat après impôt de 3,7 millions d'euros.

S'agissant de l'Ukraine, le groupe souligne que sa priorité, depuis le début de la guerre, est la mise en sécurité et l'apport de soutiens matériels et financiers aux 2400 collaborateurs de Crédit Agricole Ukraine : encore présents sur le territoire, ils restent mobilisés pour permettre la continuité des services essentiels aux clients. Le groupe vient de constituer un fonds solidaire de prévoyance pour accompagner les collaborateurs touchés de plein fouet par la guerre.

Un fonds de solidarité de 10 millions d'euros a été créé pour subvenir aux besoins des collaborateurs et des Ukrainiens victimes de la guerre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Véhicule coté du groupe mutualiste du même nom, 1 ère banque française et 8 ème mondiale ;

- Produit net bancaire de 35,6 Mds€, généré par la banque de proximité à 57 %, par les services financiers spécialisés à 18 %, par la banque de grande clientèle à 17 % et à 8 % par la gestion de l'épargne et les assurances ;

- Modèle d'affaires redéfini en 2019 en 3 points - l’excellence relationnelle en devenant la banque préférée des particuliers, des entrepreneurs et des institutionnels, la responsabilité en proximité pour accompagner la digitalisation et l’engagement sociétal en amplifiant l'engagement mutualiste ;

- Capital détenu à 55,3% par les caisses régionales, d'où une présence forte de leurs représentants au conseil d'administration (10 sur 21 membres) présidé par Dominique Lefebvre, Philippe Brassac étant directeur général ;

- Position financière solide avec un ratio CET 1 de 17,4 % à fin septembre 2021.

Enjeux

- Plan à moyen terme 2019-2022 : volonté de croissance en étant 1er en conquête clients, synergies de revenus de 10 Mds€ et transformation technologique avec une enveloppe dédiée de 15 Mds€ / objectif de résultat net supérieur à 5 Mds€, et rentabilité des fonds propres de plus de 16 % ;

- Stratégie d'innovation, l'un 3 des leviers du modèle d'affaires : en interne : 90% des entités du Groupe disposant d’une architecture « data-centric » en 2022, et 300 M€ de gain d’efficacité IT, 100% des collaborateurs IT formés aux nouvelles technologies dans l’Université du Système d’Information et 100% des technologies émergentes testées sur de nouveaux services métiers / vers les clients : élargissement de la gamme des applications leaders (Ma banque Pro, Pro&Entreprises LCL, etc…), offre de solutions de caisses digitales et mobiles pour les petits/moyens commerçants, offre monétique européenne pour les grandes enseignes et gamme complète e-commerce ;

- Stratégie environnementale détaillée dans la feuille de route « Planet 21 » : indicateurs financiers : financement d’1/3 projet d’énergie renouvelable (1/4 en 2020), doublement en 3 ans du portefeuille de financements verts (2 ème rang mondial) / création d’une plateforme de reporting extra-financier / sortie totale du financement du charbon en 2030 / consommation d'énergie hydraulique (déjà 92%) pour ses data centers, agences et sites administratifs / offre ISR en gestion d'actifs (22 Mds€ d’encours verts et sociaux chez Amundi) ;

- Retombées de la pénétration des marchés chinois (1 ère société étrangère de gestion d’actifs) et indien (offre de cash management) ;

- Diversification de la banque d’investissement dans les entreprises de taille intermédiaire.

Défis

- Actif net de 13,2 € par action à fin septembre 2021, à comparer au cours de Bourse ;

- Suivi du coefficient d’exploitation, en légère baisse à 57,2 %;

- Intégration de l’italien CreVal et acquisition de Lyxor qui donnera au groupe 14 % du marché des ETF en Europe ;

- A fin septembre 2021, hausse de 7,3 % des revenus et rebond de 72 % du bénéfice net;

- Dividende 2020 de 0,8 €, payable en actions et programme de rachat d’actions.