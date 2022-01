La valeur du jour à Paris Casino : le profit warning de trop ?

(AOF) - Casino débute la semaine du mauvais pied, se classant dernier du SBF 120 avec une chute de 9,5% à 20,58 euros par action, à la suite de son profit warning. Le distributeur entraîne dans son sillage son concurrent, Carrefour, dernier du CAC 40. Vendredi soir, dans un bref communiqué, le groupe stéphanois annoncé qu'il s'attendait désormais à un repli de 1,7%, à environ 1,28 milliard d'euros, de son Ebitda pour les enseignes de distribution en France. Il tablait auparavant sur une croissance par rapport aux 1,304 milliard d'euros enregistrés en 2020.

"Le quatrième trimestre 2021 a été marqué en France par un marché conjoncturellement en retrait, dans des proportions plus fortes qu'attendues, avec une évolution du marché de la distribution alimentaire de -3,7% au niveau national et -5,6% en Ile de France", a expliqué Casino.

Invest Securities estime qu'il est difficile de tirer une quelconque conclusion objective de cette révision alors que Casino ne donne aucune indications sur l'incidence que celle-ci aura sur la formation de ses résultats consolidés. "Cela n'en demeure pas moins un facteur d'incertitudes qui a peu de chances d'être levé avant la publication des chiffres définitifs prévue le 25 février prochain", ajoute l'analyste.

Jefferies calcule de son côté que cela devrait impliquer une baisse de 10% de l'Ebitda français au second semestre, après une augmentation de 9% au premier. L'analyste anticipe ainsi un Ebitda 2021 de 1,4 milliard d'euros, légèrement plus prudent que le consensus Visible Alpha (1,42 milliard d'euros).

"Le consensus Bloomberg pour le bénéfice net du groupe en 2021 est de 234 millions d'euros (estimation de Jefferies: 210 millions d'euros), avec un niveau élevé de baisse de l'Ebitda qui devrait entraîner une réduction très nette des bénéfices", ajoute le broker américain.

Par ailleurs, Jefferies souligne l'accumulation des difficultés propres à Casino, dans un contexte de baisse de la demande. Ainsi, si le manque de touristes en raison du covid et la reprise de la consommation alimentaire hors foyer fin 2021 ont constitué une association nocive pour les vaches à lait que sont les enseignes Monoprix et Franprix, le tableau d'ensemble reste sombre pour le groupe.

"Le cercle vicieux des priorités de désendettement, des pertes de parts de marché et des marges bénéficiaires sous pression risque de s'accélérer encore", estime l'analyste.

Il est vrai que Casino s'est lancé depuis plusieurs année dans un vaste programme de désendettement, via notamment des cessions d'actifs et des opérations de refinancement. Une initiative mise à mal par la pandémie, puisque, au 30 juin 2021, la dette financière nette du groupe s'élevait à 6,3 milliards d'euros, contre 4,05 milliards fin 2019.

Les parts de marchés sont quant à elles passées de 9% en 2017 à 7,7% en 2021, selon Kantar. Selon Jefferies, cela constitue un autre aspect qui devrait probablement se traduire par "une nouvelle détérioration des conditions d'achat relatives". Le broker explique également que les pressions sur les intrants vont augmenter rapidement et significativement dans les semaines à venir en raison des "faiblesses des négociations contractuelles en France".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe de distribution alimentaire créé en 1898 présent en France, Brésil et Colombie ;

- Distributeur pesant 31,9 Mds€ organisé en 3 branches : France Retail sous les enseignes Casino, Monoprix, Franprix, Spar et Vival pour 48 % des ventes, Latin Retail en Amérique latine pour 46 % sous enseignes Assaï, GPA et extra au Brésil, Exito et Libertad en Colombie et, enfin, l’e-commerce pour 6 % sous la marque CDiscount ;

- Modèle d’affaires fondé sur des marques à identités fortes, sur la transformation digitale, sur l’innovation et les partenariats et sur un maillage centré sur les régions les plus dynamiques ;

- Capital verrouillé par le holding Rallye (52 % du capital), lui-même filiale de Euris, détenue par Jean-Charles Naouri, président directeur général du conseil d’administration de 13 membres ;

- Situation financière toujours tendue avec des capitaux propres de 6,1 Mds€ face à une dette nette ramenée à 4,6 Mds€.

Enjeux

- Stratégie d’innovation dynamique : gestion et monétisation des data au sein de RelevanC, offre de cloud avec ScaleMax / déploiement de l’offre CDiscount à 900000 sites marchands européens et partenariat avec 3 leaders européens de l’e-commerce donnant accès à 230 millions de clients / déploiement de magasins autonomes et applications dédiées selon les marques / digitalisation des plateformes logistiques et de livraison avec Amazon et Ocado ;

- Stratégie environnementale : capitalisant sur l’expertise photovoltaïque « Green Yellow » avec un pipeline de 809 MWp et sur l’offre de produits bio, en points de vente Casino / visant une réduction d’émissions de CO2 de 18 % en 2025 et de 38 % en 2030 (vs 2015) ;

- Poursuite des gains de parts de marché de Floa Bank, ex-Banque Casino ;

- Vers une simplification des actifs latino-américains, débouchant sur une participation directe dans GPA (41 %) et Assai (41 %) ;

- Après la cession de Leader Price, attente de cessions de 1,7 Md€ pour renforcer le bilan.

Défis

- Expansion de Green Yellow en Europe de l’Est et en Afrique ;

- Spéculations récurrentes sur un rapprochement avec Alibaba, Amazon (partenaire opérationnel en France) et sur les intentions du tchèque Kretinski, déjà détenteur de 4 % du capital;

- Objectif d’une hausse de l’autofinancement libre ;

- Suppression du dividende.