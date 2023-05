La valeur du jour à Paris - Casino dévisse : procédure de conciliation et cessions de magasins aux Mousquetaires

(AOF) - Suspendue depuis mardi matin, l’action Casino décroche de 8,43% à 6,19 euros après la reprise de sa cotation ce matin, fermant la marche de l’indice SBF 120. Le distributeur en difficulté a annoncé l’ouverture d’une procédure de conciliation et l’extension de son partenariat avec Groupement Les Mousquetaires (Intermarché, Bricorama…), qui prévoit une entrée au capital. Le Président du Tribunal de Commerce de Paris ouvert le 25 mai une procédure de conciliation au bénéfice de la société Casino Guichard-Perrachon SA et de certaines de ses filiales.

D'une durée initiale de quatre mois,la procédure est éventuellement prorogeable d'un mois.

La maison-mère Rallye, également lourdement endettée, dévisse de 8% à 0,92 euro.

Le distributeur, étranglé par sa dette, avait reçu l'accord de plusieurs de ses créanciers pour entamer une telle procédure sans que celle-ci ne puisse être considérée comme un défaut ou un cas de défaut. A fin mars, la dette du groupe s'élève à 6,23 milliards d'euros, dont 4,5 milliards d'euros uniquement pour son activité en France.

Cette procédure a pour objectif de permettre au distributeur d'engager des discussions avec ses créanciers financiers dans un " cadre juridiquement sécurisé ". Elle concerne uniquement la dette financière de la société Casino Guichard-Perrachon SA et de certaines de ses filiales et n'aura aucune incidence sur les relations du groupe avec ses partenaires opérationnels, en particulier ses fournisseurs, et les salariés.

Dans le cadre des discussions en cours avec Teract, avec qui un rapprochement est envisagé, et le Groupement Les Mousquetaires d'une part, ainsi que dans le prolongement de la proposition qui lui a été faite par EP Global Commerce a.s. (société tchèque contrôlée par Daniel Kretinsky) d'autre part, Casino considère que cette procédure " permettra d'encadrer au mieux les discussions avec ses créanciers et des investisseurs potentiels ".

EP Global Commerce a.s. souhaiterait souscrire à une augmentation de capital réservée de Casino à hauteur de 750 millions d'euros. EP souhaiterait de plus offrir à son actionnaire Fimalac, la possibilité de souscrire à une augmentation de capital de 150 millions d'euros. Par ailleurs, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription serait offerte aux actionnaires de Casino, à hauteur de 200 millions d'euros.

Toujours ce matin, Groupement Les Mousquetaires (Intermarché, Bricorama…) et Casino ont signé un protocole d'intentions " qui prolonge et étend leurs partenariats industriels et d'achat, et qui optimise leurs réseaux respectifs ".

Le Groupement va ainsi acheter des points de vente issus du périmètre Casino France représentant jusqu'à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires hors taxes. Ce montant comprend une option de 3 ans pour des magasins représentant 502 millions d'euros de revenus.

Ces mouvements vont permettre à Casino d'accélérer son recentrage géographique sur ses régions prioritaires, et au Groupement de compléter son maillage national.

Le Groupement participera également, dans des conditions de participation minoritaire, au futur tour de table du groupe Casino, avec un investissement en fonds propres à hauteur de 100 millions d'euros.

Sachant que fin avril, les discussions concernaient Casino, Groupement Les Mousquetaires et Teract, le distributeur a souligné que ce protocole est " compatible avec les discussions actuellement en cours avec Teract sur le projet industriel initié il y a quelques mois, ainsi qu'avec toutes opérations capitalistiques complémentaires de nature à renforcer " ses fonds propres.