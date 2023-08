La valeur du jour à Paris - Coface en repli boursier après ses comptes semestriels

(AOF) - Figurant parmi les plus fortes baisses de l'indice SBF 120, Coface trébuche de 2,54% à 13,02 euros. Un repli qui s'explique par les résultats en légère baisse de l'assureur crédit au titre du premier semestre. Le groupe a dégagé un résultat net de 128,8 millions d'euros au premier semestre, en repli de 4,4% par rapport à l'année dernière à la même période. Le résultat opérationnel courant s'élève à 185,5 millions d'euros, en diminution de 3,5%. Le chiffre d’affaires de la société d'assurance crédit ressort à 960 millions d'euros, en hausse de 11,1% à périmètre et taux de change constants.

Le ratio combiné net de réassurance s'affiche à 65,5% sur la période contre 63,4%.

Le ratio de sinistralité net s'inscrit à 40,3% sur la période, en hausse de 3,8 points.

" Cette amélioration du ratio des coûts nets donne à Coface un avantage concurrentiel substantiel sur le marché, car l'entreprise peut choisir de souscrire plus d'affaires avec un ratio de sinistres plus élevé tout en atteignant un ratio combiné stable, bien en dessous de son objectif de 80% sur l'ensemble du cycle ", souligne Berenberg, ajoutant que " Coface a réorganisé son modèle économique à bien des égards, en créant un processus standardisé de recouvrement des sinistres sur tous les marchés, en standardisant ses informations internes sur les risques et son processus de sélection des risques, et en contrôlant les coûts".

Alors que le plan stratégique Build to Lead approche de son terme, Coface prépare activement la définition de son prochain plan qui sera présenté aux investisseurs le 5 mars 2024.

Dans un contexte de croissance molle et de remontée des taux d'intérêt, Coface anticipe une poursuite de la hausse des défaillances d'entreprises. Coface a ainsi augmenté significativement le nombre d'actions de préventions sur son portefeuille de risques.

Points clés

- Société d’assurance crédit et risque management créée en 1946, présente dans plus de 70 pays ;

- Revenus de 1,81 Md€, assurés à 84 % par l’assurance, le reste étant apporté par l’affacturage et les services d’informations ;

- Couverture internationale sur 7 régions : Europe du nord (21 %), Europe du sud (20 %), Europe centrale et de l’est (10 %) Méditerranée-Afrique (27 %), des Amérique (15 %) et de l’Asie Pacifique ;

- Modèle économique visant à l’insensibilité aux cycles économiques par la sélectivité dans les contrats, une gestion dynamique du portefeuille et l’optimisation du capital ;

- Capital détenu à 29,86 % par Arch Capital, Bernardo Sanchez Incera présidant le conseil de 10 administrateurs, Xavier Durand étant directeur général ;

- Situation financière saine , avec des capitaux propres de 2,1 Mds€ à fin mars et un ratio de solvabilité de 201 %.

Enjeux

- Stratégie « Build to lead 2023 » appuyé sur 2 initiatives :

- assurance-crédit : numériser le modèle opérationnel, renforcer l’expertise, maintenir la croissance sélective,

- métiers de spécialités : renforcer l’affacturage en Allemagne et Pologne, croître dans les « single risks », étendre prudemment la caution et valoriser le pôle informations et services,

- objectifs financiers : ratio combiné autour de 80 %, retour sur fonds propres de 9,5 % et taux de distribution d’au moins 80 % ;

- Stratégie d’innovation axée sur la qualité, la sécurité et l’unification des données et des systèmes d’information ainsi que sur la propriété des actifs technologiques -Atlas, DCON, Easy, Cofanet pour les assurés… ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 :

- étape 2025 avec repli de 11 % des émissions vs 2020,

- réduction de 30 % de l’exposition du portefeuille d’investissements aux émissions de CO2,

- intégration du risque environnement dans l’évaluation des risques pays ;

- Retombées des partenariats avec l’agence de notation Scope.

Défis

- Suivi des indicateurs-clé : ratio de sinistralité de 40,6 % et ratio combine net de 66,3 % à fin mars, taux de rétention des clients de 92,9 % ;

- Vers un ralentissement de l’inflation en 2023 préjudiciable à la croissance des primes, indexées sur les revenus des entreprises, et une hausse des provisions sur l’Amérique latine et la Russie ;

- Après une hausse de 17 % du bénéfice net à fin mars, perspectives 2023 : croissance à 2 chiffres des revenus dans les services d’information et l’affacturage, rentabilité des capitaux propres de 15,6 % ;

- Dividende 2022 de 1,52 €, soit un taux de distribution de 80 %.

