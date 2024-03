La valeur du jour à Paris - Atos connait une nouvelle déroute boursière

(AOF) - Atos a annoncé une perte nette annuelle record de plus de 3 milliards d’euros et vouloir obtenir un plan de refinancement d’ici juillet. Les annonces du jour entraînent une baisse de 9,03% à 1,56 euro de l’action du groupe informatique. Le titre, qui a atteint un nouveau plus bas historique à 1,54 euro ce matin, a perdu les trois-quarts de sa valeur depuis le 1er janvier. Atos a précisé que "l’accord global et final de refinancement", pourrait inclure "l’émission de nouveaux titres de capital", ce "qui entraînera probablement une dilution des actionnaires existants".

Procédure amiable de conciliation

Atos a annoncé ce matin être entrée dans une procédure amiable de conciliation, qui a pour objectif de favoriser l'émergence d'un accord global sur la restructuration de sa dette financière. 3,65 milliards d'euros sont dus d'ici fin 2025.

La société a l'intention de présenter les paramètres de son cadre de refinancement à ses créanciers financiers au cours de la semaine du 8 avril et de fournir une information au marché. L'objectif d'Atos est d'obtenir un accord global sur sa structure de capital d'ici juillet.

Le groupe précise disposer de suffisamment de liquidités pour la conduite de ses activités jusqu'à la conclusion d'un plan de refinancement. Il est également en discussions avec ses créanciers financiers concernant la mise en place d'un financement intérimaire, ce qui fournirait un coussin de liquidité supplémentaire au groupe dans l'attente de la conclusion d'un accord global sur le plan de refinancement.

"Toutes ces circonstances créent une incertitude significative sur la capacité du groupe à poursuivre son activité en continuité d'exploitation dans le cas où le groupe ne serait pas en mesure de négocier un nouveau plan de refinancement ou de réaliser un programme important de cession d'actifs", a ajouté Atos.

S'agissant des cessions, le groupe "évalue activement les alternatives stratégiques, ayant reçu plusieurs marques d'intérêt ou offres indicatives relatives à divers périmètres".

Perte nette de 3,44 milliards d'euros en 2023

Atos a dévoilé une perte nette, part du groupe, de 3,441 milliards d'euros en 2023 contre une perte de 1,012 milliard d'euros en 2022. Les comptes 2023 ont été pénalisés par la dépréciation du goodwill et des autres actifs non-courants à hauteur de 2,546 milliards d'euros et par des coûts de réorganisation de 696 millions d'euros. Les dépréciations s'élèvent à 1,92 milliard d'euros pour Eviden et 328 millions d'euros pour Tech Foundations.

Le flux de trésorerie disponible est négatif à hauteur de 1,078 milliard d'euros en 2023, contre -187 millions d'euros en 2022.

"Les objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2024 ne sont pas fournis pour le moment compte tenu des incertitudes actuelles du marché et de la vente envisagée d'actifs", a indiqué le groupe informatique.

Points-clés

- Leader international de la de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, créé en 1997, n°1 européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs ;

- Activité de 11,3 Mds€, répartie en 2 divisions : Evidian - transformation numérique, mégadonnées et sécurité - pour 47 % des ventes, et Tech Fondations pour 53 % - infrastructures et environnements de travail connectés ;

- Modèle d’affaires de maximisation de valeur via la division, fin 2023, du groupe en 2 entités distinctes - Tech Fondations pour l’infogérance et Evidian pour le digital , cloud et sécurité ;

- Capital ouvert (9,96 % pour le fonds de pension Siemens et 2,2 % pour les salariés), Bertrand Meunier présidant le conseil d'administration de 14 membres, avec Nourdine Bihmane comme directeur général, Philippe Oliva DG délégué et Diane Galbe DG adjointe ;

- Situation financière maîtrisée avec 2,7 Mds€ de facilités de crédit couvrant les besoins estimés à 1,8 Md€ pour les restructurations d’où l’exclusion par la direction de toute augmentation de capital mais dette en hausse à 1,45 Md€, soit un effet de levier de 3,75 %.

