La valeur du jour à Paris - bioMérieux en repli après des objectifs jugés prudents

(AOF) - bioMérieux cède 4,4% à 92,4 euros après la publication de résultats semestriels contrastés. Le spécialiste du diagnostic in vitro a été pénalisé par la hausse des coûts logistiques dans un contexte inflationniste. Pour autant, le deuxième trimestre est ressorti supérieur aux attentes. Dans ce cadre, la société a relevé légèrement le bas de fourchette de ses objectifs 2022. Une révision jugée "assez prudente" par Invest Securities au regard de la performance réalisée par le groupe au premier semestre.

Au premier semestre 2022, bioMérieux a réalisé un résultat net part du groupe en baisse de 17,7% à 228 millions d'euros. L'an dernier rappelle la société, le résultat net avait atteint un niveau exceptionnel en raison de la pandémie.

Le résultat opérationnel courant contributif s'est établi à 322 millions d'euros, en repli de 15,5%, soit une marge opérationnelle courante contributive de 19,4% contre 24,2% un an plus tôt. Le consensus tablait sur 306 millions.

Le chiffre d'affaires a atteint 1,658 milliard d'euros, en progression de 5,3% à données publiées, stable à devises et périmètre constants (organique).

Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 820,9 millions, en croissance organique de 5,2%. Le marché visait un chiffre d'affaires de 752 millions.

Dans le domaine clinique, qui représente environ 84% des ventes totales cumulées du groupe, le chiffre d'affaires a progressé de plus de 5% au deuxième trimestre à 688 millions d'euros. Il a été quasiment stable sur l'ensemble du premier semestre semestre pour s'établir à 1,392 milliard d'euros.

Dans le détail, en biologie moléculaire, l'activité s'est inscrite en forte progression de près de 30% au cours du trimestre, tirée par la demande soutenue aux Etats-Unis pour les panels respiratoires Biofire, dans le contexte d'un taux de contamination à la Covid-19 élevé ainsi qu'une prévalence de la grippe supérieure à celle de l'année dernière.

Fort de ces résultats, le groupe a légèrement relevé ses prévisions 2022. L'objectif de croissance des ventes est ajusté à la hausse de -6% à -3% à périmètre et taux de change constants (précédemment de -7% à -3%). Le consensus est de -5,3%.

Le résultat opérationnel courant contributif devrait à taux de change courants être compris entre 580 millions d'euros et 625 millions d'euros, en légère hausse par rapport à la guidance précédente (entre 542 et 622 millions). Le consensus atteint 575 millions.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Septième mondial du diagnostic in vitro et numéro un mondial de la microbiologie clinique, des applications industrielles et du diagnostic syndromique moléculaire des maladies infectieuses, créé en 1963 ;

- Groupe organisé en 2 divisions : les applications cliniques (38 % en biologie moléculaire, 31 % en microbiologie et 14 % en immuno-essais) et les applications industrielles sous les noms de BioFire Defense et Applied Maths ;

- Couverture internationale, le chiffre d’affaires de 3,4 Mds€ provenant à 49 % des deux Amérique (dont Etats-Unis, 1er marché du groupe), à 33 % d’Europe-Afrique-Proche-Orient et à 17 % d’Asie-Pacifique ;

- Modèle d’affaires fondé sur une organisation industrielle rigoureuse dans le diagnostic in vitro, sur le positionnement de niches aux revenus récurrents (réactifs) sur un mix produit positif -automates, tests à forte valeur ajoutée-, et sur la montée en puissance de la biologie moléculaire ;

- Qualité du management et de la gouvernance pour cette filiale à 59 % de l’institut Mérieux, Alexandre Mérieux étant président-directeur général du conseil d’administration de 9 membres ;

- Situation financière saine avec un fort recul de la dette, soit un effet de levier de 0,1, face à 341 M€ de trésorerie.

Enjeux

- Stratégie en 4 points : renforcer le leadership en microbiologie clinique, consolider la position de référence en diagnostic syndromique via Biofire, se différencier dans les immunoessais (plateforme de nouvelle génération et système VIDAS) et développer la microbiologie industrielle ;

- Stratégie d'innovation forte avec 12 % de R&D générée par 14 centres (portefeuille de 570 familles de brevets): 5 priorités : résistance aux antibiotiques, renforcement du portefeuille en immuno-essais et biologie moléculaire, nouvelles solutions Data analytics dans le domaine clinique et, dans l’industrie, automatisation des solutions ; 3 leviers : acquisitions stratégiques structurantes, partenariats de recherche (avec le Campus Biotech Digital pour pallier le manque de compétences dans la bioproduction, avec l’IUT de Compiègne et les Hospices de Lyon dans le séquençage, au sein du consortium Arpege et dans le projet européen VALUE-Dx contre l’antibiorésistance) et, enfin, open innovation ;

- Stratégie environnementale 2025-2030 : objectifs de repli de 50 % des émissions directes de CO2 vs 2013, de 50 % de la consommation d’énergie et de la génération de déchets et de 45 % de la consommation d’eau / partenariats de long terme pour accroître l’impact positif sur les territoires / performances environnementales des produits établies dès leur lancement / réduction des déplacements via VILINK -maintenance à distance des instruments ;

- Rapidité d’acquisition des parts de marché dans les pays émergents, grâce à une offre adaptée (utilisation simple, résistance des équipements…) ;

- Retombées des certifications par les autorités sanitaires américaines et européennes des tests Biofire Covid-2, des tests de tuberculose et de dengue VIDAS et du système VITEK MS PRIME ;

- Poursuite de la croissance dans l’antibiorésistace après l’achat de l’américain Specific Diagnostics, et la prise de participation dans le lyonnais Weezion.

Défis

- Sensibilité du chiffre d'affaires aux programmes de santé (hausse, baisse ou suppression de remboursements, pressions sur les prix et/ou retards dans les programmes d'investissement des hôpitaux) et aux variations monétaires ;

- Impact fort de l’inflation dans les matières premières comme dans les salaires ;

- Recul de l’activité au 1er trimestre, du fait du repli du Covid et objectif 2022 confirmé d’un repli de 3 à 7 % des ventes et d’un bénéfice opérationnel divisé par deux, entre 530 à 610 M€.

