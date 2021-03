La valeur du jour à Paris CARREFOUR renforce sa présence au Brésil en rachetant Grupo Big à WALMART

(AOF) - Carrefour (+1,46% à 14,97 euros) se hisse en tête du CAC 40 après l'annonce du rachat par sa filiale brésilienne de Grupo Big Brasil, le troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil, auprès de Advent International et Walmart. Cette opération s'effectue sur la base d'une valeur d'entreprise de 7 milliards de reals brésiliens, soit environ 1,1 milliard d'euros, et sera réalisée à 70% en numéraire et à 30% via des actions Carrefour Brésil nouvellement émises.

A l'issue de la transaction, le Groupe Carrefour détiendra environ 67,7% de Carrefour Brésil (contre 71,6% aujourd'hui), Península Participações 7,2% et Advent International et Walmart conjointement 5,6%, via des filiales.

Présent au Brésil depuis 1995, Grupo Big exploite un réseau multiformat de 387 magasins et a réalisé un chiffre d'affaires TTC de 24,9 milliards de reals et un Ebitda ajusté de 928 millions en 2020. A titre de comparaison, Carrefour Brésil, présent dans le pays depuis 1975, exploite 489 magasins et a réalisé un chiffre d'affaires TTC de 74,7 milliards de reals et un Ebitda ajusté de 5,6 milliards.

Les deux groupes réunis affichent ainsi un chiffre d'affaires TTC combiné d'environ 100 milliards de reals, opèrent 876 magasins et emploient environ 137 000 collaborateurs.

Cette acquisition renforce donc la présence de Carrefour Brésil sur ce marché au potentiel de croissance important. Elle lui permettra d'offrir aux consommateurs brésiliens une gamme élargie de produits et de services à des prix plus compétitifs, et étendra sa présence dans des régions où le groupe a une pénétration limitée, telles que le nord-est et le sud du pays.

L'opération permet également à Carrefour Brésil de se développer dans ses formats traditionnels, notamment le Cash & Carry (enseigne Maxxi) et l'hypermarché (enseignes BIG et BIG Bompreço), et d'étendre sa présence dans des formats dans lesquels il a une présence plus limitée, en particulier les supermarchés (enseignes Bompreço et Nacional) et la proximité (enseigne TodoDia).

De plus, Carrefour Brésil opèrera sur un nouveau segment de marché avec le format Sam's Club, via un accord de licence avec Walmart. Ce modèle commercial premium, unique et très rentable, repose sur un système d'adhésion, avec plus de 2 millions de membres.

Enfin, l'acquisition de Grupo Big offre un potentiel de synergies significatif dès la première année. Des synergies qui se renforceront progressivement pour atteindre une contribution nette à l'Ebitda de 1,7 milliard de reals brésiliens (environ 260 millions d'euros) additionnels en base annuelle, 3 ans après la réalisation effective de la transaction.

Ces synergies comprennent notamment les gains liés à une hausse de la densité commerciale et à l'alignement des marges, les revenus liés à l'offre de services financiers de Banco Carrefour au nouveau périmètre de magasins, l'accélération de la croissance de l'offre digitale, ou encore l'optimisation des coûts centraux et des coûts indirects, ainsi qu'à une meilleure efficacité logistique.

Jefferies s'est réjoui ce matin de l'annonce de cette opération. Le broker estime que la réorientation vers une offre commerciale plus performante de Carrefour Brésil et le rattachement d'une offre de crédit à la consommation peut certainement combler une grande partie du delta de rentabilité entre les deux groupes.

De plus, leur complémentarité limite les risques d'opposition des autorités réglementaires et le mode de financement semble être être un moteur important pour les actionnaires de Carrefour, ajoute Jefferies.