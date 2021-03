La valeur du jour à Paris - CAPGEMINI réserve une bonne surprise sur son objectif de rentabilité d'ici 2025

(AOF) - Les nouveaux objectifs à moyen terme de Capgemini plaisent aux investisseurs, qui propulsent l'action parmi les principales progressions de l'indice CAC 40 : + 1,31% à 146,90 euros. Avant l'organisation cet après midi d'une rencontre virtuelle avec les investisseurs, le groupe de services informatiques et de conseil a indiqué qu'il tablait sur une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires comprise entre 7% et 9% à taux de change constants entre 2020 et 2025. Il cible par ailleurs une marge opérationnelle de 14% d'ici 2025.

Il n'a pas en revanche communiqué sur ses ambitions en termes de fusions & acquisitions.

Cette année, le concurrent d'Atos prévoit une croissance à taux de change constants comprise entre 7% et 9% et une marge opérationnelle comprise entre 12,2% et 12,4%.

De cette communication, Goldman Sachs retient en particulier que la prévision de marge dépasse le consensus s'élevant à 13,4%.

Capgemini a identifié comme soutiens à sa croissance, l'adoption rapide du Cloud et l'utilisation de la donnée et de l'intelligence artificielle. Elle repose également sur sur l'accélération de la demande dans les domaines de l'industrie intelligente (Altran) et la gestion de la relation entre les entreprises et leurs clients.

S'agissant de l'amélioration de sa rentabilité, le groupe compte sur le " surcroît de valeur ajoutée apporté par un portefeuille d'offres innovantes et spécifiques à chaque secteur ". Le groupe profitera également des synergies liées à l'intégration d'Altran et de la poursuite de ses efforts en matière d'industrialisation et d'automatisation.

Capgemini évoque aussi des économies de coûts supplémentaires ainsi qu'à un déploiement plus efficace de ses ressources grâce à l'émergence de " nouveaux modèles de travail hybrides ". Dans une note de recherche consacrée à ce 'New Normal', la société explique que le télétravail deviendra partie intégrante de l'organisation du travail. Elle évoque également la refonte des réseaux de production et de fournisseurs, via notamment une relocation des productions et une diversification des fournisseurs.

Nouveau passage obligé pour les entreprises, au-delà de ses objectifs financiers, le groupe présentera ses priorités en matière Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.