Enjeux

- Stratégie visant pour le 2nd semestre 2023 la scission du groupe en 2 sociétés, Tech Fondations :

- Tech Fondations : redressement financé à hauteur de 1,1 Md€ visant une marge opérationnelle de 6 % (1,3 % des revenus en 2022), un retour à la croissance des revenus et un autofinancement libre de 150 M€ en 2026,

- Evidian : repositionnement du portefeuille et renforcement des positions de leader aux marges élevées via un plan de 400 M€ pour accélérer sa croissance à 7 % par an jusqu’en 2026, avec une marge opérationnelle de 12 % et un autofinancement libre de 700 M€,

- fin 2023, distribution aux actionnaires d’Atos de 100 % des actions de Tech Fondations et de 70 % de celles d’Evidian qui seront ensuite cotées sur Euronext Paris ;

- Stratégie d’innovation développée dans 18 centres de R&D avec un portefeuille de 3 000 brevets :

- open innovation via les partenariats avec les centres universitaires (informatique quantique, calculateurs exaflopiques, intelligence artificielle, HPC, leadership multiculturel...), avec des alliances avec d’autres acteurs (AWS, Dell, Google, Huma, Microsoft, OVHCloud, Sparkle…) et avec les clients,

- 2 communautés scientifiques d'experts collaborateurs du groupe,

- programme Scaler de collaboration avec + 50 start-ups, ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2028 et de réduction de moitié des émissions d’ici 2025 vs 2021,

- ventes de solutions de décarbonation, renforcées par l’acquisition d’EcoAct,

- investissements dans les supercalculateurs à hydrogène et les technologies quantiques,

- lancement du 1er emprunt « vert » ;

- Exécution du plan de cessions de `800 M€ et issue des négociations avec Airbus pour la cession de 29,9 % du capital d’Evidian ;

- Accélération de la croissance rentable d’Evidian et retour aux profits de Tech Fondations, avec 3 ans d’avance sur les anticipations.

Défis

- Taux d’attrition des salariés de 21,6 % ;

- Confirmation de la dynamique commerciale de la fin 2022 -prises de commandes sur chiffre d’affaires à 90 % et gain de 1,3 % des revenus ;

- Objectif 2023 de revenus stables et d’une marge opérationnelle de 4 à 5 %.

- Suppression du dividende au titre de 2022.

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services du numérique)

En avant toute dans l'IA générative

Les entreprises du numérique ont déjà commencé à adapter leurs offres et leurs pratiques à cette évolution, qui mixe ChatGPT et système d'information. Les cas d'usage les plus développés portent sur les centres d'appels avec l'intervention des chatbots ou dans le marketing, pour générer du texte ou des images de façon automatique. Le potentiel est énorme et Accenture France ambitionne de réaliser 30% de son activité avec le créneau data & IA à horizon 2025. Leader mondial du marché, Accenture a annoncé 3 milliards de dollars d'investissement sur trois ans dans ce domaine, avec un doublement du nombre d'employés dédiés pour atteindre 80.000 (sur 738.000 au total). Quant au leader français du secteur, Capgemini, il vise un investissement de 2 milliards d'euros durant les trois prochaines années, et 60.000 collaborateurs spécialisés (sur 360.000 actuellement).

L'intelligence artificielle désormais régulée en Europe

Il a été tenté de trouver un équilibre entre la volonté de protéger les droits fondamentaux des citoyens et celle de ne pas brider le développement des start-up européennes. Les associations française et allemande des entreprises du numérique, Numeum et Bitkom, avaient d'ailleurs réclamé un règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) favorable à l'innovation pour l'IA en Europe et sans règles trop contraignantes, notamment pour les IA génératives. L'approche européenne consiste à imposer des obligations pour les systèmes d'IA à haut risque, classés de faible à inacceptable. Pour la réglementation de l'IA générative (les systèmes de type ChatGPT), l'UE a établi des exigences plus fortes pour les modèles les plus puissants.