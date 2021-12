La valeur du jour à Paris bioMérieux relève ses prévisions 2021

(AOF) - bioMérieux gagne 1,9% à 124,3 euros après avoir relevé ses prévisions annuelles grâce à des ventes plus soutenues que prévu des panels respiratoires au quatrième trimestre. Cette bonne nouvelle profite à un autre spécialiste des tests, Eurofins, qui gagne 2,1% à 109,5 euros pour signer la plus forte hausse du CAC 40. Le spécialiste du diagnostic in vitro table désormais sur une croissance organique 2021 supérieure à 8%. Il visait précédemment une croissance comprise entre 4% et 7%. Le résultat opérationnel courant devrait dépasser les 780 millions, contre supérieur à 700 millions auparavant.

Dans la foulée de cette annonce Midcap Partners a relevé ses estimations 2021. Le broker prévoit désormais un chiffre d'affaires de 3,269 milliards, en croissance organique de 8,5%, contre 4,5% jusque là. Il vise un résultat opérationnel courant de 790 millions, traduisant une marge opérationnelle de 24,2%.

Le bureau d'études a également ajusté ses prévisions 2022, année "d’atterrissage". Il escompte une croissance organique d'1%, contre 4% précédemment, soit 3,399 milliards. Son estimation de marge opérationnelle courante est inchangée à 16,8%, soit un résultat opérationnel courant de 571,1 millions "traduisant la normalisation des dépenses de R&D et des coûts administratifs.

Dans ce cadre, l'intermédiaire a relevé son objectif de cours sur le titre de 138,5 à 141,5 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat.

"En dépit de la normalisation attendue en 2022 de l'activité liée à Covid, nous rappelons que le groupe évolue sur un marché du diagnostic in vitro en croissance de 5% par an en moyenne annuelle qu'il surperforme historiquement", souligne Midcap Partners.

"BioMérieux dispose enfin d'une force de frappe acquisitive potentielle de l'ordre de 2,5 à 3 milliards d'euros permettant d'acquérir de nouvelles technologies, gammes ou géographies", ajoute le courtier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.