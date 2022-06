La valeur du jour à Paris - Atos à la dérive en Bourse

(AOF) - Après avoir chuté hier, l’action Atos dévisse de nouveau de 18,83% à 15,26 euros, accusant de loin la plus forte baisse de l’indice SBF 120. Le titre du groupe technologique retombe ainsi sur ses plus bas depuis le deuxième trimestre 2009. Atos étudie une possible cession en deux sociétés cotées et a annoncé le départ de son Directeur général, Rodolphe Belmer, pourtant arrivé seulement en janvier. Ces derniers jours, la presse avait évoqué des désaccords stratégiques entre l’ancien patron d’Eutelsat et le Conseil d’administration.

Selon Les Echos, le conseil d'administration aurait rejeté son projet d'introduire en bourse la division BDS (cybersécurité).

La présentation de la nouvelle stratégie après une année 2021 exécrable était sensée redonner confiance aux investisseurs...

Atos envisage une séparation en deux sociétés cotées "pour libérer son potentiel de création de valeur et déployer un ambitieux plan de transformation".

La première entité, baptisée SpinCo (Evidian) serait un acteur de premier plan sur les marchés de la transformation numérique, du big data et de la cybersécurité. Ces activités ont généré en 2021 un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros, en croissance organique de 5%, et une marge opérationnelle de 7,8%.

La nouvelle stratégie du groupe prévoit un plan d'accélération de SpinCo représentant un investissement de 0,4 milliard d'euros au cours des cinq prochaines années.

Il devrait lui permettre de réaliser une croissance organique d'environ 7 % en moyenne sur la période 2022-2026 (sur la base d'un chiffre d'affaires attendu à 5,3 milliards d'euros en 2022), d'améliorer progressivement sa marge opérationnelle pour atteindre 12 % en 2026 et générer 700 millions d'euros de flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts.

Les activités regroupés dans Evidian suscite les convoitises depuis plusieurs mois, notamment de Thales et Airbus.

Le deuxième entité, TFCo (Atos) serait spécialisé dans les services d'infogérance, les espaces de travail numériques (Digital Workplace) et les services professionnels. Le coût du plan destiné à obtenir son redressement complet d'ici 2026 s'élève à 1,1 milliard d'euros. Ses déboires sont la cause des déboires d'Atos ; les services d'infogérance ayant subi de plein fouet l'accélération de la transition vers le cloud lors de la pandémie.

TFCo a généré en 2021 un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros (hors activité Unified Communications & Collaboration, UCC), en baisse organique de 12%, et une marge opérationnelle de -1,1%.

Le chiffre d'affaires de TFCo devrait atteindre environ 5 milliards d'euros en 2022 (hors UCC). A mesure que le plan de redressement envisagé est déployé, le chiffre d'affaires devrait toucher un point bas à environ 4,1 milliards d'euros en 2024, avant de se stabiliser en 2025 et de retrouver une trajectoire de croissance à partir de 2026. La marge opérationnelle devrait redevenir positive en 2025 et dépasser 5% en 2026.

Le projet envisagé implique une réorganisation préalable qui serait achevée au cours du second semestre 2023, avant la cotation et la distribution des actions de SpinCo d'ici la fin de l'année 2023. 70% de SpinCo seraient distribués aux actionnaires et le solde serait monétisé pour refinancer une partie des coûts de redressement de TFCo. Atos prévoit par ailleurs de céder 700 millions d'euros d'actifs d'ici 2023, la plupart appartenant à TFCo. Le groupe a précisé avoir déjà reçu des marques d'intérêt pour ces actifs.

Le projet de séparation conduit à une refondation du groupe Atos ayant pour conséquence la réduction significative du périmètre des fonctions et la redéfinition de la mission du directeur Général d'Atos. Rodolphe Belmer en a pris acte et annoncé son départ, qui sera effectif au plus tard le 30 septembre.

Dans le sillage de ces annonces Atos a nommé Nourdine Bihmane et Philippe Oliva aux postes de directeurs généraux délégués. Le premier dirigera aussi TFCo et le second, SpinCo.

Points-clés

- Leader international de la transformation digitale créé en 1997, n°1 européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs ;

- Activité de 10,8 Mds€, répartie en 3 divisions –infrastructure & data management pour 54 % des ventes, business & platform solutions pour 34 % et big data & cybersécurité pour 10 % ;

- Equilibre géographique des revenus : 23 % des ventes en Amérique du nord, 25 % en Europe du nord, 23 % en Europe centrale et 22 % en Europe du sud ;

- Modèle d’affaires de transformation numérique durable ;

- Capital ouvert (9,96 % pour le fonds de pension Siemens et 2,2 % pour les salariés), Bertrand Meunier présidant le conseil d'administration de 13 membres, Rodolphe Belmer étant directeur général ;

- Bilan solide avec ratio dettes/capitaux propres de 28 % et effet de levier de 1,9, d’où l’exclusion par la direction de toute augmentation de capital.

Enjeux

- Nouvelle Stratégie : recentrage sur le digital, la décarbonation, la sécurité et le cloud qui devront contribuer à 65 % des revenus à moyen terme / plan de redressement en Allemagne / vers une cession des activités d’infrastructures sur sites et de datacenters classiques, soit 1/5ème des revenus ;

- Stratégie d’innovation développée dans 18 centres de R&D avec un portefeuille de 3 000 brevets : open innovation via les partenariats avec les centres universitaires (informatique quantique, calculateurs exaflopiques, intelligence artificielle, HPC, leadership multiculturel...), avec des alliances avec d’autres acteurs (AWS, Dell, Google, Huma, Microsoft, OVHCloud, Sparkle…) et avec les clients / 2 communautés scientifiques d'experts collaborateurs du groupe / programme Scaler de collaboration avec 50 start-up;

- Stratégie environnementale supportée par la Digital Transformation Factory, l’Hybrid Cloud, les solutions « Business Accelerators », la « Connected Intelligence » et la « Digital Workplace » et visant à répondre à 3 enjeux majeurs : neutralité de l’intensité carbone dès 2028 et réduction de moitié des émissions d’ci 2025 vs 2021 / ventes de solutions de décarbonation, renforcées par l’acquisition d’EcoAct / investissements dans les supercalculateurs à hydrogène et les technologies quantiques / lancement du 1er emprunt « vert » ;

- Renforcement dans la sécurité avec l’achat du britannique Cloudreach et l’ouverture d’un centre de sécurité souveraine en Bulgarie ;

- Visibilité de l'activité avec un carnet de commandes égal à 2,1 ans de chiffre d'affaires.

Défis

- Ralentissement des prises de commandes et réduction de la durée des nouveaux contrats ;

- Guerre Russie-Ukraine : faible impact en termes de revenus (0,4 %) mais élevé en termes de forces de travail, les services auparavant fournis de Russie ayant été transférés vers l’Inde et la Turquie ;

- Redressement rapide attendu après la perte accusée en 2021, sur fond de rumeurs d’OPA par Airbus, Orange… et d’introduction en bourse des activités BDA et sécurité ;

- Après un début d’année marqué par un effritement des ventes, objectif 2022, confirmé, de revenus variant de +0,5 à + 1,5 %, d’une marge opérationnelle de 3 à 5 % et flux de trésorerie disponible entre + 150 M€ et 200 M€

