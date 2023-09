La valeur du jour à Paris - bioMérieux en nette baisse après que son résultat opérationnel courant contributif a déçu

(AOF) - bioMérieux (-3,45% à 92,30 euros) figure parmi les plus fortes baisses de l’indice SBF 120 après avoir dévoilé des profits inférieurs aux attentes. Au premier semestre, le spécialiste du diagnostic in vitro a enregistré un résultat net, part du groupe, en repli de 29,1% à 162 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant (ROC) contributif a, lui, reculé de 9,5% à 291 millions d’euros, 16,5% des ventes contre 19,4% au premier semestre 2022. Le consensus était plus élevé, s’élevant à 303 millions d’euros pour le résultat opérationnel courant contributif et à 17,3% pour la marge.

" La divergence découle de frais SG&A (frais de vente, généraux et administratifs) supérieurs aux attentes à 502 millions d'euros (Invest Securities : -465 millions d'euros), en hausse de 14,9% du fait du retour progressif à la situation pré-Covid et de la croissance des salaires et en particulier le plan MyShare représentant un coût de 10 millions d'euros ", explique Invest Securities.

Le résultat opérationnel courant contributif est en baisse de 1,5% à périmètre et devises constants, " en ligne avec les objectifs annuels ", a précisé la société. Ce résultat inclut environ 13,5 millions d'euros d'impact de change défavorables et un effet de changement de périmètre défavorable de 11,2 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires a atteint 1,77 milliard d'euros, en progression de 8,3% à périmètre et devises constants. La croissance publiée s'est établie à 6,8%. La croissance organique a atteint 11% hors panels respiratoires. Le spécialiste du diagnostic in vitro souligne qu'elle est légèrement au-dessus de l'objectif annuel de croissance des ventes hors panels respiratoires de 8% à 10%. Pour Invest Securities, " la dynamique de ventes" est "irréprochable et très satisfaisante".

Compte tenu des résultats du premier semestre 2023, bioMérieux a confirmé ses objectifs de ventes et de résultat opérationnel courant contributif communiqués en mars.

La croissance des ventes, hors panels respiratoires, est attendue entre 8 % et 10 %, à devises et périmètre comparables, tirée par une croissance soutenue des panels non respiratoires Biofire, la microbiologie clinique et les applications industrielles. Considérant un ralentissement des ventes des panels respiratoires, la croissance des ventes totales du groupe devrait être comprise entre 4 % et 6 % en 2023 à devises et périmètre comparables.

Le résultat opérationnel courant contributif devrait être compris entre 600 et 630 millions d'euros, à taux de change courants, incluant un effet de change défavorable estimé à 40 millions d'euros.

" Malgré des marges du 1er semestre décevantes, la dynamique de croissance, infatigable, nous semble rassurante dans une perspective long terme " conclut Invest Securities.

TP Icap Midcap réitère pour sa part sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 109 euros, " motivée par la croissance attendue de la topline (le chiffre d'affaires) & du ROC contributif dès 2024, la défensivité du modèle, la capacité acquisitive & les niveaux de valorisation ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Septième mondial du diagnostic in vitro et numéro un mondial de la microbiologie clinique, des applications industrielles et du diagnostic syndromique moléculaire des maladies infectieuses, créé en 1963 ;

- Chiffre d’affaires de 3,6 Mds€ provenant à 54 % des deux Amérique (dont Etats-Unis, 1er marché du groupe), à 30 % d’Europe-Afrique-Proche-Orient et à 16 % d’Asie-Pacifique ;

- Organisation en 2 divisions : les applications cliniques (39 % en biologie moléculaire, 32 % en microbiologie, 11 % en immuno-essais puis les autres gammes dont Biofire Defense et Applied Maths) et les applications industrielles -produits de biologie moléculaire et ventes d’équipements- pour 15 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur une organisation industrielle rigoureuse dans le diagnostic in vitro, sur le positionnement de niches aux revenus récurrents (réactifs), sur un mix produit positif -automates, tests à forte valeur ajoutée- et sur la montée en puissance de la biologie moléculaire ;

- Qualité du management et de la gouvernance pour la filiale à 59 % de l’institut Mérieux dont Alexandre Mérieux est président-directeur général du conseil d’administration de 9 membres et, à compter du 1 er juillet, président exécutif, Pierre Boulud étant directeur général ;

- Bilan sain avec 3,5 Mds€ de capitaux propres, 47 M€ de trésorerie nette.

Enjeux

- Stratégie en 4 points : renforcer le leadership en microbiologie clinique, consolider la position de référence en diagnostic syndromique via Biofire, se différencier dans les immuno-essais (système VIDAS) et développer la microbiologie industrielle ;

- Stratégie d'innovation forte avec 12,4 % de R&D générée par 14 centres (portefeuille de 570 familles de brevets):

- 5 priorités : résistance aux antibiotiques, renforcement du portefeuille en immuno-essais et biologie moléculaire, nouvelles solutions Data analytics dans le domaine clinique et, dans l’industrie, automatisation des solutions ;

- 3 leviers : acquisitions stratégiques structurantes, partenariats de recherche (avec le Campus Biotech Digital pour pallier le manque de compétences dans la bioproduction, avec l’IUT de Compiègne et les Hospices de Lyon dans le séquençage, au sein du consortium Arpege et dans le projet européen VALUE-Dx contre l’antibiorésistance, avec Oxford Nanopore) et, enfin, open innovation ;

- Stratégie environnementale 2030 validée par le SBTi :

- repli de 50 % des émissions directes de CO2 vs 2019, via la réduction de 50 % de la consommation d’énergie des activités et de la flotte automobile et la maintenance à distance des instruments (système VIALINK,

- performances environnementales des produits établies dès leur lancement ;

- Poursuite de la croissance, accélérée par acquisitions, dans l’antibiorésistance, et du pôle de biologie moléculaire ;

- Rapidité d’acquisition des parts de marché dans les pays émergents.

Défis

- Sensibilité de l’activité aux programmes de santé aux ampleurs des endémies hivernales et à l’impact négatif des changes, estimé à 40 M€ pour 2023 ;

- 2023, lancements majeurs de produits (VITEK® REVEAL™, BIOFIRE® SPOTFIRE® et VIDAS® KUBE™) et de la plateforme de biologie moléculaire Spotfire aux Etats-Unis, et intégration de Specific Diagnostics ;

- Impact fort de l’inflation dans les matières premières comme dans les salaires ;

- Après une hausse de 8,2 % de l’activité à fin mars, anticipations 2023 d’une croissance de + 4% à + 6%, des ventes, affectées par le ralentissement des ventes de panels respiratoires, et d’un résultat opérationnel courant entre 600 et 630 M€ ;

- Dividende stable à 0,85 € par action, soit un taux de distribution de 22 %.

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.