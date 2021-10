La valeur du jour à Paris - Capgemini dans le trio de tête du CAC 40 grâce au nouveau relèvement des objectifs annuels

(AOF) - Capgemini continue d'être dopé par l'accélération de la transformation digitale des sociétés et a relevé ses objectifs 2021 pour la deuxième fois de l'année. Ce plus grand optimisme est salué par une progression de 3,62% à 194,85 euros de l'action du groupe de services informatiques et de conseil, qui figure dans le trio de tête du CAC 40 en compagnie de Dassault Systèmes et de STMicroelectronics. Ces deux sociétés profitent aussi de l'accélération de la numérisation de l'économie.

Fort d'une croissance à deux chiffres de son activité au troisième trimestre, Capgemini vise désormais une croissance à taux de change constants comprise entre 14,5% et 15% contre de 12% à 13% précédemment et une marge opérationnelle supérieure à 12,7% au lieu de 12,5% à 12,7%). Il cible enfin une génération de free cash-flow organique supérieure à un montant de 1,7 milliard d'euros en comparaison à 1,5 milliard auparavant.

Entre juillet et septembre, Capgemini a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4,55 milliards d'euros, en hausse de 13,6% à taux de change courant et de 12,9% à taux de change constant. Invest Securities souligne que la croissance organique ressort à 13,2%, en accélération par rapport au deuxième trimestre (+12,9%), malgré une base de comparaison nettement moins favorable. Toutes les régions du groupe affichent des croissances organiques (à taux de change et périmètres constants) supérieures à 10%.

Les services liés au Digital et au Cloud, qui représentent plus des deux-tiers de l'activité du groupe, ont enregistré une croissance largement supérieure à 10%.

Sur le plan commercial, les prises de commandes ont atteint 4,608 milliards d'euros, soit une hausse de 15% à taux de change constants.

Au 30 septembre 2021, l'effectif total de Capgemini s'établit à 309 300 personnes, en progression de 16,9% sur un an. Les effectifs offshore représentent plus de 177 000 collaborateurs soit 57% de l'effectif total, en progression de 4 points sur un an.

AOF - EN SAVOIR PLUS